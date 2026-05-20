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Aparición de lujo en La Bombonera: la figura internacional que sueña con jugar en Boca y fue a ver el partido ante Cruzeiro

Lucas Torreira fue invitado por Edinson Cavani al duelo por la Copa Libertadores

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El uruguayo no se quiso perder el duelo por Copa Libertadores

La presencia de Lucas Torreira en La Bombonera durante el encuentro entre Boca Juniors y Cruzeiro, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores generó revuelo en el mundo xeneize.

La visita no pasó desapercibida: Torreira presenció el partido desde el palco de Edinson Cavani, con quien compartió plantel en la selección de Uruguay, y compartió la experiencia en sus redes sociales. La conexión entre ambos futbolistas, sumada a la reiterada expresión de deseo del volante, refuerza las especulaciones en torno a un posible desembarco en el equipo de la Ribera.

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Torreira, actualmente jugador del Galatasaray, finalizó recientemente su temporada en Turquía, cerrando un ciclo exitoso con la consagración en la Superliga. Mientras aprovechaba su descanso, aceptó la invitación de Edinson Cavani para presenciar el partido en el emblemático estadio de Brandsen 805.

El gesto del atacante, que no fue convocado para el partido pero igualmente se hizo presente, generó fuerte repercusión tanto por la relación personal entre ambos como por el mensaje implícito para la comunidad boquense.

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El posteo de Cavani y Torreira
El posteo de Cavani y Torreira

La estrecha relación entre Cavani y Torreira se cimentó durante los 27 partidos que disputaron juntos en la selección uruguaya, incluyendo el paso compartido por la Copa del Mundo de Rusia 2018.

En sus cuentas de Instagram, ambos futbolistas se manifestaron con muestras públicas de afecto: “Qué alegría volver a verte, hermano”, le escribió Torreira a Cavani, quien respondió: “Siempre es lindo compartir momentos con vos, loco viejo”.

El volante remarcó en varias oportunidades su vínculo emocional con Boca Juniors, club por el que ha declarado abiertamente su fanatismo y el objetivo personal de jugar algún día en el elenco azul y oro.

“Sinceramente, lo digo con honestidad, cada vez que hablo, no lo hago para vender humo. Siendo jugador del Galatasaray hace 4 años, soy un jugador bastante importante dentro del equipo. ¿Cómo crees que cae cada vez que digo que quiero ir a Boca?”, había expresado hace poco tiempo Torreira en diálogo con el streaming Planeta Boca Juniors.

El volante profundizó esa afirmación y remarcó ante el mismo medio: “No es que yo venda humo, lo digo y me la banco. Es la realidad, soy hincha de Boca, me crié mirando a Boca y mi máximo ídolo es Carlos Tevez”.

Tienen que pasar un montón de cosas que no dependen solamente del deseo de jugar en Boca. Estoy en un equipo donde soy una pieza importante, hace 4 años que somos campeones y, de los 4 años me he perdido 2 partidos por temporada y no por lesiones. Ellos piensan en lo mejor para el club y consideran que esté en el equipo”, había agregado a ese medio.

Desde su llegada a Europa, Lucas Torreira ha defendido las camisetas de Arsenal, Atlético de Madrid y Fiorentina, además del elenco turco.

En cuanto al procedimiento necesario para concretar una transferencia, el mediocampista había subrayado que la negociación debe darse directamente entre los clubes, ya que su voluntad no es suficiente para modificar la posición del Galatasaray. “Primero tiene que venir la gente de Boca a hablar con la gente de Galatasaray, no hay otra cosa. No es que tengan que arreglar conmigo”, puntualizó en marzo Torreira.

La relación con Juan Román Riquelme, actual presidente del consejo de fútbol de Boca Juniors, es otro elemento relevante en el interés de Torreira por desembarcar en La Bombonera. “Siempre mantengo contacto con él y le escribo para ver cómo está el club. Tengo buena relación con él. Cuando pasó lo de mi mamá y manifesté que quería estar cerca. Ahí hubo un pequeño acercamiento, pero quedó solo ahí porque era complicado, estaba a préstamo en el Atlético Madrid”, recordó.

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