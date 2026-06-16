Detuvieron a la presunta “viuda negra” acusada de matar al socio y amigo de Martín Menem

Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados

La Policía de la Ciudad detuvo este lunes a una mujer de 33 años acusada de haber asesinado a Daniel Antonio Osorio Peñaloza, el empresario venezolano y directivo de GenTech Argentina que fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Caballito. La sospechosa fue identificada como Anabela Sabrina Olmedo y quedó a disposición de la Justicia como presunta autora material del crimen.

La captura fue realizada por efectivos de la División Homicidios en la localidad bonaerense de José C. Paz, tras una investigación encabezada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 40.

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De acuerdo con fuentes con acceso al expediente, la mujer fue identificada la semana pasada a partir del análisis de cámaras de seguridad, pero permaneció prófuga mientras los investigadores avanzaban en distintas tareas para determinar su ubicación y concretar su arresto.

La detención se produjo una semana después de que trascendiera la muerte del empresario. Desde las primeras horas de la investigación, los detectives analizaron la posibilidad de que Osorio Peñaloza hubiera sido víctima de una “viuda negra”, una hipótesis que Infobae reveló el mismo día en que se conoció el caso y que, con el avance de las medidas judiciales, se consolidó como la principal línea investigativa.

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El amigo de Martín Menem vivía solo en un departamento ubicado a metros del Cid Campeador, en el barrio porteño de Caballito

Osorio Peñaloza tenía 46 años, era ciudadano venezolano y se desempeñaba como gerente de GenTech Argentina, la compañía tecnológica fundada años atrás por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Además de mantener una relación profesional, el ejecutivo era amigo personal del dirigente riojano.

La muerte del empresario generó conmoción tanto en el ámbito empresarial como político. El caso sumó una dimensión adicional cuando se conoció el vínculo de amistad que unía a la víctima con Menem, quien se acercó al edificio donde residía Osorio Peñaloza al tomar conocimiento del hallazgo.

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El cuerpo fue encontrado el domingo 8 de junio en el departamento que ocupaba sobre la avenida Díaz Vélez al 5500. El hallazgo ocurrió luego de que allegados y familiares manifestaran preocupación por la falta de contacto con el empresario y solicitaran verificar qué había sucedido.

Desde ese momento, la investigación avanzó sobre una reconstrucción detallada de sus últimas horas de vida. Los detectives analizaron registros telefónicos, testimonios y una importante cantidad de imágenes captadas por cámaras de seguridad públicas y privadas.

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Como informó Infobae, los investigadores concentraron buena parte de sus esfuerzos en determinar quién había acompañado a la víctima durante las horas previas a su muerte. Esa tarea resultó decisiva para el avance de la causa.

El análisis de cámaras que llevó a la sospechosa

La clave de la investigación estuvo en el análisis de las cámaras de seguridad del edificio y de los alrededores. Fuentes con acceso al expediente indicaron que los detectives de la División Homicidios reconstruyeron que Osorio Peñaloza ingresó a la mañana temprano del sábado a su departamento acompañado por una mujer.

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Las imágenes registraron a ambos al entrar al edificio de la avenida Díaz Vélez. La mujer llevaba una gorra y quedó filmada por distintos dispositivos de seguridad instalados tanto en el acceso como en sectores internos del inmueble.

Horas más tarde, las cámaras volvieron a captar a la misma persona. Esta vez aparecía sola. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la mujer abandonó el edificio sin compañía y utilizó la llave para salir de la propiedad.

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Ese detalle llamó especialmente la atención de los detectives y se convirtió en uno de los principales elementos de análisis del expediente. A partir de esas imágenes y de otras medidas complementarias, los investigadores identificaron a la sospechosa durante la semana pasada.

Tal como anticipó Infobae cuando el caso comenzaba a investigarse, la hipótesis de una “viuda negra” ganó fuerza a medida que avanzaba la reconstrucción de los movimientos de la víctima y de la mujer que ingresó con él al edificio.

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La detención y los próximos pasos de la causa

Con la identidad ya establecida, los investigadores iniciaron una segunda etapa de la pesquisa destinada a localizar a la sospechosa. Fuentes con acceso al expediente indicaron que durante los últimos días se realizaron tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento para determinar dónde se encontraba.

Finalmente, este lunes, los efectivos de la División Homicidios lograron ubicarla en la localidad bonaerense de José C. Paz y concretaron su detención.

Según informaron fuentes, Olmedo quedó sindicada como presunta autora material del homicidio ocurrido el 8 de junio. Para los investigadores, la evidencia reunida hasta el momento permitió esclarecer el caso en cuanto a su autoría, aunque continúan distintas medidas para reconstruir todos los detalles de lo ocurrido.

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La detención representó un punto de inflexión en una causa que durante la última semana concentró buena parte de los esfuerzos judiciales y policiales. El trabajo se apoyó en la reconstrucción cronológica de los hechos, el análisis de evidencia digital y el relevamiento de numerosos registros audiovisuales.

Ahora la Justicia deberá avanzar con la indagatoria de la acusada y definir su situación procesal. En esa instancia, los investigadores intentarán obtener precisiones sobre la relación que mantenía con la víctima, las circunstancias en que se produjo el encuentro entre ambos y qué ocurrió dentro del departamento durante las horas previas a la muerte del empresario.

Además, la pesquisa continúa abierta para determinar si la detenida actuó sola o si contó con algún tipo de colaboración. Ese aspecto permanece bajo análisis y forma parte de las medidas que siguen desarrollándose en el expediente.

Los investigadores también trabajan para reconstruir de manera definitiva la secuencia temporal de los hechos y establecer si existió alguna planificación previa o la participación de otras personas en etapas anteriores o posteriores al crimen.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22, a cargo del fiscal Marcelo Cubría, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 40.

La muerte de Osorio Peñaloza había generado un fuerte impacto por el perfil de la víctima y por sus vínculos personales y profesionales. Infobae reveló que el ejecutivo mantenía una estrecha amistad con Martín Menem, además de desempeñarse como gerente de GenTech Argentina, la empresa tecnológica fundada por el actual presidente de la Cámara de Diputados.

Con la detención de Olmedo, los investigadores consideran que identificaron y capturaron a la persona que aparece como principal sospechosa del homicidio. Sin embargo, el expediente todavía tiene capítulos pendientes. Las próximas medidas judiciales apuntarán a consolidar la evidencia reunida durante la investigación y a despejar las dudas que persisten sobre la mecánica exacta del crimen.

Por lo pronto, la captura de la sospechosa constituye el avance más importante desde que se inició la causa y marca un giro decisivo en una investigación que, desde sus primeras horas, estuvo atravesada por la hipótesis de una “viuda negra”, una línea que se consolidó como la principal explicación detrás de la muerte del empresario venezolano.