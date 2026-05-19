Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de Telefé , Fox Sports , la plataforma de streaming Disney+ y Pluto TV

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y Cruzeiro, correspondiente a la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores.

El Xeneize y los de Belo Horizonte se verán las caras este martes 19 de mayo, desde las 21.30, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El árbitro principal será Jesús Valenzuela, mientras que sus asistentes serán Tulio Moreno y Alberto Ponte. El encargado del VAR será Ángel Arteaga y el del AVAR será Marcos Suárez.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda, actualmente en el tercer lugar del grupo, necesita una victoria para seguir dependiendo de sí mismo y aspirar al primer puesto. Una derrota dejaría a Cruzeiro clasificado y obligaría a Boca a esperar un resultado favorable de Barcelona de Ecuador, mientras que un empate trasladaría la definición a la última fecha ante Universidad Católica.

El Xeneize llega al partido tras haber perdido el envión que lo mantuvo 14 partidos invicto y después de ser eliminado del Torneo Apertura como local frente a Huracán en tiempo extra.

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