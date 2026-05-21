Imágenes del Comando Sur de Estados Unidos que muestran al portaaviones USS Nimitz operando junto a una flota de guerra en mar abierto, con despegues de aviones F/A-18, helicópteros y demostraciones de capacidad aérea y militar

Estados Unidos anunció este miércoles el despliegue en el Caribe del portaaviones USS Nimitz junto a un grupo de ataque naval en medio del aumento de las tensiones con el régimen de Cuba, un movimiento que coincidió con la acusación criminal presentada contra el ex dictador Raúl Castro por el derribo de avionetas civiles en 1996.

La llegada de la fuerza naval fue anunciada por el Comando Sur estadounidense, que confirmó el ingreso a la región del USS Nimitz, el Ala Aérea Embarcada CVW-17, el destructor de misiles guiados USS Gridley y el buque de abastecimiento USNS Patuxent.

PUBLICIDAD

“¡Bienvenidos al Caribe, Grupo de Ataque del Portaaviones Nimitz!”, publicó el Comando Sur en redes sociales. El mensaje describió a la flota como “el epítome de la preparación y presencia, alcance y letalidad inigualables y ventaja estratégica”.

El despliegue ocurre en un momento especialmente delicado entre Washington y La Habana. Este miércoles, el Departamento de Justicia estadounidense anunció cargos contra Raúl Castro por homicidio, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves en relación con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido hace tres décadas.

PUBLICIDAD

Estados Unidos anunció el despliegue del portaaviones USS Nimitz en el Caribe en medio de las tensiones con Cuba (REUTERS/Archivo)

La presencia del USS Nimitz en el Caribe también coincide con las advertencias del régimen cubano sobre un posible escenario de confrontación militar. Días antes, el dictador Miguel Díaz-Canel declaró que Cuba tiene “el derecho absoluto y legítimo de defenderse contra un ataque militar” y dijo que una ofensiva provocaría “un baño de sangre con consecuencias incalculables”.

El USS Nimitz es uno de los portaaviones más conocidos de la Armada de Estados Unidos y una de las mayores plataformas de combate naval del mundo. Entró en servicio en la década de 1970 y fue bautizado en honor al almirante Chester Nimitz, figura clave de las fuerzas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

PUBLICIDAD

La embarcación funciona con propulsión nuclear y puede operar durante largos períodos sin necesidad de reabastecimiento. Su capacidad le permite transportar más de 60 aeronaves entre cazas, helicópteros y aviones de vigilancia y guerra electrónica.

“El USS Nimitz ha demostrado su capacidad de combate alrededor del mundo, garantizando estabilidad y defendiendo la democracia desde el estrecho de Taiwán hasta el Golfo Pérsico”, señaló el Comando Sur.

PUBLICIDAD

Además de su poder aéreo, el grupo de ataque incluye sistemas avanzados de defensa, vigilancia y comunicaciones que permiten coordinar operaciones militares a gran escala. El destructor USS Gridley, por ejemplo, está equipado con misiles guiados y capacidades de defensa antiaérea y antisubmarina.

El grupo de ataque incluye el destructor de misiles guiados USS Gridley y el buque logístico USNS Patuxent, además de decenas de aeronaves militares (REUTERS/Archivo)

El despliegue forma parte de Southern Seas 2026, una operación naval estadounidense que contempla ejercicios y escalas estratégicas alrededor de Sudamérica y el Caribe.

PUBLICIDAD

La Armada estadounidense prevé retirar definitivamente el portaaviones una vez concluya la extensión de su vida útil, programada para 2027.

Sin embargo, más allá del calendario operativo, la presencia de un portaaviones de este tipo en el Caribe suele interpretarse como una señal de capacidad militar y respuesta rápida ante posibles crisis regionales.

PUBLICIDAD

En paralelo al despliegue naval, Estados Unidos incrementó en las últimas semanas las actividades de vigilancia alrededor de Cuba. Distintos reportes señalan un aumento de vuelos de reconocimiento y monitoreo electrónico en zonas cercanas a la isla.

Entre las aeronaves utilizadas en estas operaciones figuran los aviones P-8 Poseidon y drones MQ-4C Triton, plataformas especializadas en inteligencia, rastreo marítimo y vigilancia de comunicaciones.

PUBLICIDAD

Washington considera estratégicamente sensible la evolución política y económica de Cuba, especialmente por sus vínculos con gobiernos adversarios de Estados Unidos. La administración de Donald Trump endureció la presión sobre La Habana tras la captura de Nicolás Maduro en enero y avanzó con nuevas restricciones energéticas y comerciales.

Estados Unidos incrementó en las últimas semanas las actividades de vigilancia alrededor de Cuba

Aunque el gobierno estadounidense no vinculó oficialmente el movimiento naval con la causa judicial, la llegada del grupo de ataque al Caribe representa uno de los despliegues militares más relevantes de Estados Unidos en la región en medio del actual escenario de confrontación con Cuba.

PUBLICIDAD