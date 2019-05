Es por eso que no puede recordar su infancia como "feliz": "No lo fue, no la pasé muy bien, sufrí mucho. Me alegré cuando me hice adulta y cuando podía manejar mis cosas y no depender de mis padres. Fue difícil y sufrí así que me alegré cuando crecí, la pasé mejor de adulta y las cosas tienen su lado B y ese lado B tienen que ver con estos recuerdos. El común de la gente dice que feliz, pero para mí no, todo lo contrario".