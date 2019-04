¿Qué cosas tiene Vanesa de su personaje? "Si bien no fui educada bajo esos términos, en mi casa no hay nadie que se dedique al arte y fue un tema. No porque me hayan puesto barreras, sino que fue difícil entender que quería trabajar de actriz desde muy chica. Siempre fue un deseo fuerte y fue un tema y un acto de rebeldía, aunque no lo manifesté desde el lugar de decir 'me hago la loca'".