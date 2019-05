—Total. Los periodistas deberían erradicar la pregunta: "¿Qué te convocó? ¿Por qué elegiste esto en vez de otros?". No estamos para elegir. Por supuesto, uno puede elegir trabajos que le gustan, pero hoy por hoy la elección pasa entre hacerlo o no, no entre 15 proyectos que te están ofreciendo. Cualquiera que diga eso para mí la está careteando, o son situaciones muy puntuales, excepciones a la regla. "Ay, me convocó, y estaba entre seis proyectos de tal cosa y tal otra..". No. No le pasa al empresario, no le pasa al obrero y no nos pasa a nosotros. Mostrar la realidad más llana es difícil porque si sos exitoso y tenés mucho trabajo está directamente vinculado a que sos bueno en lo que hacés, o no lo sos. Si sos bueno en lo que hacés sos convocado; si no sos bueno en lo que hacés no sos convocado.