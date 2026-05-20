Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

Junior de Barranquilla le apunta a clasificar a los octavos de la Copa Libertadores, sea primero o segundo del grupo F - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido del Junior FC contra Sporting Crital de Perú en la fecha 5 del grupo F de la Copa Conmebol Libertadores. El partido se juega en el estadio Jaime Morón de Cartagena y será el último del Tiburón como local.

Siga aquí todas las incidencias del compromiso programado para jugarse a las 9:00 p. m. y que puede marcar la eliminación del vigente campeón de Colombia en todas las competencias organizadas por la Conmebol.