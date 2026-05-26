Cronograma de pagos del Banco de la Nación para junio 2026: ¿Cuándo se cobran los sueldos?

Trabajadores del Estado y pensionistas cobran sus remuneraciones y montos de jubilaciones en el Banco de la Nación, en grupos grandes, y en fechas determinadas por el cronograma BN. - Crédito Andina

Se acaba mayo y ya empezará a correr el nuevo cronograma de pagos de sueldos y pensiones del sector público en el Banco de la Nación. Como se sabe, esto incluye fechas de los pagos de junio para trabajadores públicos y pensionistas, estos últimos son quienes cobran primero.

Pero luego de estos, se pagará a los trabajadores públicos sus remuneraciones. Estas fechas empiezan el miércoles 17 y van hasta el lunes 22 de junio.

Se debe recordar que desde enero de este 2026 los servidores estatales ya perciben en sus sueldos el aumento de S/53 y S/100, según su régimen, acordado en el convenio colectivo centralizado 2025-2026. Nuevos aumentos se esperan pactar para el 2027.

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⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Cronograma con fechas

Atentos trabajadores públicos, estas son las fechas de los pagos de junio:

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 17 de junio

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 18 de junio

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 19 de junio

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 22 de junio.

Así se detallan las fechas de pagos en todo el año para trabajadores públicos, según la entidad. - Crédito Captura de El Peruano

Fechas de pago de pensiones

Cada mes, quienes cobrarán primero en el mes serán los pensionistas de la ONP, quienes accederán a sus pagos desde el 5 de junio.

Apellidos A-C: viernes 5 de junio

Apellidos D-L: lunes 8 de junio

Apellidos M-Q: martes 9 de junio

Apellidos R-Z: miércoles 10 de junio

Inicio del pago a domicilio: lunes 15 de junio

Fin de pago a domicilio: miércoles 24 de junio.

Además, los otros regímenes de pensiones que paga esta institución se darán en estas fechas:

Decreto Ley N° 18846 : Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo . Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros : Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio

Mientras, el pago de pensiones irá desde el jueves 9 de abril. - Crédito Andina

Aumento del sector público

Cabe recordar que desde enero los trabajadores estatales han percibido su aumento por el Convenio Colectivo, que puede ser de S/53 o S/100, según lo aprobado. Así se detallan los montos considerados que ya se incluyen en el sueldo:

Para los CAS (Decreto Legislativo N° 1057) se pagará un aumento de sueldo de S/ 100

Para los del INPE (Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria), se pagará un aumento de sueldos de S/ 100

Para los del decreto legislativo N° 276 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100

Para los del decreto legislativo N° 728 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100

Mientras, para los del decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales , se pagará un aumento de sueldo de S/ 53

También los trabajadores del Servicio Civil, Ley N° 30057,se pagará un aumento de S/ 53.