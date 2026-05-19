Quién es el futbolista que chocó un auto en la General Paz, impactó contra otros vehículos en una estación de servicio y huyó

Parte de la secuencia ocurrida esta madrugada

Un futbolista de la Primera Nacional quedó involucrado en una violenta seguidilla de choques ocurrida durante la madrugada de este martes sobre la avenida General Paz. Se trata de Jonathan Alessandro Berón, delantero de Tristán Suárez, según pudo saber Infobae.

Todo comenzó cerca de las 4.20, cuando un Ford Focus blanco que conducía el deportista impactó primero contra una camioneta cerca de la cancha de Platense, en Vicente López. Después de ese primer accidente, el conductor escapó por la General Paz.

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Minutos después, volvió a chocar, esta vez dentro de una estación de servicio ubicada en la intersección de General Paz y De los Constituyentes, en el barrio porteño de Saavedra y mano al Riachuelo.

Allí, el auto que manejaba Berón impactó contra tres vehículos que estaban estacionados: otros dos Ford Focus y una camioneta RAM.

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Jonathan Berón, el futbolista acusado

Efectivos de la Comisaría Vecinal 12 A de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar y confirmaron que el mismo conductor venía de protagonizar el accidente en el partido bonaerense.

Berón, de 25 años y oriundo de Caseros, terminó con varias lesiones en el rostro. Fue asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladado al Hospital Pirovano con traumatismos múltiples y un corte en la cara. Quedó internado a raíz de las heridas.

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La investigación está a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, bajo la responsabilidad del fiscal Federico Brandini.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, el futbolista se encontraba en aparente estado de ebriedad y, en un primer momento, se negó a realizar el test de alcoholemia. Argumentó que no podía soplar por la lesión que tenía en la boca.

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Por eso, el auxiliar fiscal Matías Vila dispuso la extracción de sangre y orina en el hospital para determinar si había consumido alcohol antes de manejar.

El futbolista está acusado de chocar a cuatro vehículos (Foto/Captura de video)

Mientras la investigación avanza, la Justicia ordenó el secuestro de la licencia de conducir y la inmovilización del vehículo de Berón. El resultado de los análisis de laboratorio será clave para determinar si el jugador estaba alcoholizado.

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El pase de Berón pertenece a Vélez Sarsfield y actualmente se encuentra a préstamo en el club del ascenso. Durante su carrera, también vistió las camisetas de Defensa y Justicia y Estudiantes de Caseros. Llegó a Tristán Suárez a principios de este año, tras un paso por Deportivo Morón.

El domingo pasado, el delantero fue suplente en la victoria de su equipo ante Quilmes por la fecha 14 del torneo de Primera Nacional.

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