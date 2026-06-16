Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 16 de junio, minuto a minuto

Mariano Perroni continuará respondiendo preguntas de las partes luego de interrumpir su indagatoria el pasado jueves. La fiscalía citó también a dos acompañantes terapeúticos que fueron echados de la casa donde murió el Diez

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Gianinna Maradona junto a Fernando Burlando
Gianinna Maradona junto a Fernando Burlando

El juicio por la muerte de Maradona entró en una instancia de “todos contra todos”. Ahora, los siete imputados se apuntan mutuamente para intentar despegarse, de a poco, de la acusación de homicidio simple con dolo eventual que pesa sobre ellos. Es un momento que los fiscales y abogados querellantes sabían que tarde o temprano iba a llegar: con el avance del debate, la producción de prueba y las declaraciones de los testigos, se van aclarando los roles de cada uno en la internación domiciliaria donde murió Diego, las responsabilidades que habían asumido y cuáles fueron las fallas.

En este contexto, este martes imputado Mariano Perroni, jefe de enfermeros, adelantó que iba a responder preguntas de todos los abogados para aclarar su situación.

Por otro lado, la acusación convocó a dos acompañantes terapeúticos que fueron echados de la internación domiciliaria de Maradona a los pocos días de que el Diez se instalara.

12:23 hsHoy

Juicio por la muerte de Maradona: Mariano Perroni retoma su declaración y se suman nuevos testimonios

El coordinador de enfermeros continuará respondiendo preguntas tras negar haber formado parte de un “plan criminal” para matar al Diez. Además, declararán tres acompañantes terapéuticos que participaron de su tratamiento

Culiacán, Sinaloa, 10 de septiembre de 20|18. Diego Armando Maradona director tecnico, durante el entrenamiento de Dorados de Sinaloa, previo a la jornada 8 del torneo Apertura 2018 de la Liga de Ascenso Bancomer MX, celebrado en el estadio Banorte. (Fotobaires)
Culiacán, Sinaloa, 10 de septiembre de 20|18. Diego Armando Maradona director tecnico, durante el entrenamiento de Dorados de Sinaloa, previo a la jornada 8 del torneo Apertura 2018 de la Liga de Ascenso Bancomer MX, celebrado en el estadio Banorte. (Fotobaires)

El juicio por la muerte de Diego Maradona retomará este martes su actividad con una audiencia que volverá a tener como protagonista a Mariano Perroni, el coordinador de los enfermeros que atendieron al ex futbolista durante su internación domiciliaria en Tigre y uno de los siete imputados por homicidio simple con dolo eventual.

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