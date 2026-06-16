Los saludos de Adrián Suar y Griselda Siciliani a su hija Margarita por sus 14 años: “Siempre a tu lado”

La emoción de Griselda Siciliani por el cumpleaños de su hija número 14

La celebración por el cumpleaños número 14 de Margarita, hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani, se convirtió en un emotivo intercambio público de afecto entre ambos padres. La adolescente fue homenajeada en redes sociales con mensajes y recuerdos de su niñez, mostrando la vigencia de un vínculo familiar que, más allá de los cambios, se mantiene sólido y entrañable.

Las publicaciones de Suar y Siciliani no solo retrataron la evolución de Margarita, sino que también reflejaron la sensibilidad de cada uno para conmemorar una fecha que, para ellos, sigue teniendo un significado profundo. “Esta nena hermosa cumple 14 años. Siempre vas a ser la nena de papá. TE AMO Margui”, escribió el productor y actor junto a una imagen de su hija cuando era pequeña, sentada en unas escaleras, con una colita alta y un atuendo colorido. El gesto de Suar, difundido a través de sus historias de Instagram para su hija, a pesar de que la joven transita ya la adolescencia.

PUBLICIDAD

Margarita hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar

Tanto Suar como Siciliani eligieron palabras sentidas y recuerdos visuales para homenajear a su hija, dejando en claro el lugar central que ocupa en sus vidas y la excelente relación que mantienen como padres.

Por su parte, Griselda Siciliani optó por una dedicatoria igualmente afectuosa. Compartió una foto de Margarita en plena niñez, luciendo un gorro tejido multicolor y una sonrisa espontánea. “14 años. Hija hermosa. Te amo. Siempre a tu lado!”, escribió la actriz junto a la imagen. La publicación fue rápidamente celebrada por sus seguidores, quienes suelen acompañar cada momento familiar que la artista decide mostrar.

PUBLICIDAD

La secuencia de recuerdos no terminó allí. Siciliani sumó un video en el que se observa a Margarita jugando y cantando con un micrófono de juguete. La elección de la canción Flores celestes, de Niña Lobo -y la frase “Sos lo mejor que tengo / Nunca lo vayas a dudar / Hay pocas cosas / De las que estoy segura- acompañó el momento y añadió una capa más de emoción. “Te amo Margarita, mi amor”, agregó la actriz, subrayando el lazo inquebrantable que las une.

Griselda Siciliani compartió una imagen de la infancia de Margarita y le dedicó un mensaje con motivo de sus 14 años

Las respuestas del público ante estas publicaciones mostraron un interés genuino por la vida familiar de los artistas, pero también una identificación con las emociones que despierta el paso del tiempo en los hijos. Entre los saludos se destacaron los de algunas celebrities, como Lali Espósito, Nancy Dupláa, Jimena Barón, Vero Lozano y Juliana Gattas, entre las miles de reacciones positivas que cosechó la publicación.

PUBLICIDAD

La espontaneidad y carisma de Margarita, evidentes en los recuerdos compartidos, reforzaron el cariño de quienes siguen a ambos padres en las redes.

El cumpleaños de Margarita reafirmó que Adrián Suar y Griselda Siciliani mantienen una relación de respeto y acompañamiento en la crianza de su hija

A pesar de haber tomado caminos separados hace años, Suar y Siciliani mantienen una dinámica de respeto y acompañamiento mutuo en lo que respecta a la crianza de Margarita. Este nuevo cumpleaños volvió a poner en primer plano la admiración y el afecto con el que ambos la rodean. Incluso en fechas significativas, el acuerdo tácito es claro: el bienestar y la felicidad de su hija están por encima de cualquier diferencia.

PUBLICIDAD

Las imágenes y textos publicados funcionaron como una especie de álbum familiar abierto al público, en el que la nostalgia y la celebración conviven sin artificios. La elección de fotos de la infancia y frases sencillas pero cargadas de emoción demuestran que, más allá de la exposición mediática, la relación con Margarita se sostiene en gestos cotidianos y en recuerdos que siguen vigentes.

El cumpleaños de Margarita mostró un intercambio público entre Adrián Suar y Griselda Siciliani centrado en el amor por su hija

Las dedicatorias de Adrián Suar y Griselda Siciliani por los 14 años de su hija Margarita dejan en claro que, más allá de los cambios personales y profesionales, el amor de padres sigue siendo el motor principal de sus vidas. En cada palabra y cada imagen compartida, se percibe la certeza de que la familia, en sus múltiples formas, es el espacio donde el afecto se renueva y se proyecta hacia el futuro.

PUBLICIDAD