La “inusual” regla que dilata el fichaje de Casemiro al Inter Miami para jugar con Lionel Messi

Casemiro debutó con Brasil en el Mundial 2026 (Reuters)

El fichaje de Casemiro por el Inter de Miami, liderado por Lionel Messi, enfrenta un último obstáculo administrativo que podría costar un millón de dólares. Según reportó el medio británico Daily Mail, el LA Galaxy reclamó esa suma como compensación por los “derechos de descubrimiento” del mediocampista brasileño, una norma de la Major League Soccer (MLS) que otorga prioridad de negociación al primer club que manifiesta interés formal ante la liga.

El exjugador del Manchester United, de 34 años, ya tiene un acuerdo para sumarse a la franquicia de David Beckham en Florida una vez que termine su participación con la selección de Brasil en la Copa Mundial 2026. Sin embargo, la transferencia no puede concretarse hasta que el Inter de Miami resuelva la situación con el Galaxy, que fue el primer equipo en registrar formalmente su interés por Casemiro ante la MLS. De acuerdo con lo publicado por Daily Mail, el Galaxy solicita aproximadamente 750.000 libras esterlinas —equivalentes a un millón de dólares estadounidenses— como compensación para liberar los derechos sobre el futbolista.

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Esta situación se origina por la “inusual” regla: “discovery rights” de la MLS, que busca evitar que varios clubes negocien simultáneamente con una misma figura internacional. Según explicaron fuentes consultadas por Daily Mail, el club que primero registra el interés obtiene el derecho prioritario a negociar. Si otro equipo quiere fichar al jugador, debe acordar una compensación económica con el titular de esos derechos. Muchos directivos consideran que este sistema genera complicaciones innecesarias y debería ser revisado, especialmente al intentar atraer a futbolistas de élite desde Europa.

Inter Miami deberá negociar con los Galaxy (Reuters)

El caso de Casemiro no es el primero que genera fricción por esta normativa. En 2024, Marco Reus también debió esperar la resolución de un pago entre clubes de la MLS antes de concretar su llegada al LA Galaxy, ya que el Charlotte FC poseía sus derechos de descubrimiento. En esa oportunidad, según Daily Mail, la cifra inicial solicitada fue de 800.000 dólares, aunque el acuerdo final se cerró en 400.000 dólares en Fondos de Asignación General.

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En el caso actual, el Galaxy mantuvo conversaciones con Casemiro y sus representantes a comienzos de la temporada. Incluso, le realizaron ofertas de contrato para sumarlo a su plantilla. Sin embargo, luego de una visita a Miami junto a su familia, el mediocampista optó por aceptar la propuesta del Inter, donde compartirá vestuario con Lionel Messi y Luis Suárez.

El millón de dólares reclamado por el Galaxy no iría al Manchester United, sino que sería un acuerdo interno entre las dos franquicias estadounidenses, en cumplimiento de las reglas de la MLS. El club inglés permitió la salida del brasileño tras finalizar su contrato, poniendo fin a un ciclo de cuatro años en Old Trafford. Durante su última temporada, Casemiro disputó 34 partidos de la Premier League, marcó nueve goles y sumó dos asistencias en 2.587 minutos de juego.

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El Inter Miami podría desembolsar 1 millón de dólares (AP)

Mientras se resuelve el traspaso, Casemiro se encuentra concentrado con la selección de Brasil en la Copa Mundial 2026. El mediocampista fue titular en el debut de la Verdeamarela ante Marruecos, partido que concluyó 1-1. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti comparte el Grupo C junto a Haití y Escocia, y sus próximos compromisos serán el viernes 19 de junio en Filadelfia frente a Haití y el miércoles 24 en Miami ante Escocia.

Por su parte, la MLS prevé tratar la posible reforma del sistema de discovery rights en su próxima conferencia anual. Algunas franquicias consideran que la normativa es obsoleta y obstaculiza la llegada de figuras internacionales a la liga. Hasta que se produzcan cambios, la llegada de jugadores como Casemiro a clubes como el Inter de Miami dependerá de la resolución de este tipo de negociaciones entre equipos estadounidenses. Mientras tanto, el Manchester United avanza en la búsqueda de refuerzos para el mediocampo, con Mateus Fernandes del West Ham y Ederson del Atalanta como principales objetivos para la próxima temporada.

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