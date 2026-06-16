Crimen y Justicia

“Mi mamá lo es todo”: el mensaje que escribió la mujer de Chaco antes de ser asesinada por su propia madre

El texto, publicado en Facebook, retrataba la relación cercana que ambas mantenían. La víctima fue asesinada con un arma blanca y su cuerpo fue hallado el viernes tras un aviso del tío

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Pamela Magalí Gauna, la joven que fue asesinada por su propia madre en Chaco
Pamela Magalí Gauna, la joven que fue asesinada por su propia madre en Chaco

Semanas antes de morir acuchillada en una pequeña ciudad del centro-norte de Chaco, Pamela Magalí Gauna había publicado una frase en sus redes sociales que hacía referencia al vínculo que mantenía con quien se convirtió luego en su asesina: su mamá.

El mensaje fue escrito en Facebook por la mujer de 28 años, que fue reportada muerta el viernes por la noche. “Mi mamá lo es todo”, decía. La frase estaba acompañada por emojis que expresaban amor y concluía: “Hija única”.

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El filicidio conmocionó a la ciudad de Tres Isletas y adquirió una dimensión estremecedora tras conocerse los detalles de cómo ocurrió. Un tío de la víctima se presentó en la comisaría local el viernes por la noche para alertar que su hermana —la madre de Gauna— se había comunicado con él para anticiparle que iba a atacar a su propia hija.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, la sospechosa, identificada como Irma Gladis Pérez, de 58 años, le había dicho a su hermano que no quería que Pamela se fuera de Tres Isletas y le pasara algo afuera. “Por eso, le dijo que prefería hacerlo ella por sus propios medios”, detallaron las fuentes.

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Captura de pantalla del perfil de Facebook de Pame Magali Gauna, mostrando su foto de perfil, nombre, y la frase "Mi mamá lo es todo" en su biografía
La imagen muestra el perfil de Facebook de la víctima con una dedicatoria a su madre, "Mi mamá lo es todo", en su biografía.

Ante el aviso, efectivos de la Policía provincial se trasladaron de inmediato al domicilio del barrio Griseti y encontraron a Gauna sin signos vitales en el interior de la vivienda. Poco después, Pérez se presentó de manera voluntaria en la dependencia policial y admitió haber ejecutado el crimen.

Al peritar la propiedad, los agentes secuestraron una cuchilla de carnicero con manchas similares a sangre, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Si bien se esperan los resultados finales de los exámenes forenses al cuerpo de la víctima, los resultados preliminares confirmaron que Gauna presentaba múltiples heridas de arma blanca en el cuello y la cara, y los peritos detectaron indicios de defensa: la joven tenía heridas también en las manos.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 de la 6ª Circunscripción, la escena fue preservada para el desarrollo de las diligencias correspondientes. Durante la madrugada del sábado trabajaron en el lugar autoridades judiciales, peritos del Poder Judicial y personal de distintas áreas especializadas. En tanto la mamá de la joven fue aprehendida por disposición del fiscal Gerónimo Agustín Roggero en el marco de la causa por supuesto homicidio. La mujer quedó alojada en la sede policial mientras avanza la investigación.

Por el momento, la causa se encuentra en una etapa inicial y las autoridades remarcan que aún no existe una hipótesis definitiva sobre el móvil del crimen. Las mismas fuentes señalaron que no se registraban denuncias previas entre madre e hija y que algunos testimonios describían una relación familiar dentro de los estándares. Además, confirmaron que compartían el mismo techo.

Los mensajes de despedida

La muerte de la joven generó una fuerte repercusión en las instituciones locales y en redes sociales. “Pame era la dulzura personificada. Seguro ya descansa en los brazos de Dios”, expresó una allegada tras conocerse la noticia, de acuerdo a La Voz del Interior.

La comunidad de la E.E.T. N°20 manifestó su solidaridad con el padre de la víctima, quien se desempeña como profesor en esa institución educativa. La Iglesia de Dios Pradier 810 emitió un comunicado por la pérdida: “Extendemos sinceras condolencias por la pérdida de Pame Gauna, joven de nuestra congregación. Siempre en nuestros corazones”.

Familiares de Gauna pidieron respeto y empatía a la comunidad ante la situación que atraviesan. “Sólo Dios sabe y puede juzgar a cada uno por sus actos. Tengan empatía, estamos todos consternados”, publicaron en redes sociales.

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