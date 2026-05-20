El Gordo Dan habló de la interna libertaria: “Le mintieron al Presidente, no es algo prefabricado”

La interna de La Libertad Avanza que se desató el fin de semana en redes sociales pareciera no tener fin. Aún con la intervención directa de Javier Milei, quien en diálogo con Neura afirmó que lo ocurrido fue “algo prefabricado para generar un problema”, el sector que responde a Santiago Caputo redobló la apuesta e insistió, de manera tajante, que la cuenta de X @PeriodistaRufus pertenecía a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y del riñón de Karina Milei.

Quien estuvo a cargo de comunicar la línea de Las Fuerzas del Cielo fue su principal referente: Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan. Desde su programa en el canal de streaming Carajo, el referente libertario -que responde al asesor más importante que tiene Milei- afirmó: “Yo estoy convencido de que no es algo prefabricado. Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. Lo tengo totalmente asegurado. No tengo dudas. Creo que le mintieron al presidente”.

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Y agregó: “Vuelven a cambiar la versión respecto a lo que ya había dicho el propio Martín Menem, que se trataba de una equivocación de un CM suyo, con lo cual ahora están diciendo que es una operación implantada, lo cual creo que no tiene conexión con esa previa versión que el propio Martín Menem había dado a conocer. A mí me parece que sería muy sano que si Santiago Oría tiene este video, lo publique. Creo que sería sano para todos”.

Martin Menem, apuntado por las Fuerzas del Cielo (AFP)

Este fragmento del descargo de Parisini se refiere a lo dicho por Milei durante su defensa de Martín Menem. El Presidente expresó: “Es algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado. Martín lo explicó en el gabinete. Si quieren, les paso el video que armó Oría donde explica lo que le hicieron a Martín Menem. Esa controversia está prefabricada para generar un problema”.

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Sobre este tema, El Gordo Dan luego continuó: “Si ese video se publica y tiene algún argumento convincente, yo mismo me comprometo a pedir disculpas públicas. Pero creo que ese video, todo el foro y creo que también toda la Argentina, tiene el derecho a verlo, ¿no? Me parece a mí que eso sería lo correcto acá en este caso. Vamos a ver qué es lo que hacen”.

“Creo que simplemente no se puede tomar a la gente de pelotuda. En verdad esto no es cuidar al Presidente. Dicho esto, creo que no va a pasar nada. En nombre de cuidar al Gobierno, Javo va a hacer un equilibrio. Pero, al menos, quedó todo al descubierto, nos sacamos las caretas y la gente sabe quién es quién”, cerró Parisini.

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Durante el fin de semana, el titular de la Cámara Baja estuvo bajo análisis, luego de que el asesor Santiago Caputo le atribuyera un perfil anónimo conocido en X como @PeriodistaRufus. Todo se desató por una publicación en donde había compartido un reel de Instagram, que develaba que el enlace habría sido compartido desde la cuenta personal del riojano.

El tuit de Santiago Caputo contra una cuenta anónima que en su entorno atribuyeron al karinismo

“Que gagá, @PeriodistaRufus”, ironizó el asesor libertario al compartir dos capturas de pantalla. Mientras una de ellas capturó las críticas que el usuario realizó en contra de Caputo y su mano derecha, Manuel Vidal, en la segunda se observaba una notificación que indicaba que el link habría sido copiado desde la cuenta de Menem.

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Desde ese instante, dirigentes, militantes y cuentas libertarias comenzaron a analizar el contenido de las publicaciones que se habían realizado desde ese perfil. Así, interpretaron que existía un vínculo con el entorno menemista. Incluso, desde el ala que responde al “monje negro” revelaron que llevaban tiempo monitoreando la cuenta y que el suceso habría puesto fin a las sospechas de su origen político.

El nivel de exposición mediática que alcanzó el tema derivó en que la cuenta de @PeriodistaRufus fuera eliminada, aunque profundizó la discusión entre los integrantes de Las Fuerzas del Cielo y el sector que responde a Karina Milei. A raíz de esto, el presidente de la Cámara de Diputados tuvo que dar explicaciones el domingo sobre lo que había ocurrido.

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Tal como explicó el presidente, el riojano aseguró que se habría tratado de “un error involuntario del CM”. Además, apuntó que se habría tratado de una maniobra deliberada para perjudicarlo políticamente.

“La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionadas y que nos odia como gobierno”, sostuvo Menem.

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Según pudo confirmar Infobae, el Presidente siguió de cerca la discusión en redes sociales durante el fin de semana. Asimismo, en Balcarce 50 interpretaron que no se habría tratado de una simple discusión entre cuentas anónimas, sino que habría sido un choque entre los dos sectores que mantienen una interna en el oficialismo.