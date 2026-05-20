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La frase del agente de Nández que enfrió su llegada a Boca: el jugador de selección con pasado en un grande que suena como Plan B

Pablo Bentancur, representante del uruguayo, fue tajante al hablar del regreso del volante. Ante ese panorama, la dirigencia xeneize activó conversaciones con un ex Independiente

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Se enfrió la llegada de Nahitan Nández a Boca Juniors (Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports)
Se enfrió la llegada de Nahitan Nández a Boca Juniors (Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

El representante de Nahitan Nández, Pablo Bentancur, echó agua fría sobre uno de los nombres que más circuló en el entorno de Boca Juniors para el próximo mercado de pases: “Lo de Boca es algo que se tiene que mover el club por él. Hoy lo veo medio difícil”, declaró el agente del volante uruguayo en una entrevista con Carve Deportiva. Ante ese panorama, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya activó conversaciones con el entorno del mediocampista chileno Felipe Loyola, del Pisa de Italia.

Bentancur fue claro al describir el escenario: Nández tiene una oferta de renovación sobre la mesa de su actual club, el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, además de propuestas de México y dos clubes de Italia. “Ayer recibimos una oferta para renovar, el técnico está muy contento. También recibí una oferta muy importante de México, que no sabía que podían pagar tanto. Y de Italia me llamaron dos clubes”, detalló el representante. El propio jugador, de 30 años, atraviesa uno de sus mejores momentos individuales: 8 goles y 14 asistencias en 68 partidos con el equipo árabe, donde pelea por el premio al mejor jugador de la liga.

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El vínculo de Nández con Boca tiene historia y afecto, pero también una brecha económica difícil de salvar. El uruguayo pasó por el club entre 2016 y 2019, con 6 goles en 67 partidos y un título de la Superliga 2017/18. En febrero de este año, el propio futbolista había revelado una charla con Riquelme, quien le preguntó —con algo de humor— hasta cuándo iba a “estar de vacaciones” en el fútbol árabe. Pero la realidad del mercado es otra: Boca difícilmente pueda competir en lo económico con las ofertas que maneja el jugador, y la pelota quedó del lado del club para dar el primer paso.

felipe loyola boca
Felipe Loyola, el nuevo apuntado por la dirigencia de Boca, según informó el periodista César Luis Merlo

Ante ese escenario, la dirigencia xeneize aceleró las gestiones por Loyola. Según informó el periodista César Luis Merlo, desde el club ya establecieron contacto con el entorno del chileno para conocer sus pretensiones y evaluar la posibilidad de adquirir la totalidad de su ficha al Pisa. Un factor adicional facilita la operación: el club italiano descendió de la Serie A y aún no depositó a Independiente la primera cuota de 2 millones de dólares del traspaso del jugador, pactado en 7 millones de dólares brutos por el 70 por ciento de la ficha, de los cuales el conjunto de Avellaneda debe repartir la mitad con el Huachipato de Chile.

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El interés de Boca por Loyola no es nuevo. El club lo sigue de cerca desde finales de 2024 y en cada ventana de transferencias su nombre volvió a aparecer en la lista de objetivos. Independiente fue una traba recurrente en esas negociaciones. Ahora, con el Pisa en Serie B y la situación contractual sin resolver, el panorama para el regreso del chileno a Sudamérica luce más favorable.

Loyola es un lateral-volante por derecho con versatilidad táctica y experiencia internacional. En su paso por Independiente acumuló 62 partidos, con 11 goles y 8 asistencias, actuaciones que lo llevaron primero al fútbol italiano y luego a consolidarse como parte del proceso de la selección chilena. De concretarse su llegada a Boca, se uniría al grupo de compatriotas que ya integran el plantel: Williams Alarcón y Carlos Palacios.

La urgencia por reforzar el mediocampo tiene un motivo concreto: Milton Delgado podría emigrar en el próximo mercado, lo que dejaría una vacante que el entrenador Claudio Úbeda y la dirigencia buscan cubrir con jerarquía. Boca avanzará de manera firme por Loyola si el jugador confirma su disposición a volver a Latinoamérica.

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