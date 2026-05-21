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Panamá proyecta crecimiento de 7.8% en exportaciones durante 2026

Camarones, café, azúcar y productos agroindustriales impulsan el dinamismo comercial del país

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Exportación Camarones
Los camarones y langostinos congelados lideraron las exportaciones panameñas al cierre de marzo de 2026. Archivo

Las exportaciones panameñas mantienen una tendencia de crecimiento en 2026 impulsadas por el dinamismo de productos agroindustriales, pesqueros y manufacturados, mientras el Gobierno apuesta por fortalecer la presencia internacional de la producción nacional mediante el sello “Hecho en Panamá”, una estrategia que ya agrupa a más de 250 empresas y más de 500 productos registrados.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, aseguró que Panamá proyecta para este año un crecimiento exportador cercano al 7.8%, pese a la salida de la mina Cobre Panamá y las afectaciones recientes en sectores como el bananero.

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Según explicó, el país ha logrado diversificar su oferta exportable y ampliar la base de productos que llegan a mercados internacionales cada vez más exigentes.

“Panamá continúa fortaleciendo su competividad exportadora y ampliando su presencia en mercados internacionales”, afirmó Moltó durante un encuentro empresarial organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), donde defendió que el país mantiene capacidad para producir, transformar y exportar bienes con valor agregado.

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Las cifras oficiales al cierre de marzo muestran un cambio importante dentro de la canasta exportadora panameña. Los camarones y langostinos congelados pasaron a liderar las exportaciones nacionales, con ventas por $31.4 millones y una participación del 12.5% del total exportado en el primer trimestre del año, superando al banano, que históricamente encabezaba la lista de productos enviados al exterior.

El café panameño continúa consolidándose en mercados premium de Asia, Europa y Estados Unidos. EFE
El café panameño continúa consolidándose en mercados premium de Asia, Europa y Estados Unidos. EFE

Detrás de los camarones aparecen otros productos como azúcar de caña, estaño, sandías frescas, aceite de palma en bruto, desperdicios de cobre y aluminio, además del café panameño, que continúa consolidándose en mercados premium de Asia, Europa y Estados Unidos.

Molto explicó que el auge de los camarones panameños responde a cambios en las cadenas globales de suministro y a la calidad que ofrece el producto nacional. Incluso reveló que empresas ecuatorianas del sector camaronero han comenzado a establecer operaciones en Panamá atraídas por las condiciones logísticas y productivas del país.

“Hoy en día nuestros camarones son deseados en todo el mundo”, sostuvo el ministro, quien destacó además el crecimiento de las plantas de procesamiento y del sector pesquero panameño.

El funcionario recordó que en 2023 el principal producto de exportación de Panamá era el cobre proveniente de la mina Cobre Panamá, operación suspendida desde finales de ese año tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia. A eso se sumó posteriormente la crisis del sector bananero, que también afectó temporalmente las exportaciones nacionales.

Sin embargo, el Gobierno sostiene que el país ha logrado sostener el crecimiento exportador mediante una mayor diversificación de productos y mercados. Moltó indicó que durante el primer trimestre de 2026 las exportaciones agroindustriales crecieron 42.7%, mientras que el sector industrial registró un aumento aproximado del 22.3%.

Infografía detallando los principales productos de exportación de Panamá: camarones, azúcar, sandías, aceite de palma, medicamentos y bananas con sus valores.
Esta infografía detalla los seis productos principales exportados por Panamá entre enero y marzo de 2026, sumando 96 millones de dólares de un total nacional de 270 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los productos con mejor desempeño destacó la caña de azúcar, cuyas exportaciones crecieron 25% frente al mismo periodo del año pasado, principalmente hacia Estados Unidos, aunque también ampliando presencia en Asia y Europa. El café panameño, por su parte, registró un crecimiento cercano al 23%, consolidando su posicionamiento en mercados como Corea del Sur y Estados Unidos.

En medio de esa estrategia de expansión comercial, el Ministerio de Comercio e Industrias ha apostado por reposicionar el sello “Hecho en Panamá” como herramienta de promoción internacional. Moltó aseguró que el objetivo es que el distintivo sirva para asociar los productos panameños con calidad, trazabilidad y confianza internacional.

Actualmente, el sello reúne a 251 empresas y 528 productos registrados en sectores vinculados a alimentos, manufactura, agroindustria e industrias creativas. El programa fue relanzado por la actual administración luego de rediseñar su estrategia de promoción y desarrollar un nuevo logo mediante una convocatoria nacional que recibió más de 1,300 propuestas.

Según el ministro, el sello ya comienza a ser utilizado por compañías nacionales e internacionales establecidas en Panamá, incluyendo Cementos Bayano, que incorporó la marca “Hecho en Panamá” en parte de su estrategia comercial tras una inversión superior a $200 millones en el país.

Molto sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es ampliar la cantidad de empresas incorporadas al programa y utilizar las capacidades logísticas de Panamá para impulsar nuevas exportaciones hacia mercados internacionales. “Somos un país de servicios, pero también producimos muchas cosas buenas”, expresó.

Dos trabajadores con cascos de seguridad y guantes cargan cajas de cartón con el logo 'Hecho en Panamá' en un contenedor metálico. El logo es azul y rojo.
El sello “Hecho en Panamá” ya agrupa a 251 empresas y 528 productos registrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno también ha fortalecido programas de apoyo a exportadores y misiones comerciales internacionales. Uno de los casos mencionados por el ministro fue una misión empresarial a República Dominicana que permitió generar oportunidades comerciales valoradas en $13.2 millones para compañías panameñas, tras concretar más de 330 reuniones de negocios en dos días.

Para el Ejecutivo, el reto ahora es consolidar una oferta exportable con mayor transformación y sofisticación industrial, aprovechando la conectividad logística del país, el Canal de Panamá, el aeropuerto de Tocumen y la integración comercial regional para convertir al país en una plataforma de producción y exportación hacia América, Europa y Asia.

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