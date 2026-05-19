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Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

El Xeneize intentará hacerse fuerte en la Bombonera ante el conjunto brasileño. Desde las 21.30, por Telefe, Fox Sports y Disney+

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Horario y dónde ver Boca Juniors-Cruzeiro:

El partido se podrá ver a través de Telefé, Fox Sports, la plataforma de streaming Disney+ y Pluto TV

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.30

• Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos): 20:30

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 19:30

• México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 18:30

• España: 2:30 (miércoles 20 de mayo)

13:03 hsHoy

Convocados de Boca Juniors:

Imagen con fondo azul oscuro y franjas amarillas, mostrando el escudo de Boca Juniors y Cruzeiro, y la lista de jugadores convocados para el partido
La lista oficial de los jugadores convocados de Boca Juniors para el próximo enfrentamiento en la CONMEBOL Libertadores contra Cruzeiro Esporte Clube en el Estadio La Bombonera el martes 19 de mayo a las 21:30hs.
12:30 hsHoy

¿Cómo llega Boca Juniors?

El Xeneize llega al partido tras haber perdido el envión que lo mantuvo 14 partidos invicto y después de ser eliminado del Torneo Apertura como local frente a Huracán en tiempo extra.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda, actualmente en el tercer lugar del grupo, necesita una victoria para seguir dependiendo de sí mismo y aspirar al primer puesto. Una derrota dejaría a Cruzeiro clasificado y obligaría a Boca a esperar un resultado favorable de Barcelona de Ecuador, mientras que un empate trasladaría la definición a la última fecha ante Universidad Católica.

12:07 hsHoy

Probables formaciones:

Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

11:59 hsHoy

El Xeneize y los de Belo Horizonte se verán las caras este martes 19 de mayo, desde las 21.30, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El árbitro principal será Jesús Valenzuela, mientras que sus asistentes serán Tulio Moreno y Alberto Ponte. El encargado del VAR será Ángel Arteaga y el del AVAR será Marcos Suárez.

11:56 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y Cruzeiro, correspondiente a la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores.

Boca Juniors recibirá a Cruzeiro por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores (REUTERS/Tiago Trindade)
Boca Juniors recibirá a Cruzeiro por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores (REUTERS/Tiago Trindade)

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