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Así funciona el nuevo chat de Google para resumir correos y crear documentos

La integración de IA en las apps de Google Workspace ofrece a los usuarios nuevas formas de interactuar con sus herramientas habituales

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Gemini - IA - figurita del Mundial - álbum - tecnología - 20 de mayo
En el caso de Gmail, la función denominada Gmail Live permite a los usuarios formular preguntas directas sobre la información contenida en sus correos. (Composición Infobae: Google)

El nuevo chat de Google transforma la manera en que los usuarios gestionan correos electrónicos y crean documentos, integrando funciones conversacionales impulsadas por inteligencia artificial.

Estas herramientas permiten buscar información en los mensajes recibidos, redactar textos mediante dictado de voz y organizar ideas de forma automática. El conjunto de novedades, disponible para suscriptores de ciertos planes de Google Workspace, busca agilizar la experiencia digital y potenciar la productividad diaria.

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Chat de Google con IA para resumir correos y redactar documentos

La integración de inteligencia artificial en las aplicaciones de Google Workspace ofrece a los usuarios nuevas formas de interactuar con sus herramientas habituales. Entre las funciones destacadas se encuentra la posibilidad de utilizar la voz para realizar búsquedas precisas en la bandeja de entrada de Gmail, dictar ideas y textos completos en Documentos y tomar notas rápidas en Keep.

El nuevo chat de Google transforma la manera en que los usuarios gestionan correos electrónicos y crean documentos. GOOGLE
El nuevo chat de Google transforma la manera en que los usuarios gestionan correos electrónicos y crean documentos. GOOGLE

Estas capacidades conversacionales representan un avance en la automatización de tareas diarias y en la accesibilidad para quienes prefieren interactuar por voz.

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En el caso de Gmail, la función denominada Gmail Live permite a los usuarios formular preguntas directas sobre la información contenida en sus correos. Por ejemplo, se puede consultar el estado de un vuelo, la puerta de embarque o eventos escolares, y el sistema proporciona la respuesta inmediata sin necesidad de revisar cada mensaje manualmente. Esta característica resulta especialmente útil cuando se dispone de poco tiempo o se accede desde dispositivos móviles.

Para la creación de textos, Docs Live actúa como asistente que facilita la redacción mediante el dictado. El usuario puede expresar sus ideas en voz alta y la herramienta se encarga de transcribir, organizar y dar forma al contenido.

El rediseño de los iconos unifica la imagen de Gmail, Drive, Docs, Sheets y Calendar bajo una estética moderna y homogénea.
El rediseño de los iconos unifica la imagen de Gmail, Drive, Docs, Sheets y Calendar bajo una estética moderna y homogénea.

Además, Docs Live tiene la capacidad de enriquecer los documentos incorporando, previo consentimiento, información relevante proveniente de otros servicios de Google, como Drive, Gmail o Chat, así como de la web. De este modo, la generación de borradores, esquemas y documentos completos se vuelve más ágil y dinámica.

En cuanto a la toma de notas y la organización de ideas rápidas, Keep introduce la opción de dictar pensamientos que son automáticamente estructurados en notas o listas. El sistema interpreta lo que el usuario expresa verbalmente y lo convierte en información ordenada, lo que resulta útil para capturar ideas espontáneas o recordatorios sin necesidad de escribir manualmente.

Estas innovaciones estarán disponibles a mediados de año para quienes cuenten con suscripciones a Google AI Pro y Ultra, así como en una versión preliminar para empresas que utilicen Google Workspace.

Integración de la IA en las aplicaciones de Workspace. GOOGLE
Integración de la IA en las aplicaciones de Workspace. GOOGLE

AI Inbox: gestión inteligente de correos y tareas en Gmail

La función AI Inbox en Gmail está diseñada para facilitar la administración de la bandeja de entrada y priorizar las tareas urgentes. Implementada inicialmente para suscriptores de Google AI Ultra y en prueba para clientes empresariales de Workspace Enterprise Plus, esta herramienta utiliza inteligencia artificial para identificar los mensajes más relevantes y ayudar a los usuarios a mantenerse al día con sus responsabilidades.

AI Inbox no solo destaca las novedades y tareas importantes, sino que incorpora utilidades adicionales para simplificar la gestión diaria. Una de ellas es la generación automática de borradores personalizados de respuesta.

Cuando un correo electrónico requiere contestación, el sistema no solo envía recordatorios, sino que también sugiere un borrador adaptado al contexto del mensaje, permitiendo una respuesta rápida tras una simple revisión.

Según Google, más de 4.000 millones de usuarios confían en aplicaciones de Google Workspace. REUTERS/Danielle Villasana
Según Google, más de 4.000 millones de usuarios confían en aplicaciones de Google Workspace. REUTERS/Danielle Villasana

Otra función relevante es el acceso inmediato a archivos adjuntos o enlaces a documentos relacionados con cada tarea. Cuando una gestión pendiente implica la revisión de archivos, hojas de cálculo o presentaciones, AI Inbox muestra el vínculo correspondiente junto a la tarea asociada, eliminando la necesidad de buscar entre hilos de correos extensos.

El asistente también introduce mejoras en la administración de tareas desde la propia bandeja de entrada. Los usuarios pueden marcar tareas como completadas, descartar sugerencias irrelevantes o marcar como leídos todos los mensajes de un mismo tema con una sola acción, favoreciendo un entorno de trabajo más ordenado y eficiente.

Desde la fecha de lanzamiento de estas novedades, los suscriptores de Google AI Plus y Pro en Estados Unidos comenzaron a recibir acceso tanto a AI Inbox como a sus nuevas funciones, ampliando así el alcance de la inteligencia artificial en la gestión personal y profesional del correo electrónico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En el caso de AI Inbox, el acceso se extiende a los clientes de Google AI Ultra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disponibilidad de las nuevas funciones de Google Workspace impulsadas por IA

Las nuevas herramientas conversacionales y de gestión inteligente de correos estarán habilitadas progresivamente según el tipo de suscripción. Los usuarios de Google AI Pro y Ultra serán los primeros en experimentar las capacidades de voz en Gmail, Documentos y Keep, mientras que las empresas con Google Workspace podrán acceder a una versión preliminar de estas tecnologías.

En el caso de AI Inbox, el acceso se extiende a los clientes de Google AI Ultra y, en etapa inicial, a quienes cuenten con planes empresariales avanzados. Posteriormente, los suscriptores de Google AI Plus y Pro en Estados Unidos también tendrán la posibilidad de utilizar estas herramientas para mejorar su productividad y organización cotidiana.

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