Aunque el ritmo era intenso, ella nunca lo padeció: "No era ni un juego ni una presión, era mi vida, la tomaba como tal. Me gustaba mucho bailar y era hiperquinética. Es la disciplina que me enseñó a seguir adelante, no bajar los brazos, fue una enseñanza también en la vida". Tal es su amor por la actividad, que actualmente tiene su estudio de danzas con su hermana, que lleva su apellido.