Cronograma de pagos del Banco de la Nación para junio 2026: ¿Cuándo se cobran los sueldos?

Se acaba mayo y ya empezará a correr el nuevo cronograma de pagos de sueldos y pensiones del sector público en el Banco de la Nación. Como se sabe, esto incluye fechas de los pagos de junio para trabajadores públicos y pensionistas, estos últimos son quienes cobran primero.
Pero luego de estos, se pagará a los trabajadores públicos sus remuneraciones. Estas fechas empiezan el miércoles 17 y van hasta el lunes 22 de junio.
Se debe recordar que desde enero de este 2026 los servidores estatales ya perciben en sus sueldos el aumento de S/53 y S/100, según su régimen, acordado en el convenio colectivo centralizado 2025-2026. Nuevos aumentos se esperan pactar para el 2027.
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Cronograma con fechas
Atentos trabajadores públicos, estas son las fechas de los pagos de junio:
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 17 de junio
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 18 de junio
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 19 de junio
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 22 de junio.
Fechas de pago de pensiones
Cada mes, quienes cobrarán primero en el mes serán los pensionistas de la ONP, quienes accederán a sus pagos desde el 5 de junio.
- Apellidos A-C: viernes 5 de junio
- Apellidos D-L: lunes 8 de junio
- Apellidos M-Q: martes 9 de junio
- Apellidos R-Z: miércoles 10 de junio
- Inicio del pago a domicilio: lunes 15 de junio
- Fin de pago a domicilio: miércoles 24 de junio.
Además, los otros regímenes de pensiones que paga esta institución se darán en estas fechas:
- Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
- Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
- Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
- Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
Aumento del sector público
Cabe recordar que desde enero los trabajadores estatales han percibido su aumento por el Convenio Colectivo, que puede ser de S/53 o S/100, según lo aprobado. Así se detallan los montos considerados que ya se incluyen en el sueldo:
- Para los CAS (Decreto Legislativo N° 1057) se pagará un aumento de sueldo de S/ 100
- Para los del INPE (Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria), se pagará un aumento de sueldos de S/ 100
- Para los del decreto legislativo N° 276 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
- Para los del decreto legislativo N° 728 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
- Mientras, para los del decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales, se pagará un aumento de sueldo de S/ 53
- También los trabajadores del Servicio Civil, Ley N° 30057,se pagará un aumento de S/ 53.