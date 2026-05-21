Adabel Guerrero mostró el refugio que encontró tras su separación de Martín Lamela: “Cuando se te desarma la vida”

La bailarina realizó una analogía comparando su momento de crisis con un rompecabezas (Video: Instagram)

Frente a la reciente separación, Adabel Guerrero encontró en un rompecabezas su refugio personal y emocional. La bailarina compartió a través de sus historias de Instagram que, al sentir su vida desarmada, el proceso de ir encajando piezas le dio una guía para reorganizarse y enfrentar el futuro: “Cuando se te desarma la vida que tenías armada… sentís que no vas a poder, sentís que es imposible, sentís que las piezas no van a encajar, que todo es un desastre...”.

Tras separarse de Martín Lamela, Guerrero recurrió al armado de rompecabezas como una forma de superar la ansiedad y hallar paciencia. La actividad se convirtió en símbolo de resiliencia y orden en su vida diaria, brindándole herramientas para afrontar la crisis y su nuevo rol de madre.

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Al describir este proceso, la artista insistió en la importancia de no precipitarse al rearmar la vida después de una situación difícil: “No hay que apurarse nunca a rearmar la vida”. Mencionó que separar las piezas y avanzar poco a poco genera claridad y permite que, con el tiempo, las cosas vuelvan a acomodarse. “Una vez que empezás a organizarte, a separar las cosas, a poner orden, aunque sea un poco de claridad, y las primeras fichas se empiezan a encajar, casi que no podés creer cómo de a poco se va acomodando todo tan rápido o más rápido de lo que pensabas”, expresó. A su vez, explicó que enfrentar una crisis exige reconocer la confusión inicial y permitirse avanzar con calma y análisis: “Hay que darse el tiempo necesario para analizar y aprovechar las crisis”.

Adabel Guerrero usa el armado de rompecabezas como refugio emocional tras su separación de Martín Lamela

En la actualidad, la actriz de Sex sigue compartiendo vivienda con Martín Lamela, su expareja, basando esa decisión en la prioridad absoluta que le otorgan al bienestar de su hija Lola. “Vivo en la misma casa con el papá de mi hija. No es lo ideal, pero lo hacemos por Lola, hasta que termine el colegio”, explicó la artista en su visita a Almorzando con Juana (Eltrece).

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Este acuerdo de convivencia se mantendrá hasta 2027, cuando está prevista la mudanza a la ciudad de Buenos Aires. “Voy a esperar que termine el colegio para mudarnos a Capital. Está previsto para 2027”, agregó, reafirmando que cada decisión en su familia prioriza la estabilidad de su hija.

Guerrero señaló que la exposición pública dificultó la transición familiar, mencionando la preocupación por las cosas que Lola puede llegar a leer y el efecto que los rumores tienen en quienes forman parte de su entorno. A pesar de la atención mediática y los cuestionamientos externos, la prioridad familiar sigue siendo preservar la tranquilidad de su hija y proteger el entorno afectivo.

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La artista permanece conviviendo con Martín Lamela por el bienestar de su hija Lola, priorizando su estabilidad emocional

El nuevo vínculo con Rodrigo Alenaz y el aprendizaje personal

En medio de la recomposición emocional, Adabel confirmó que comenzó a conocer a Rodrigo Alenaz, un director relacionado con el automovilismo. La relación, que lleva aproximadamente dos meses, surgió a partir de reuniones con amigos en común. “Es una persona que despertó mucho interés en mí, por eso no la niego. Lo único que es verdad de todo lo que dijeron”, comentó en LAM (América TV).

Esta etapa le permitió reflexionar sobre las crisis como oportunidades para repensar sus prioridades. Además, resaltó el valor de detenerse a analizar qué es lo que se desea mantener o dejar atrás en la vida, aprovechando ese espacio para construir proyectos personales y afectivos más cercanos a sus deseos.

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La metáfora del rompecabezas persiste en su testimonio: aunque todo parezca desarmado, es posible encontrar caminos para reconstruir y dar forma a una nueva vida. Guerrero invita a comprender que las crisis pueden convertirse en momentos clave para delinear cambios y perseguir objetivos personales con mayor claridad.