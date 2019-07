"Mezcla todo, no tiene nada que ver con un problema económico. También él mezcla condición psiquiátrica, que tiene ADD, pero no tiene nada que ver con la adicción. No está tomando la medicación. Es una medicación que le dan cuando tiene ADD que es muy adictiva y se puede usar como cocaína. Es muy peligrosa, no se la quisieron dar de chiquito, la empezó a usar de grande y también se puede usar como droga. Lo cual es un peligro porque no la puede administrar, si se la administra otro también es un problema. En este momento está sin tratamiento, por eso ahora queremos que empiece un tratamiento", profundizó.