Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 16 de junio, minuto a minuto

Gianinna Maradona junto a Fernando Burlando

El juicio por la muerte de Maradona entró en una instancia de “todos contra todos”. Ahora, los siete imputados se apuntan mutuamente para intentar despegarse, de a poco, de la acusación de homicidio simple con dolo eventual que pesa sobre ellos. Es un momento que los fiscales y abogados querellantes sabían que tarde o temprano iba a llegar: con el avance del debate, la producción de prueba y las declaraciones de los testigos, se van aclarando los roles de cada uno en la internación domiciliaria donde murió Diego, las responsabilidades que habían asumido y cuáles fueron las fallas.

En este contexto, este martes imputado Mariano Perroni, jefe de enfermeros, adelantó que iba a responder preguntas de todos los abogados para aclarar su situación.

Por otro lado, la acusación convocó a dos acompañantes terapeúticos que fueron echados de la internación domiciliaria de Maradona a los pocos días de que el Diez se instalara.