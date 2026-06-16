Teleshow

Nancy Dupláa se acercó a despedir a Taty Almeida, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

La actriz dijo presente en el velatorio de la histórica referente y compartió en redes sociales una postal del homenaje con una frase sentida sobre su legado

Guardar
Google icon
Nancy Dupláa asistió al velatorio de Taty Almeida en la sede de Foetra para despedir a la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Nancy Dupláa asistió al velatorio de Taty Almeida en la sede de Foetra para despedir a la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Nancy Dupláa se presentó este lunes en el velatorio de Taty Almeida, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora que falleció el domingo a los 95 años tras varios días internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La actriz formó parte de la multitud que colmó la sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra), en Hipólito Yrigoyen 3171, en el barrio porteño de Balvanera, para dar el último adiós a una de las figuras más emblemáticas de la lucha por los derechos humanos en la Argentina.

La ceremonia se realizó a cajón cerrado. Sobre el féretro descansaban pañuelos, remeras y el emblema más reconocible de Almeida: el pañuelo blanco con el nombre bordado de su hijo Alejandro, desaparecido el 17 de junio de 1975, cuando tenía apenas 20 años. Alrededor del cajón, una marea de banderas y telas cubría el piso del salón gremial, mientras filas de personas esperaban para acercarse a despedirla.

PUBLICIDAD

nancy dupláa tati almeyda
Nancy Dupláa compartió en Instagram un mensaje de despedida a Taty Almeida y escribió: “Hasta siempre Taty… ahora empieza otra parte de la historia. Sos inmortal”

Dupláa compartió una imagen del velatorio en sus historias de Instagram. En la foto se ve el féretro rodeado de gente, el salón repleto, y una atmósfera de recogimiento colectivo. La actriz eligió pocas palabras, pero de peso: “Hasta siempre Taty… ahora empieza otra parte de la historia. Sos inmortal”, escribió junto a un corazón rojo.

No fue la única personalidad del mundo de la cultura presente. Pablo Echarri, su marido, también acompañó en el homenaje. Ambos llegaron junto a referentes de organismos de derechos humanos, dirigentes políticos, sindicalistas y militantes que formaron largas filas para despedir a Almeida. Entre los asistentes se destacó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien recordó la trayectoria de su compañera de lucha. También estuvo presente Horacio Pietragalla Corti, exsecretario de Derechos Humanos e hijo de desaparecidos recuperado por Abuelas.

PUBLICIDAD

La presencia de Dupláa en este tipo de actos no es nueva. Días antes, la actriz había asistido al funeral del Indio Solari, otra despedida masiva que reunió a miles de personas y que también la tuvo entre los presentes. En esa ocasión, publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se la ve de espaldas, con el pelo suelto, mirando hacia el escenario donde reposaban los restos del músico. “Nos quedan tus frases como mantras… y tu guía trascendental como la de todo Rey Espiritual”, escribió entonces, con la misma emoción contenida que volvió a mostrar este lunes.

El velatorio de Taty Almeida se realizó a cajón cerrado y el pañuelo blanco con el nombre de Alejandro quedó sobre el féretro (REUTERS/Francisco Loureiro)
El velatorio de Taty Almeida se realizó a cajón cerrado y el pañuelo blanco con el nombre de Alejandro quedó sobre el féretro (REUTERS/Francisco Loureiro)

Taty Almeida, cuyo nombre completo era Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, nació en una familia de clase media tradicional y durante gran parte de su vida no tuvo participación política. Ella misma reconocía, con total franqueza, que al principio había apoyado el golpe militar de 1976, convencida, como muchos sectores de la época, de que traería “orden”. La desaparición de Alejandro lo cambió todo. La búsqueda desesperada de respuestas en comisarías y dependencias estatales la fue acercando a otras madres que atravesaban la misma situación, hasta que se incorporó a las rondas históricas en la Plaza de Mayo.

Tras la división de la asociación original en 1986, integró Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y desde ese espacio impulsó los reclamos de justicia por los desaparecidos, acompañó los juicios contra los represores y participó en encuentros internacionales en defensa de las libertades civiles. Su figura trascendió las fronteras. Alejandro militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), trabajaba en la agencia de noticias Télam y estudiaba Medicina cuando fue secuestrado, a los 20 años.

La desaparición de Alejandro en 1975 llevó a Taty Almeida a sumarse a las rondas en Plaza de Mayo y a convertirse en una figura de la lucha por los derechos humanos (REUTERS/Agustin Marcarian)
La desaparición de Alejandro en 1975 llevó a Taty Almeida a sumarse a las rondas en Plaza de Mayo y a convertirse en una figura de la lucha por los derechos humanos (REUTERS/Agustin Marcarian)

Pese a su avanzada edad y a los problemas de salud que motivaron su reciente internación, Almeida nunca abandonó la vida pública. Una de sus últimas apariciones masivas fue durante la movilización del 24 de marzo, en el marco de la conmemoración de los 50 años del inicio del golpe de Estado. Asistió en silla de ruedas y tomó el micrófono para exigir memoria, verdad y justicia, y para criticar duramente la reforma laboral del gobierno del presidente Javier Milei y las políticas vinculadas al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las reacciones en las redes no tardaron en llegar. Cristina Kirchner la despidió con un “Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty”. El músico Fito Páez publicó un texto emotivo en sus cuentas: “Incansable domadora de animales salvajes, espíritu y cuerpo de lucha indestructible. Mujer central de la historia argentina. Recuerdo tu risa sonora y tus ojos firmes, tu don para escuchar y declamar”, escribió el rosarino, y cerró con una frase directa: “Te quise mucho y te llevo dentro de mi corazón. Chau Taty”. Desde Abuelas de Plaza de Mayo expresaron: “Se ha ido una mujer formidable, irremplazable, una amiga, una hermana, a cuya ausencia tendremos que sobreponernos, tal cual ella hubiera deseado, que la lucha continuara”.

FITO PAEZ RECUERDA A TATY ALMEIDA
Cristina Kirchner, Fito Páez, Axel Kicillof, Abuelas de Plaza de Mayo y La Cámpora despidieron a Taty Almeida con mensajes de memoria, verdad y justicia

El gobernador bonaerense Axel Kicillof también se sumó a las despedidas: “Con coraje, amor y una convicción inquebrantable, dedicó su vida a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia”. La diputada provincial Mayra Mendoza recordó que en 2022 inauguraron junto a Taty, en Quilmes, una Casa de Abrigo Permanente que lleva su nombre. La Cámpora cerró su mensaje con una promesa: “Seguiremos militando, hasta que no quede ningún genocida suelto, hasta que encontremos a Alejandro y a cada uno de los 30.000 compañeros”.

El pañuelo blanco sobre el cajón, con el nombre de Alejandro bordado, resumió en un solo objeto casi cinco décadas de lucha.

Temas Relacionados

Nancy DupláaTaty AlmeidaMadres de Plaza de Mayo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano que hizo explotar a Yanina Zilli: “¿Qué ve la gente?”

La gala dejó una de las escenas más tensas de la semana cuando la participante no pudo contener el llanto tras la salida de su aliado y lanzó un fuerte reclamo que sacudió la casa

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano que hizo explotar a Yanina Zilli: “¿Qué ve la gente?”

La angustia de Denise Dumas al aire por la desaparición de su gata: “Se llama Mina y nunca salió de casa”

La animadora en LAM compartió en vivo la desesperación de su familia por la pérdida de su mascota en el barrio de Colegiales

La angustia de Denise Dumas al aire por la desaparición de su gata: “Se llama Mina y nunca salió de casa”

El show de Maxi Kilates en Infobae Mundial: interpretó sus éxitos y terminó sumándose a una competencia de jueguitos

El cantante de 18 Kilates cerró a pura música el programa del lunes de Marcelo Tinelli y su equipo interpretando sus grandes hits

El show de Maxi Kilates en Infobae Mundial: interpretó sus éxitos y terminó sumándose a una competencia de jueguitos

Los Jaimitos de Videomatch volvieron en Infobae Mundial: la canción que le dedicaron a Tinelli, Messi y Pergolini

El histórico trío grabó un saludo exclusivo, con bromas sobre Lionel Messi, Mario Pergolini y la vuelta del conductor, en un momento que desató carcajadas al aire

Los Jaimitos de Videomatch volvieron en Infobae Mundial: la canción que le dedicaron a Tinelli, Messi y Pergolini

Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann, dejó sin palabras a Juana Viale por el regalo que le dio a su hijo de 2 años

El piloto explicó que el presente para Cruz, su hijo con la modelo, se lo dio en Navidad y detalló las medidas de seguridad que tomó

Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann, dejó sin palabras a Juana Viale por el regalo que le dio a su hijo de 2 años

DEPORTES

Palermo contó el detrás de escena de su conmovedor encuentro con Scaloni en la conferencia: “Yo soy medio sensible”

Palermo contó el detrás de escena de su conmovedor encuentro con Scaloni en la conferencia: “Yo soy medio sensible”

Partidos del Mundial 2026, hoy martes 16 de junio: fixture y horarios completos de la fecha 1

El posteo de Lionel Messi a horas del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026: la frase especial que eligió

Con un divertido blooper de Ozzy, Marcelo Tinelli hizo sus predicciones y anticipó cómo ve a la Selección

Impacto en el Mundial 2026: el entrenador que fue verdugo de Argentina con el que Túnez negocia para reemplazar a Lamouchi

TELESHOW

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano que hizo explotar a Yanina Zilli: “¿Qué ve la gente?”

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano que hizo explotar a Yanina Zilli: “¿Qué ve la gente?”

La angustia de Denise Dumas al aire por la desaparición de su gata: “Se llama Mina y nunca salió de casa”

El show de Maxi Kilates en Infobae Mundial: interpretó sus éxitos y terminó sumándose a una competencia de jueguitos

Los Jaimitos de Videomatch volvieron en Infobae Mundial: la canción que le dedicaron a Tinelli, Messi y Pergolini

Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann, dejó sin palabras a Juana Viale por el regalo que le dio a su hijo de 2 años

INFOBAE AMÉRICA

Trump negó que Estados Unidos haya acordado pagar USD 300 millones a Irán como parte del acuerdo de paz

Trump negó que Estados Unidos haya acordado pagar USD 300 millones a Irán como parte del acuerdo de paz

Marcela Cabutti, en una muestra con el viento como historia, memoria y abrazo

Los últimos momentos de Benito Mussolini y Clara Petacci, los amantes atrapados durante un intento de fuga

Adopciones irregulares en Guatemala: Procuraduría General busca frenar el intento del Ministerio Público de archivar el caso que salpica a Consuelo Porras

¿Está Gaudí sobrevalorado?