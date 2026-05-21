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Aguacate, tequila y mezcal, los productos que entrarán sin aranceles a Europa

La firma del acuerdo global modernizado entre México y la Unión Europea se llevará a cabo el próximo 21 y 22 de mayo

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Ilustración acuarela de aguacates, una botella de tequila y una de mezcal sobre una mesa de madera, con las banderas de México y la Unión Europea al fondo.
Aguacate, tequila y mezcal, serán los productos que entrarán sin aranceles a la Unión Europea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de la firma del nuevo Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, el cual se formalizará el 21 y 22 de mayo, el gobierno ha dado a conocer las nuevas oportunidades de exportación que se presentarán para distintos sectores del país.

La Secretaría de Economía detalla que el tratado abre un mercado de 450 millones de personas distribuidas en 27 países europeos, con acceso preferencial prácticamente sin aranceles.

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Cuatro productos son los grandes ganadores del acuerdo con Europa

Entre los grandes beneficiados del campo y la agroindustria figuran el aguacate michoacano, las berries de Jalisco, el tequila y el mezcal, todos con entrada libre de arancel al mercado europeo. En paralelo, la industria automotriz, las autopartes y la manufactura industrial también tendrán acceso sin barreras al mismo mercado.

El acuerdo fija como meta incrementar en 50% las exportaciones mexicanas hacia Europa para 2030, lo que implicaría pasar de 23.8 mil millones de dólares a 36.1 mil millones de dólares.

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El acuerdo entre México y la Unión Europea también beneficiará al sector automotriz. (Michigan, EE.UU.). EFE/Jeff Kowasky
El acuerdo entre México y la Unión Europea también beneficiará al sector automotriz. (Michigan, EE.UU.). EFE/Jeff Kowasky

Además del acceso arancelario, el tratado otorga protección legal a cinco productos mexicanos con denominación de origen:

  • Café Chiapas
  • Chile Habanero de Yucatán
  • Cajeta de Celaya
  • Mango Ataulfo del Soconusco
  • Vainilla de Papantla

Lo anterior se traduce en que ningún productor europeo podrá comercializar imitaciones con esos nombres. El acuerdo representa el fortalecimiento del Plan México implementado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta será la agenda para concretar el acuerdo con Europa

El secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco reveló la agenda diplomática el pasado 19 de mayo, la cual tendrá como sede la Ciudad de México.

La delegación europea de alto nivel llega con cuatro representantes: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la alta representante, Kaja Kallas; y el comisario de comercio Maroš Šefčovič.

El 21 de mayo, cada funcionario tendrá actividades propias:

  • António Costa se reunirá con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y visitará instalaciones de empresas europeas.
  • Kaja Kallas sostendrá reuniones bilaterales con Cancillería, recorre el Museo del Templo Mayor y clausurará la Cumbre Empresarial México-Unión Europea.
  • Maroš Šefčovič trabajará con la Secretaría de Economía, se reunirá con representantes de empresas europeas y clausurará también la Cumbre Empresarial.
  • Ursula von der Leyen recorrerá el Bosque de Chapultepec y el Museo Nacional de Antropología e Historia, y sostendrá un encuentro con mujeres indígenas.
Una ilustración muestra las banderas de México y la Unión Europea de fondo, con un documento titulado "ACUERDO COMERCIAL" y una pluma de ave firmando en primer plano.
El Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europeo se firmará el 22 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 22 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia oficial de bienvenida, seguida de reuniones bilaterales y de trabajo con comitivas. El cierre incluye la firma del Acuerdo Global Modernizado y una conferencia de prensa conjunta.

Sheinbaum aseguró que no afectará al T-MEC

Recientemente, Sheinbaum descartó que la firma con la Unión Europea ponga en riesgo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). En conferencia desde Palacio Nacional, subrayó que ambos instrumentos comerciales avanzan de forma paralela y no existe condicionamiento que limite la relación con Europa.

El acuerdo con la UE actualiza el pacto original del año 2000, cuya vigencia concluye en 2026. Sheinbaum precisó que no introduce elementos que comprometan la relación trilateral vigente en América del Norte ni las negociaciones en curso con Washington y Ottawa.

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