Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez se queda sin su acceso principal, la Vía Expresa Santa Rosa

El Gobierno sigue sin poner asegurar el financiamiento de la Vía Expresa Santa Rosa. - crédito Andina

Ya lo había advertido la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y ahora, según este mismo gremio, ya se había concretado esta exclusió del proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa, la recordada obra que se planeaba como el acceso principal hacia el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

“La CCL expresa su profunda preocupación ante la confirmación de que el proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa, principal acceso de alto estándar al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, no cuenta con los recursos necesarios para garantizar su ejecución”, expresa en un nuevo comunicado.

Esta situación comprometería “gravemente la conectividad de la principal infraestructura aeroportuaria del país”. Como se recuerda, el actual terminal cuenta con los puentes modulares para el ingreso, pero estos son vías temporales que se pusieron mientras no se tuviera el puente Santa Rosa y la Vía Expresa planeada. Pero esta podría no concretarse finalmente.

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CCL había alertado situación

La CCL ha recordado que el pasado 4 de junio alertó públicamente sobre el riesgo que implicaba la exclusión de esta obra del financiamiento requerido para el presente año.

“Hoy, lamentablemente, dicha advertencia se ha materializado. El resultado es que el Perú dispone de un moderno aeropuerto internacional, pero sin la infraestructura vial necesaria para asegurar accesos eficientes, seguros y competitivos para millones de pasajeros, trabajadores, turistas y operadores logísticos”, añade.

De igual manera, opina que la situación evidencia una preocupante falta de planificación y coordinación en la ejecución de proyectos estratégicos para el país. “Resulta incomprensible que, mientras se culmina una inversión aeroportuaria de clase mundial, se permita que la obra destinada a conectarla adecuadamente con la ciudad y con los principales corredores logísticos quede paralizada por falta de presupuesto”, añade.

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- crédito Gobierno del Perú

Como se recuerda, la propia Contraloría General de la República había advertido meses atrás la existencia de un déficit presupuestal superior a S/280 millones para la ejecución de la Vía Expresa Santa Rosa, alertando sobre riesgos de paralización, retrasos, sobrecostos y controversias contractuales.

La Vía Expresa pendiente

Para la CCL, la Vía Expresa Santa Rosa constituye una obra estratégica para el desarrollo del país, al integrar el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la Costa Verde, el Puerto del Callao y otros corredores logísticos fundamentales para el comercio exterior, el turismo y la competitividad nacional.

“Su postergación impacta directamente en la eficiencia del sistema logístico peruano y limita el aprovechamiento pleno de una de las inversiones más importantes realizadas en las últimas décadas”, alertan.

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Balcázar se iría dejando a la Vía Expresa Santa Rosa sin financiamiento asegurado. - Crédito Presidencia

Por eso, la Cámara de Comercio de Lima exhorta al Poder Ejecutivo y, particularmente, al Ministerio de Economía y Finanzas, a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar el financiamiento integral de esta obra y “evitar que el país continúe perdiendo oportunidades de desarrollo por decisiones que afectan proyectos de interés nacional”.

Asimismo, añade que el Perú no puede permitirse inaugurar infraestructura de primer nivel mientras posterga las obras complementarias indispensables para su correcto funcionamiento.

De no asegurarse el financiamiento de la obra para este gobierno, el siguiente, el que entra en 28 de julio de este 2026, sería el que tendría en sus manos este pendiente.

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