38% de los pacientes con carga viral de VIH en República Dominicana no recibe tratamiento, según datos oficiales

República Dominicana registró 56,967 pacientes con carga viral de VIH en los últimos 12 meses, según el SIRNAI del Servicio Nacional de Salud. (Foto archivo)

En los últimos 12 meses, el Sistema de Registro Nominal de Atención Integral (SIRNAI) del Servicio Nacional de Salud reportó que República Dominicana registró 56,967 pacientes con carga viral de VIH, un dato que refleja el alcance de la epidemia en el país y el esfuerzo de las autoridades sanitarias por mantener el control de la enfermedad de transmisión sexual.

Esta cifra representa el 70.69% de los 80,591 pacientes que conocen su estatus serológico, de un universo estimado de 85,000 personas que viven con VIH en el territorio dominicano, según información oficial.

De acuerdo con el informe más reciente del Servicio Nacional de Salud (SNS), 58,063 personas reciben tratamiento antirretroviral en la red pública, mientras que 21,846 pacientes están identificados como “inactivos de tratamiento”, esto representa el 38% de los pacientes, según información recopilada por Listín Diario.

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Esta categoría incluye a quienes no asisten de forma constante a los centros de salud, han abandonado la medicación o no cuentan con seguimiento médico regular. Tal panorama plantea un reto para el sistema, ya que la falta de adherencia terapéutica puede influir en la progresión de la infección.

El 70.69% de los 80,591 pacientes que conocen su estatus serológico presenta carga viral de VIH, dentro de un universo estimado de 85,000 personas que viven con el virus. (Foto archivo Infobae)

El mismo reporte oficial detalla que 50,996 pacientes han alcanzado la supresión viral, lo que significa que su carga viral se redujo a niveles indetectables en sangre, gracias al uso sostenido de medicamentos antirretrovirales. Esta condición no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también disminuye la posibilidad de transmisión del virus.

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Entre los pacientes registrados, más de 58,000 son dominicanos, mientras que 21,454 corresponden a personas de nacionalidad haitiana, 443 venezolanos y 290 de otras nacionalidades. El SIRNAI especifica que la población migrante representa un segmento importante en la estadística general.

Por grupos, se identifican más de 12,000 migrantes haitianos, 5,832 hombres que tienen sexo con hombres (HSH), 282 personas transgenero y 5,129 usuarios de drogas, de los cuales la mayoría se relaciona con el uso de sustancias por vía venosa.

Un total de 21,846 pacientes figura como inactivo de tratamiento de VIH, una condición asociada a la falta de asistencia constante y de seguimiento médico. (Imagen ilustrativa Infobae)

La distribución geográfica muestra que el Distrito Nacional y Santo Domingo concentran la mayor cantidad de casos notificados durante el periodo analizado, de acuerdo con la información proporcionada por el SNS y replicada por Listín Diario. Estas zonas urbanas mantienen el mayor acceso a servicios de diagnóstico y seguimiento clínico, aunque el fenómeno de la movilidad interna y la migración regional incide en la dispersión de los casos en todo el país.

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El VIH, o virus de inmunodeficiencia humana, afecta al sistema inmunitario al destruir las células que protegen al organismo de infecciones y enfermedades. Este virus debilita progresivamente las defensas naturales, lo que puede derivar en complicaciones si no se recibe tratamiento adecuado. La etapa más avanzada de la infección es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

Varias manos de niños sostienen listones rojos, mientras otros listones están esparcidos sobre un fondo azul claro, simbolizando la concienciación y la lucha contra el VIH/SIDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se transmite el VIH?

El VIH se transmite principalmente por el contacto con fluidos corporales de una persona infectada. Las formas más comunes de transmisión incluyen la relación sexual sin protección, el uso compartido de agujas o jeringas contaminadas, la transfusión de sangre no controlada y la transmisión de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

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Es importante recalcar que el contacto cotidiano, como abrazos o besos, no representa un riesgo de contagio, según aclara el SNS y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El acceso temprano al diagnóstico y el seguimiento clínico regular son factores clave para controlar la infección y evitar nuevas transmisiones. Las autoridades dominicanas insisten en la importancia de la detección oportuna y la vinculación al tratamiento, como lo refleja el seguimiento estadístico permanente del SIRNAI.