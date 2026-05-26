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Cronograma de pagos del Banco de la Nación para junio 2026: ¿Cuándo se cobran los sueldos?

Sector público. Revisa las fechas del sexto calendario de pagos con las fechas detalladas en que cobrarás tus remuneraciones si eres trabajador estatal

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Adulto mayor en ventanilla del Banco de la Nación
Trabajadores del Estado y pensionistas cobran sus remuneraciones y montos de jubilaciones en el Banco de la Nación, en grupos grandes, y en fechas determinadas por el cronograma BN. - Crédito Andina

Se acaba mayo y ya empezará a correr el nuevo cronograma de pagos de sueldos y pensiones del sector público en el Banco de la Nación. Como se sabe, esto incluye fechas de los pagos de junio para trabajadores públicos y pensionistas, estos últimos son quienes cobran primero.

Pero luego de estos, se pagará a los trabajadores públicos sus remuneraciones. Estas fechas empiezan el miércoles 17 y van hasta el lunes 22 de junio.

Se debe recordar que desde enero de este 2026 los servidores estatales ya perciben en sus sueldos el aumento de S/53 y S/100, según su régimen, acordado en el convenio colectivo centralizado 2025-2026. Nuevos aumentos se esperan pactar para el 2027.

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⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Cronograma con fechas

Atentos trabajadores públicos, estas son las fechas de los pagos de junio:

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 17 de junio
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 18 de junio
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 19 de junio
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 22 de junio.
Captura de El Peruano con el cronograma de pago de remuneraciones del 2026 en el Banco de la Nación
Así se detallan las fechas de pagos en todo el año para trabajadores públicos, según la entidad. - Crédito Captura de El Peruano

Fechas de pago de pensiones

Cada mes, quienes cobrarán primero en el mes serán los pensionistas de la ONP, quienes accederán a sus pagos desde el 5 de junio.

  • Apellidos A-C: viernes 5 de junio
  • Apellidos D-L: lunes 8 de junio
  • Apellidos M-Q: martes 9 de junio
  • Apellidos R-Z: miércoles 10 de junio
  • Inicio del pago a domicilio: lunes 15 de junio
  • Fin de pago a domicilio: miércoles 24 de junio.

Además, los otros regímenes de pensiones que paga esta institución se darán en estas fechas:

  • Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
  • Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
  • Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
  • Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
adulto mayor cobrando dinero en el Banco de la Nación
Mientras, el pago de pensiones irá desde el jueves 9 de abril. - Crédito Andina

Aumento del sector público

Cabe recordar que desde enero los trabajadores estatales han percibido su aumento por el Convenio Colectivo, que puede ser de S/53 o S/100, según lo aprobado. Así se detallan los montos considerados que ya se incluyen en el sueldo:

  • Para los CAS (Decreto Legislativo N° 1057) se pagará un aumento de sueldo de S/ 100
  • Para los del INPE (Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria), se pagará un aumento de sueldos de S/ 100
  • Para los del decreto legislativo N° 276 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
  • Para los del decreto legislativo N° 728 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
  • Mientras, para los del decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales, se pagará un aumento de sueldo de S/ 53
  • También los trabajadores del Servicio Civil, Ley N° 30057,se pagará un aumento de S/ 53.

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