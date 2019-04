¿Cómo se enteraron que trabajarían juntos? "Fue re loco, porque justo unos días antes Laura me había mandado un mensaje para que hagamos un video", cuenta Gastón, quien todavía no estaba al tanto de que volvería a compartir elenco con su compañera y amiga: "A los días me enteré que iba a estar en el elenco y al día siguiente ya estábamos ensayando".