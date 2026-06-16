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Panamá suma 251 homicidios en cinco meses: aumentan las víctimas jóvenes

El Ministerio Público reportó un alza de 7% frente al mismo periodo de 2025, con mayor concentración de casos en Panamá, San Miguelito y Colón.

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Cinta policial amarilla acordonando una escena de crimen nocturna con un cuerpo cubierto, una pistola en el suelo mojado y luces de emergencia.
Entre enero y mayo de 2026, Panamá registró 251 víctimas de homicidio, 16 más que en el mismo periodo del año pasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los homicidios volvieron a mostrar una tendencia al alza en Panamá durante los primeros meses de 2026. Las estadísticas preliminares del Ministerio Público revelan que entre enero y mayo se registraron 251 víctimas de homicidio en el país, lo que representa un aumento de 7% en comparación con las 235 víctimas contabilizadas en el mismo período de 2025.

El comportamiento mensual muestra que abril fue el mes más violento del año, con 62 víctimas, seguido por mayo con 57, marzo con 53, enero con 42 y febrero con 37. Los datos reflejan una aceleración de la violencia letal durante el segundo trimestre del año, luego de un inicio relativamente más moderado.

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En mayo, varios homicidios ocurrieron en zonas de alta circulación, un patrón que elevó la percepción de inseguridad y reforzó la preocupación ciudadana por la violencia en espacios públicos.

La provincia de Panamá continúa siendo el principal foco de los homicidios en el país. Entre enero y mayo acumuló 112 víctimas, equivalente al 44.6% del total nacional.

Le siguen San Miguelito con 46 casos (18.3%), Colón con 45 (17.9%) y Panamá Oeste con 22 (8.8%). En conjunto, estas cuatro jurisdicciones concentraron cerca del 90% de todas las muertes violentas registradas en el período.

Ilustración de un joven pensativo con gorro y sudadera oscura. Detrás, un gráfico de barras con "-24" y el número "67" en un círculo degradado.
Los jóvenes de entre 18 y 24 años fueron el grupo más afectado por la violencia homicida, con 67 víctimas registradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también evidencia cambios importantes en algunas regiones. Chiriquí pasó de 4 víctimas en los primeros cinco meses de 2025 a 13 en 2026, un incremento de 225%. Coclé aumentó de 3 a 7 homicidios, mientras que Bocas del Toro pasó de no registrar víctimas el año pasado a contabilizar dos casos este año.

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En contraste, Colón reportó una leve disminución de 49 a 45 homicidios y Veraguas pasó de cuatro víctimas a ninguna.

La mayoría de las víctimas continúan siendo hombres. De las 251 personas asesinadas este año, 235 eran del sexo masculino, lo que equivale al 94% del total. Las mujeres representaron 16 víctimas, es decir, el 6%. El Ministerio Público recuerda que dentro de las cifras generales de homicidio también se incluyen los casos de femicidio.

Otro dato que preocupa a las autoridades es la concentración de víctimas entre los jóvenes adultos. El grupo de edad de 18 a 24 años registró 67 víctimas, equivalente al 26.7% del total nacional. Le siguieron las personas de 25 a 29 años con 45 homicidios, las de 30 a 34 años con 29 y las de 35 a 39 años con 28. En otras palabras, más de la mitad de las víctimas tenían entre 18 y 39 años.

La comparación con 2025 muestra que la violencia letal se desplazó hacia edades más tempranas. El grupo de 15 a 17 años pasó de cinco víctimas el año pasado a 17 en 2026, más del triple. También aumentaron los homicidios entre personas de 18 a 24 años, que pasaron de 53 a 67 casos.

Recreación del arsenal que habría sido incautado por la policía francesa en operativos contra la red vinculada con homicidios y ajustes de cuentas en la región de Lyon - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Abril fue el mes más violento del año, con 62 homicidios, seguido de mayo con 57 casos. crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las armas de fuego continúan siendo el principal instrumento utilizado en los homicidios. De las 251 víctimas registradas este año, 213 murieron por disparos, lo que representa el 85% de los casos. Aunque la proporción sigue siendo dominante, es ligeramente inferior a la observada en 2025, cuando las armas de fuego estuvieron presentes en el 90.8% de los homicidios.

El panorama de violencia también se refleja en otros delitos contra la integridad personal. El Ministerio Público reportó 4,722 denuncias por lesiones personales entre enero y mayo de 2026, un aumento de 34% respecto a las 3,528 registradas durante el mismo período del año anterior.

Las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí encabezaron las estadísticas de lesiones personales con 1,868, 750 y 567 denuncias, respectivamente. Además, mayo fue el mes con mayor cantidad de casos, al acumular 1,190 reportes.

Dentro de estas denuncias destacan 2,176 casos de violencia psicológica, que representan casi la mitad de todos los expedientes abiertos por lesiones personales en el país. También se contabilizaron 1,744 casos de lesiones personales simples y 640 lesiones culposas

Un hombre de espaldas, con camisa vaquera, sostiene documentos mientras habla con un oficial en una oficina de investigación con un ordenador y taza de café.
Mayo fue el mes con más denuncias por lesiones personales, al acumular 1,190 reportes en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras sugieren que, además del incremento en los homicidios, Panamá enfrenta una expansión más amplia de los hechos violentos que terminan en agresiones físicas o psicológicas. Mientras las muertes violentas aumentaron 7% en comparación con 2025, las denuncias por lesiones personales crecieron a un ritmo mucho mayor, lo que refleja una presión creciente sobre los sistemas de seguridad, investigación y atención a las víctimas.

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