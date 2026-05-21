Repechaje y nuevos participantes en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los flamantes jugadores de la casa

La mediática fue la primera en ser anunciada por Santiago del Moro (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se prepara para su noche más movida. Este miércoles, Santiago del Moro recibirá a trece nuevos participantes: nueve caras inéditas y cuatro ex jugadores que regresan por el repechaje. El conductor ya lo había adelantado desde los Premios Martín Fierro: “La casa se resetea”. La gala arrancó a las 22:30 y promete cambiar por completo la dinámica de una convivencia que hasta ahora tenía solo doce habitantes.

La esperada noche abrió con Santiago del Moro y sus ya habituales lentes oscuros. La convocatoria fue de tal magnitud que parte del publicó aguardó en los alrededores del estudio de Telefe para despedir a los jugadores que partirían desde el Cabify hacia la casa más famosa.

PUBLICIDAD

Los exparticipantes de Gran Hermano que se presentaron al repechaje (Prensa Telefe)

El conductor estableció las normas desde el arranque. “Van a ir bajando los que no tengan los votos suficientes y paralelamente van a entrar los nuevos hasta que lleguemos a los últimos dos, ¿estamos?”, comenzó el presentador. Posteriormente, se lo comunicó a la casa y anunció el primer ingreso de la noche.

Charlotte Caniggia fue la primera nueva participante en ser anunciada. “Yo nací en Buenos Aires, pero a los 45 días me fui a Miami y de ahí me fui a vivir a Europa. Y a mí me gusta hacer de todo. Yo limpio, soy re de de mi hogar. Yo considero que soy un ángel. Yo soy un ser de luz iluminado. Quizás en las peleas puedo llegar a ser media mala”, anticipó en su presentación.

PUBLICIDAD

“Vamos a romperla, chicos. Yo voy a ser tranquilita por ahora”, lanzó Charlotte Caniggia

El segundo nuevo jugador en presentarse fue Matías Hanssen. Tucumano, vive en Buenos Aires y es dueño de un emprendimiento de cepillos de dientes. “Yo soy una persona que es muy ambiciosa y realmente muy competitiva. O sea, no me vas a ganar ni jugando al piedra, papel o tijera”, señaló. Finalmente, aseguró: “ Yo entiendo que muchos de ellos están haciendo un juego con la cámara y yo no voy a ser de las personas que va a pisar el palito. Voy sin ningún tipo de tapujos. Voy sin inhibiciones, la verdad”.

Santiago del Moro anunció al segundo participante en entrar a la casa en esta etapa (Video: Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

Posteriormente, el conductor mencionó los primeros cuatro exjugadores que no volverán a la casa más famosa, debido a que no llegaron a sumar la cantidad de votos necesaria. De esta manera, Grecia Colmenares, Franco Poggio, Carlota Bigliani y Jenny Mavinga, no serán parte, al menos, por ahora.

PUBLICIDAD

Luego, apareció el tercer nuevo nombre. Nenu López, originaria de Galicia, España, se presentó como bailarina, modelo, estudiante y emprendedora, desafiando estereotipos al demostrar que “las rubias no son todas superficiales”. En su video de presentación, habló con franqueza y reconoció: “Crecí mirando Gran Hermano y creo que tengo todas las jugadas en mi mente. Si ellos están planta, yo traigo una tijera a podarlos a todos. A veces hablo sin pensar, así que tengo que tener cuidado con lo que digo, pero sí que soy muy transparente”.

La bailarina fue la tercera en ser anunciada por el conductor (Video: Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

Sebastián Cola fue el cuarto en ser anunciado por Del Moro. Protagonista de un casting viral hace años, se presentó como “un montón”. “Yo sé que soy un montón, se nota que soy un montón, pero soy un tipo muy inteligente. Muy, muy inteligente. No me canso de decirlo. Soy un montón, tengo una personalidad fuerte, no me enojo nunca, soy un quilombo, estoy acá y vengo a romperla y soy el jugador más peligroso que va a entrar en esta edición. Así nomás te lo digo”, sentenció.

PUBLICIDAD

El extravagante jugador se suma a la competencia (Video: Gran Hermano: Generación Dorada/Telefe)

Luego, el presentador volvió a anunciar otra tanda de cuatro exparticipantes que tampoco serán parte de esta nueva etapa de GH. Martín Rodríguez, Lolo Poggio, Nick Sícaro y Jessica La Maciel, por quien la gente del público pidió Golden Ticket, no contaron con los números necesarios para reingresar.

Otra de las nuevas fue la Miss Uruguay Tatiana Luna. La joven de Montevideo contó que estudia abogacía y se describe a sí misma como una persona con un carácter fuerte, compleja, auténtica y espontánea. “Soy sensible, pero no débil. No me achico ante nadie. Soy una persona que despierta pasiones. Algunos me aman, otros me odian. A mí lo que me interesa es que me conozcan a fondo y que si me van a amar o me van a odiar, sea con fundamento. Hay muchos rivales, pero no me interesa sacarlos porque si no no tengo con quien competir”, dijo en su video introductorio.

PUBLICIDAD

La presentación de la nueva participante del reality (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

El sexto participante se llama Juan Carlos López. El artista reveló que su trabajo está dedicado al baile y al striptease, y habló abiertamente sobre su profesión y su actitud desprejuiciada frente a la vida. “Creo que hay dos cosas importantes en la vida: aprender y divertirse”, reveló. Posteriormente, agregó: “ No busco el amor, porque me encanta estar soltero, pero siempre estoy abierto a conocer a alguien. Construí una carrera sacándome la ropa. Algunos dicen que soy el más conocido o el mejor, pero bueno, eso lo verán ustedes después”.

Stripper y expareja de Valeria Britos, el participante ingresó a la casa (Video: Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

Noticia en desarrollo...

PUBLICIDAD