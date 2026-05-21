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El recuerdo de Malena Guinzburg y la cruda reacción de su padre: “Me dieron antidepresivos a los 15 años”

La conductora de Las chicas de la culpa recordó el diagnóstico temprano que recibió, la tremenda frase que le dio Jorge Guinzburg y el poder del humor

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La conductora de Las chicas de la culpa recordó el diagnóstico temprano que recibió, la tremenda frase que le dio Jorge Guinzburg y el poder del humor (Video: Instagram/ RedPsi)

En una charla de Malena Guinzburg con el podcast Mejor hablar, de los psicólogos Ornella Benedetti y Santiago Silberman, donde reflexionó sobre su vida y su carrera vinculada al oficio de hacer reír, recordó cuando a una temprana edad tuvo que ser medicada y la particular reacción de su padre, Jorge Guinzburg.

“A mí me dieron antidepresivos a los 15 años y en ese momento era como ‘está loca’”, rememoró la conductora de Las chicas de la culpa (Eltrece) sobre los prejuicios y estigmatización que existía a principios de los noventa.

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“De hecho, yo me acuerdo de una charla con mi viejo que le dije: ‘Me deprime más tener que tomar un antidepresivo que lo que el antidepresivo me puede ayudar’”, contó, para terminar revelando con humor la respuesta del creador de Peor es nada y Mañanas informales. “Él me dijo algo muy a lo Guinzburg, muy bestia: ‘Mira, a mí no se me para la pij... y hay Viagra. ¿Yo me deprimo porque tengo que tomar Viagra o agradezco que hay Viagra?’”, se despachó. “Muy terapéutico”, remató, entre risas.

"A SOLAS" con MALENA GUINZBURG
“De hecho, yo me acuerdo de una charla con mi viejo que le dije: ‘Me deprime más tener que tomar un antidepresivo que lo que el antidepresivo me puede ayudar’”, recordó Malena Guinzburg

En la charla, la comediante recordó cómo el humor siempre la ayudó en los peores momentos. “Te salva de todo. En mi manera de comunicarme. Me di cuenta de grande de quitarle solemnidad a la tristeza. Como que uno puede estar triste”, se sinceró.

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“Yo hasta en los peores momentos de mi vida también me reí. Hay algo del humor, de poder reírse de uno, de poder reírse de lo que le pasa, aunque la estés pasando mal, que para mí hace bien”, afirmó la humorista que es parte de la comedia Casual.

“También me doy cuenta en la devolución de la gente. Sobre todo postpandemia, para mí hay medio como un antes y un después de lo que te agradece la gente que los hagas reír. Es un agradecimiento visceral, como: ‘Che, hace meses que no me reía’”, compartió.

A Solas - Malena Guinzburg
“Él me dijo algo muy a lo Guinzburg, muy bestia: ‘Mira, a mí no se me para la pij... y hay Viagra. ¿Yo me deprimo porque tengo que tomar Viagra o agradezco que hay Viagra?’”, se despachó Jorge Guinzburg

Malena es hija de la psicóloga Dora Beatriz Ryng, al igual que Soledad, su hermana, aunque ninguna ejerció. “Vengo de una familia recontra psicoanalizada. Yo hago terapia desde que soy chica. Ahora no lo hago, pero siento que debería hacerlo. Me da mucha fiaca”, confió.

También habló de su infancia y del material de sus diarios íntimos que fue inspiración para Correo no deseado, su podcast junto a Connie Ballarini, y del unipersonal Querido diario. “Me da mucha ternura. Mucha. Yo sé que la pasaba muy mal y me da una cosa... A la vez, agradezco. Uno es por quien fue”, aseguró.

“Me hubiese gustado sufrir menos, pasarla mejor, pero ¿hoy sería quien soy? Entonces, hay algo de ternura, de agradecimiento y de decir ‘che, va a estar todo bien’. También en un montón de cosas sigo siendo esa. No digo ‘qué lejos quedó’. También cosas buenas, como el humor”, se sinceró. “Era un payasito, pero también sufría. Tenía una tendencia depresiva fuerte”, contó Malena.

"A SOLAS" con MALENA GUINZBURG
“Me hubiese gustado sufrir menos, pasarla mejor, pero ¿hoy sería quien soy?", se sinceró Malena Guinzburg sobre su infancia

La medicación avanzó mucho. Hay que quitarle ese miedo. Se ve que tengo una tendencia a la depresión, al bajón, o a lo que sea. Yo prefiero no tomar nada, pero estoy atenta. A veces pienso ‘che, estoy triste o estoy entrando en una depresión que necesito medicación como sertralina’. No lo sé. Sé que tengo que estar atenta”, expresó.

La comediante compartió cómo sobrelleva esos momentos: “Empecé a diferenciar cuando hay una tristeza de fondo con la que puedo seguir con mi vida, mi laburo, ser graciosa, pero está ese velo gris. De cuando estoy del orto, triste o me está por venir. Trato de diferenciar bien. De ocuparme cuando veo que pasa eso”.

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