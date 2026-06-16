Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: Ecuador (23:00 horas), Colombia (23:00 horas), Perú (23:00 horas), Venezuela (00:00 horas del miércoles 17 de junio), Bolivia (00:00 horas del miércoles 17 de junio), Chile (00:00 horas del miércoles 17 de junio), Paraguay (01:00 horas del miércoles 17 de junio), Uruguay (01:00 horas del miércoles 17 de junio), Argentina (01:00 horas del miércoles 17 de junio), Brasil (01:00 horas del miércoles 17 de junio), El Salvador (22:00 horas), Panamá (01:00 horas del miércoles 17 de junio), México (22:00 horas) y España (06:00 horas del miércoles 17 de junio).
Canales de transmisión: Argentina (TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+) / España (DAZN y Movistar+) / Uruguay (DSports, Disney+ y Paramount+) / Chile (DSports, Disney+ y Paramount+) / Ecuador (DSports, Disney+ y Paramount+) / Colombia (DSports, Disney+ y Paramount+) / Perú (DSports, Disney+ y Paramount+) / Paraguay (DSports, Disney+ y Paramount+) / Venezuela (DSports, Disney+ y Paramount+) / México (TUDN, Azteca 7 y ViX) / Estados Unidos (FS1, Telemundo y Peacock).
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