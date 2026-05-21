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Cuáles son las mejoras que Alpine llevará en el auto de Colapinto para el GP de Canadá de F1

El equipo francés y el piloto argentino buscan seguir sumando puntos. El panorama previo a la quinta fecha

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Franco Colapinto
Franco Colapinto buscará seguir sumando puntos en Canadá (Prensa Alpine)

De sufrir las carreras a buscar ser cada vez más competitivos. Así cambió el panorama de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1. Este presente es completamente diferente al del ejercicio anterior, en el que el piloto argentino y su compañero de equipo, Pierre Gasly, estuvieron muy limitados con el peor auto de la categoría en 2025. Ahora la escudería gala es quinta en el Campeonato Mundial de Constructores y este fin de semana en Canadá volverá a llevar mejoras en sus dos monoplazas.

El team de Enstone quiere seguir siendo el mejor del resto en la Máxima. En el Circuito Gilles Villeneuve, ubicado en la Isla de Notre Dame, en Montreal, buscará mantener la competitividad demostrada en las cuatro primeras fechas.

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Infobae pudo saber que Alpine llevará algunas piezas menores, pero que no serán reveladas -como suele ocurrir- hasta el viernes por la mañana, junto con la planilla que se presenta ante los comisarios técnicos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

En relación con este anticipo, según lo informado por Motorsport el pasado 8 de mayo, se esperaba que la escudería francesa estrenara en Montreal un paquete de mejoras con un alerón trasero móvil. Aunque ahora eso se pasaría a las primeras carreras en Europa, a partir del 7 de junio en Mónaco. Cabe recordar que, en Estados Unidos, Alpine solo llevó una unidad del nuevo paquete aerodinámico y la montó en el auto de Gasly. Dicha pieza quedó destruida en el accidente de la primera vuelta que se produjo tras la falla en el coche de Liam Lawson (Racing Bulls).

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Este año Franco Colapinto puede mostrar su talento con un auto competitivo (REUTERS/Brian Snyder)
Este año Franco Colapinto puede mostrar su talento con un auto competitivo (REUTERS/Brian Snyder)

El rediseño de la pieza supone el abandono del innovador sistema presentado por Alpine en los tests de pretemporada en Barcelona, donde había sorprendido con un alerón trasero cuyo flap (elemento del alerón) móvil que descendía hasta casi una posición horizontalun diseño permisible gracias a las libertades del reglamento de 2026— en lugar del tradicional mecanismo de elevación. Sin embargo, tras las pruebas en pista y la experiencia acumulada en las primeras rondas del campeonato, los ingenieros optaron por recuperar la versión que eleva el flap de abajo hacia arriba, similar al “viejo DRS” utilizado antes de las modificaciones reglamentarias.

Las pruebas posteriores modificaron esa dirección y la dirección técnica a cargo de David Sanchez, junto con los ingenieros, resolvieron volver a un mecanismo más convencional, con apertura ascendente, y esa configuración será la que se utilizará de forma completa en Canadá, incluida en el monoplaza del piloto argentino.

Colapinto fue uno de los pilotos que más percibió la diferencia entre ambas especificaciones. En Miami corrió con la versión anterior y explicó que la falta de carga trasera afectó el comportamiento del auto, sobre todo por la degradación de los neumáticos.

Tras la Sprint, el argentino describió el problema: “Patinando mucho atrás, con poco grip (agarre), sobrecalentando mucho las gomas traseras con el alerón viejo, creo que me afecta un poco no tener los puntos de carga porque voy patinando más. Al ser una pista que es tan limitante en la parte de atrás, con tanta degradación trasera, tener menos downforce atrás es lo que más me afecta”.

Franco Colapinto les peleó en Miami a Max Verstappen y Lewis Hamilton
Franco Colapinto les peleó en Miami a Max Verstappen y Lewis Hamilton

Más adelante, precisó el efecto que esa diferencia podía tener en tanda larga: “Obviamente, ayer fue una buena qualy con esos puntos de carga menos que tengo, pero en la carrera capaz se nota más por el sobrecalentamiento. Es algo que puede venir del alerón. Al tener menos downforce atrás voy patinando más que Pierre y me está costando más por eso”.

En la base de Enstone, creen que esa solución puede trabajar en conjunto con el nuevo alerón para mejorar el rendimiento general del auto. La apuesta es que ambas piezas actúen de manera complementaria en una etapa del campeonato en la que varias escuderías preparan evoluciones.

¿Por qué la aerodinámica es clave? En las variantes y desarrollos se buscan todas las mejoras posibles para permitir la mejor penetración del aire y con ello reducir la resistencia al avance, conocida en la jerga como “Drag”. Esto le permite al coche tener mejor tracción y más velocidad. Además, facilita la adherencia al piso (conocida como grip), que colabora para evitar los movimientos no deseados del auto en las curvas.

El paquete incorpora además cambios en la suspensión trasera, en la parte delantera y un chasis más liviano que estrenó Franco. Ese último elemento benefició de manera directa a Colapinto, quien en Miami compitió todavía con la especificación anterior del alerón. No obstante ello, el piloto bonaerense logró su mejor resultado en la F1 al cruzar la meta en el octavo puesto, pero luego fue reclasificado séptimo por la sanción a Charles Leclerc (Ferrari). El pilarense cosechó seis puntos en Miami y se sumaron a la unidad lograda en China, donde completó el top diez.

Con este desarrollo, Alpine apunta a defender su lugar como quinta fuerza de la temporada. La escudería francesa llega a Montreal con la necesidad de responder al avance de Haas y Racing Bulls, que también preparan mejoras para la cita canadiense.

Cabe recordar que, en dicho escenario, Franco Colapinto logró su mejor clasificación en la F1 en 2025, ya que logró pasar a la segunda instancia de clasificación (Q2) y logró el 12º mejor registro. Sin conocer ese trazado, en carrera el argentino terminó decimotercero.

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