Crimen y Justicia

“Antes que la jueguen, la juego yo”: el extraño audio que envió la mujer que mató a puñaladas a su hija en Chaco

Se trata de un mensaje de Irma Gladis Pérez, acusada de asesinar con un cuchillo de carnicero a Pamela Magalí Gauna, de 28 años. La sospechosa se entregó a la Policía

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Pamela Magalí Gauna, la joven que fue asesinada por su propia madre en Chaco
Pamela Magalí Gauna, la víctima

El expediente por el filicidio de Pamela Magalí Gauna, una joven de 28 años asesinada a puñaladas por su mamá en la provincia de Chaco, sumó un elemento que inquieta a los investigadores: se trata de un mensaje de audio enviado por la acusada, Irma Gladis Pérez, antes de que se descubriera el cuerpo de la víctima.

Antes que la jueguen en Buenos Aires, la juego yo”, dijo la acusada en la grabación, que ya está incorporada a la causa, confirmaron fuentes con acceso a la investigación a Infobae. Ahora será el fiscal Gerónimo Agustín Roggero, quien deberá determinar su significado y si revela algún móvil detrás del crimen.

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El hecho ocurrió el viernes pasado en la pequeña ciudad de Tres Isletas, ubicada en el centro-norte de la provincia de Chaco. Luego del hecho, la asesina se entregó a la Policía, confesó el crimen y quedó detenida.

El asesinato de Pamela, según confiaron fuentes policiales a este medio, salió a la luz en horas de la noche, cuando un tío de la víctima se acercó a la comisaría local para informar que su hermana se había comunicado con él para avisarle que iba a atacar a su hija.

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Ante el aviso, un grupo de agentes de la Policía provincial se dirigió de inmediato al lugar del hecho y constató que Gauna yacía sin signos vitales dentro del domicilio. Pérez, de 58, se presentó de manera voluntaria en la dependencia policial y admitió la autoría del crimen de su propia hija.

La escena fue preservada para el desarrollo de las diligencias dispuestas para determinar las circunstancias del hecho. En este sentido, durante la madrugada del sábado trabajaron en el lugar autoridades judiciales, peritos del Poder Judicial, personal de Investigaciones y efectivos de distintas áreas especializadas.

En la propiedad donde ocurrió el hecho, ubicada en el barrio Griseti, los agentes secuestraron una cuchilla de carnicero con manchas similares a sangre, teléfonos celulares y diversos elementos de interés para la causa.

El cuerpo de Gauna fue trasladado a la morgue por personal especializado para la realización de los exámenes forenses correspondientes.

Roggero dispuso la detención de Pérez, en una causa calificada como supuesto homicidio, y quedó alojada en la sede policial mientras avanza la investigación.

La sospechosa (Pérez) había contactado con el tío de la víctima y le había comentado que no quería que se vaya de Tres Isletas y le pasara algo. Por eso, le dijo que prefería hacerlo ella por sus propios medios", detallaron las fuentes consultadas por este medio.

Según supo Infobae, el cuerpo de Gauna presentaba múltiples heridas de arma blanca distribuidas en la zona del cuello y la cara. Asimismo, los peritos forenses detectaron indicios de defensa por parte de la víctima, al verificar que presentaba heridas en sus manos.

La víctima y su madre compartían techo y mantenían una buena relación entre ellas, según indican algunos de los testigos que ya declararon ante el fiscal Roggero.

Semanas antes de morir acuchillada, Pamela había publicado una frase en sus redes sociales que hacía referencia al vínculo que mantenía con quien se convirtió luego en su asesina: su mamá.

Las autoridades remarcan que aún no existe una hipótesis definitiva sobre el móvil del crimen. Las mismas fuentes señalaron que no se registraban denuncias previas entre madre e hija y que algunos testimonios describían una relación familiar dentro de los estándares.

El mensaje fue escrito en Facebook por la mujer de 28 años, que fue reportada muerta el viernes por la noche. “Mi mamá lo es todo”, decía. La frase estaba acompañada por emojis que expresaban amor y concluía: “Hija única”.

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