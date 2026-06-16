Javier Milei viajará a Francia tras el Mundial: los detalles de la Argentina Week en París y el posible encuentro con Emmanuel Macron

Javier Milei y Emmanuel Macron - VisualesIA ScribNews

El presidente Javier Milei viajará a París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para encabezar la Argentina Week París, un evento que reunirá a ministros, gobernadores y los principales empresarios del país con inversores europeos, y en el que se espera que mantenga un encuentro bilateral con su par francés, Emmanuel Macron. Así lo confirmaron fuentes del gobierno a Infobae.

El viaje se producirá después de la final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, y se sumará a una agenda exterior que ya acumula más de una decena de desplazamientos internacionales de Milei en lo que va del año, y que avanza en paralelo a la coyuntura política interna del Gobierno, atravesada desde hace meses en la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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El anuncio más resonante en el marco de la Argentina Week París lo hizo el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, quien informó que Milei y el Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion, recibirán un reconocimiento del Paris Economic Forum como los dos economistas más influyentes del planeta. “Uno desde la teoría y la academia, el otro desde la política y la práctica”, escribió el diplomático en sus redes.

En declaraciones a Radio Mitre, Sielecki describió la Argentina Week París como “una suerte de mundial de las inversiones para la Argentina”. El embajador explicó que la idea es reunir a los empresarios más relevantes de los sectores más dinámicos de la economía argentina —energía, minería, agroindustria, infraestructura— con los actores más pujantes de la economía francesa y europea, con el objetivo concreto de acelerar el flujo de inversiones hacia el país. “Son empresas que están llegando, que están desembarcando, que están creando empleo”, afirmó.

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Un importante funcionario del Gobierno, al tanto de las negociaciones entre Buenos Aires y París, aseguró a Infobae que, entre otros empresarios, participarán Marcos Bulgheroni (CEO de Pan American Energy), Eduardo Eurnekian (presidente de Corporación América), Martín Migoya (Fundador de Globant) y Marcelo Mindlin (dueño de Grupo Emes y de Pampa Energía SA).

La organización también prevé la presencia de los principales referentes empresariales de Francia y de Europa en general. La Agencia Argentina de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional organizará actividades de promoción de la Marca País en paralelo al evento.

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Argentina's President Javier Milei, left, shakes hands with France's President Emmanuel Macron prior to a bilateral meeting on the sideline of the third UN Ocean Conference, in Nice, France, June 9, 2025. Laurent Cipriani/Pool via REUTERS

Las inversiones francesas en la Argentina crecieron 50,7% desde la llegada de Milei al poder, según datos del Banco Central citados por Sielecki. El diplomático enumeró una serie de operaciones concretas que ilustran ese crecimiento: una planta de procesamiento de girasoles de la empresa Louis Dreyfus en Bahía Blanca, proyectos de minería de litio en Salta, inversiones en energías renovables en la Patagonia y gas offshore en Tierra del Fuego por parte de Total. También mencionó el regreso de la cadena de artículos deportivos Decathlon al mercado argentino: su local de Córdoba, recientemente inaugurado, es hoy el que más factura en toda la red global de la empresa.

El formato de la Argentina Week de París replica el esquema del evento que el gobierno realizó en Nueva York, pero con un perfil más orientado hacia la economía real y la inversión industrial.

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El contexto geopolítico también juega a favor: la Argentina fue el primer país del Mercosur en completar todos los procedimientos legislativos y diplomáticos para la entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), un tratado que abarca un mercado de 450 millones de personas y que implica la eliminación de aranceles sobre el 92% de las exportaciones argentinas al bloque, aunque en Francia se registraron los principales focos de rechazo, sobre todo desde sectores vinculados al agro.

Ian Selecki, embajador argentino en Francia, reconocido por un veterano de Malvinas

Según Sielecki, la relación bilateral entre los dos países atraviesa un momento de acercamiento. El embajador recordó que cuando Milei visitó París para la inauguración de los Juegos Olímpicos, en 2024, fue uno de los dos únicos jefes de Estado —de un total de 130 presentes— que Macron recibió en forma privada. “Esto habla del liderazgo que tiene el presidente Milei, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial”, afirmó, y también destacó el apoyo de Francia durante la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Antes de París, Milei tiene previsto volar a Madrid el 24 de junio para una conferencia y reunión con empresarios en la CEU Universidad San Pablo, regresar para la cumbre de presidentes del Mercosur en Asunción el 30 de junio, y viajar a Nueva York el 4 de julio para los festejos por los 250 años de la independencia de Estados Unidos convocados por Donald Trump. En septiembre, Milei participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas y trabaja en su presentación para la cumbre del G20 en Mar-a-Lago.

Esa proyección internacional contrasta con las turbulencias que enfrenta el gobierno en el plano doméstico. La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, se agravó en los últimos días tras reconocer que ocultó al fisco medio millón de dólares en ahorros y que mintió ante el Congreso cuando aseguró que “nunca existió ocultación alguna” de su patrimonio.

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La crisis escaló hasta los socios parlamentarios del oficialismo: el PRO presiona al Gobierno y condiciona su apoyo político a la renuncia de Adorni y la Unión Cívica Radical (UCR) calificó su conducta de incompatible con el cargo. La oposición impulsa una moción de censura para el 24 de junio, la misma fecha en que Milei estará en Madrid. Pese a la presión, hasta ahora el presidente mantiene su respaldo al funcionario.