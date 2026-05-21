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La salida al teatro de Wanda Nara junto a su mamá y sus hijas tras las criticas por su triunfo en los Martín Fierro

La presentadora asistió al show junto a su entorno íntimo, en medio del revuelo por el premio recibido

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Wanda Nara fue al teatro Coliseo para ver a Damián Betular en Hairspray

Tras las críticas, burlas y filosos comentarios, Wanda Nara busca dejar atrás las críticas tras ser destacada como mejor conductora en los Martín Fierro. Como si fuera poco, su mamá también se metió en la polémica al intentar respaldarla y justificar su logro a pesar de la indignación colectiva. Así las cosas, este miércoles, la mediática decidió despejarse con una salida en familia. La figura de la televisión asistió junto a sus seres queridos al teatro Coliseo para ver a Damián Betular en Hairspray.

En las imágenes se la ve a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) ingresando al lugar luciendo un abrigo negro largo de textura lisa que cubre la mayor parte de su atuendo. Debajo se distingue una prenda blanca en la zona del escote. Nara, lucía pantalones negros de corte holgado y zapatillas deportivas blancas con detalles grises. Además, la mediática utilizaba lentes de armazón grueso y claro, y lleva el pelo suelto con un peinado liso y raya al medio.

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A su lado también ingresó su madre, Nora Colosimo, a quien se la ve luciendo un abrigo negro de textura mate con capucha, el cual cubre la mayor parte de su vestimenta. Utilizaba una bufanda blanca que rodea su cuello y cubría parcialmente su rostro. También llevaba lentes de sol oscuras con detalles blancos en las patillas. Sobre la cabeza tenía una gorra negra con inscripciones claras. Su pelo, de color castaño, estaba recogido.

Wanda Nara fue al teatro junto a sus hijas
Wanda Nara enfrenta críticas tras ser premiada como mejor conductora en los Martín Fierro 2026 (Crédito: RSFOTOS)
Wanda Nara fue al teatro junto a sus hijas
Durante su salida familiar al teatro Coliseo, Wanda Nara evitó dar declaraciones a la prensa sobre las polémicas

Conociendo que Wanda llegaría al teatro, diferentes periodistas se reunieron para esperar su llegada. Sin embargo, lejos de querer frenar a hablar, Nara evitó dar declaraciones. “¿Qué sentís con las críticas por el premio, Wanda?”, fue la pregunta que más se repitió a lo largo del ingreso de la conductora.

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Tras la insistencia de los comunicadores, la mediática solo comentó: “No vi nada, ya empezó la obra. No me enojé”. El apuro de Wanda también radica en que había llegado más de 20 minutos tarde a la función, la cual ya había comenzado.

Wanda Nara fue al teatro junto a sus hijas
La madre de Wanda Nara, Nora Colosimo, defendió públicamente el premio de su hija y apuntó contra el trato recibido en la gala

Horas antes, su madre se había pronunciado ante las críticas que recibió su hija. Con más de mil likes en su respuesta en pocos minutos, la madre de Wanda escribió sin filtros: “La envidia que manejan, ¡wow! No necesitás la aprobación de colegas o artistas. La gente ya te eligió, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos. La mejor conductora 2026 es @wanda_nara, la gente te eligió primero con picos de rating de 14. Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu rating. Soporten; la gente te eligió, Aptra te premió“. Pero no se detuvo ahí. También apuntó contra el trato que recibió su hija durante la gala: “Este año a ver si trabajan educación algunos en TV, dado que no la escucharon, no la saludaron, poco profesionales y después quieren ganar”.

El comentario de Nora llegó después de una noche en la que el enojo de varias figuras de la televisión argentina quedó expuesto ante las cámaras y en los programas del día siguiente. Georgina Barbarossa, una de las nominadas en la terna de Mejor Conductora junto a Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco y Mariana Fabbiani, fue de las más directas: “No voy a ir más a los Martín Fierro, me parece una falta de respeto”, dijo en comunicación con Baby Etchecopar para Radio Rivadavia.

Wanda Nara fue al teatro junto a sus hijas
El look de Wanda Nara en el teatro Coliseo incluyó un abrigo negro, pantalones holgados y zapatillas deportivas blancas

Yanina Latorre también tuvo su propia lectura del resultado. “Un papelón total, una falta de respeto”, dijo a Desayuno Americano (América TV), y cuestionó el discurso que Wanda dio en el escenario. “‘Yo soy la que entro al canal y saluda desde el primero al último’, decía. Lo que corresponde, ma, ¿cómo vas a resaltar eso?”. La presentadora de SQP fue más allá y disparó: “No estoy enojada con la que ganó, sino con el que le dio el premio”.

No todas las reacciones fueron de rechazo. Moria Casán, contra todo pronóstico, aplaudió con entusiasmo cuando se anunció el nombre de la ganadora y hasta se permitió reír, fiel a su estilo. Verónica Lozano también aplaudió desde su mesa y animó a sus compañeros a sumarse. Marley eligió otro ángulo para criticar, pero sin apuntar a Wanda: “Georgina y Moria son geniales. No puede ser que nunca se lo hayan dado”. Susana Rocassalvo salió a respaldar el resultado con un argumento concreto: “Les guste o no les guste, el programa más visto fue MasterChef y lo conducía Wanda Nara“.

Crédito: RSFOTOS

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