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Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann, dejó sin palabras a Juana Viale por el regalo que le dio a su hijo de 2 años

El piloto explicó que el presente para Cruz, su hijo con la modelo, se lo dio en Navidad y detalló las medidas de seguridad que tomó

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El piloto explicó que el presente para Cruz, su hijo con la modelo, se lo dio en Navidad y detalló las medidas de seguridad que tomó (Video: Almorzando con Juana/ Eltrece)

El piloto de automovilismo Manu Urcera sorprendió al revelar que su hijo de apenas dos años ya tiene una moto eléctrica, un regalo que, según sus palabras, “se la trajo Papá Noel”. La confesión se produjo durante una charla en el programa de Juana Viale, donde el corredor compartió detalles sobre su experiencia inicial como padre junto a Nicole Neumann del pequeño Cruz.

“Ya le compré una moto, ahora va a cumplir dos. Se la trajo Papá Noel. Le puse rueditas y anda, le gusta”, contó Urcera, generando asombro entre los invitados y la conductora. La reacción de incredulidad no se hizo esperar, pero el propio Urcera defendió la compra.

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El piloto explicó que el vehículo es eléctrico y que su decisión se basó en una experiencia previa con su sobrino, a quien también le regalaron una moto similar. “Lo ayudó mucho con el equilibrio para andar en bicicleta”, agregó, defendiendo así la elección del regalo.

La Navidad de Nicole Neumann y Manu Urcera en el sur
“Ya le compré una moto, ahora va a cumplir dos. Se la trajo Papá Noel. Le puse rueditas y anda, le gusta”, contó Urcera sorprendiendo a Juana Viale (Instagram)

El hijo de la pareja no solo cuenta con la moto eléctrica, sino que también disfruta de una bicicleta sin pedales en su casa, lo que muestra el interés de ambos padres por estimular el movimiento y el juego al aire libre desde temprana edad.

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La noticia generó debate en redes y entre los televidentes acerca de la conveniencia de este tipo de regalos para niños pequeños, especialmente por tratarse de un vehículo motorizado, aunque adaptado con rueditas para mayor seguridad.

El almuerzo televisivo de Juana Viale cobró un tono inesperado cuando la conductora reparó en una antigua lesión de José Manuel Urcera, destacado piloto y esposo de Nicole Neumann. Sin rodeos, la animadora preguntó: “¿Qué te pasó acá?”, mientras subía la manga del invitado y examinaba el brazo izquierdo ante la curiosidad de todos.

La Navidad de Nicole Neumann y Manu Urcera en el sur
El piloto defendió el regalo que le hizo a su hijo

Urcera, con naturalidad, explicó el motivo de la marca visible: “Me quebré. Te dije que me quebraba una vez por año. Tengo una placa con ocho tornillos”. El automovilista detalló que la lesión se remonta a un accidente en moto en 2008.

La revelación sorprendió a Juana, quien reaccionó con un gesto de dolor y horror, provocando una ola de risas en el estudio. El clima distendido llevó a Urcera a tomar la mano de la conductora, invitándola a comprobar el estado de su clavícula derecha, lo que incrementó la complicidad y el humor en el programa.

Urcera relató que sufrió una fractura en el brazo izquierdo durante un accidente en moto en 2008, por lo que debieron colocarle una placa y tornillos. El momento generó sorpresa y bromas entre los demás invitados, marcando uno de los pasajes más espontáneos del programa. Rafael Ferro, también invitado al ciclo, no tardó en comparar la situación con un sketch de Rompeportones, el clásico ciclo humorístico encabezado por Miguel del Sel y Emilio Disi. “¡Y se tocan!”, lanzó Ferro, sumándose al clima jocoso de la mesa.

Nicole Neumann, con gafas y chaleco, sostiene a una niña con protectores. Camina junto a un hombre con gorra y traje de piloto en un autódromo con vehículos
Nicole Neumann, su pareja Manu Urcera y su hija, con protección auditiva, caminan por un circuito automovilístico, mostrando el apoyo familiar al deporte de los autos (Infobae)

Por su parte, Jimena Monteverde aportó su cuota de humor mostrando su propia cicatriz en la cadera y bromeó: “Yo me quemé acá”. Finalmente, la cocinera sentenció entre risas: “Esto se desmadró”, sellando la escena y dejando a los presentes entre la vergüenza y la diversión.

Hace una semana Manu Urcera y Nicole Neumann compartieron fotos durante el Campeonato RUS de TN APAT en La Plata. Urcera subió en sus redes sociales una imagen de su auto azul en acción y expresó entusiasmo por el inicio del año deportivo, escribiendo: “Nos vemos el finde para arrancar con todo este 2026”. La modelo, acompañada por su hijo Cruz, documentó su apoyo a Urcera mediante publicaciones familiares, incluyendo una fotografía de sus manos entrelazadas con Cruz dentro del auto.

Durante la competencia, Nicole se mostró sonriente, vestida con un saco rojo, jeans y gorra negra, mientras sostenía a Cruz, quien llevaba auriculares de protección y un buzo gris, observando la pista detrás del vallado junto al equipo.

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