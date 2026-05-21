Diputados aprueban reforma que autoriza traspaso de terrenos a residentes del distrito Italia en El Salvador

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la reforma para legalizar la propiedad a favor de 174 familias del Distrito Italia, en Tonacatepeque./ (Cortesía: Asamblea Legislativa)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la reforma a la Ley Especial para la Legalización de las Calles, Tramos de Calle de Carretera, de Derechos de Vía y Antiguos Derechos de Vía, con el objetivo de beneficiar a 174 familias del Distrito Italia de Tonacatepeque que esperaron más de dos décadas para regularizar la propiedad de sus viviendas.

Esta decisión, respaldada por 59 votos a favor, permite transferir la titularidad de los terrenos a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), tras un largo proceso legal y administrativo.

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La iniciativa fue impulsada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y recibió el respaldo de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Durante la sesión de este día se reconoció la urgencia de regularizar la situación habitacional de las familias asentadas en la comunidad 2 de Noviembre, ubicada en el sector del distrito Italia, jurisdicción de San Salvador Este.

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La reforma se fundamenta en el artículo 2 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad y a la protección de la vivienda, y en el artículo 104, que faculta al Estado a transferir bienes inmuebles a personas naturales o jurídicas bajo los parámetros legales vigentes.

De acuerdo con el dictamen legislativo, el decreto establece que la comunidad 2 de Noviembre ingrese al listado de sectores aptos para ser desafectados del uso público y transferidos a sus actuales ocupantes, quienes han residido en el área durante más de 20 años.

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De acuerdo con la discusión parlamentaria, el proceso para alcanzar esta reforma se originó tras una serie de denuncias de los residentes, quienes, luego de haber sido víctimas de una estafa inmobiliaria en 2015, iniciaron una lucha legal que concluyó con la detención del responsable. No obstante, el litigio no resolvió la situación de fondo, dejando a las familias bajo incertidumbre jurídica.

Con la votación, la comunidad 2 de Noviembre, ubicada en el distrito Italia, en Tonacatepeque fue reconocida como apta para la desafectación de uso público y transferencia a ocupantes./ (Asamblea Legislativa)

“La estafa ascendía a más de cincuenta mil dólares y afectó a 174 familias”, expuso Castro ante el pleno legislativo.

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La Comisión de Infraestructura recibió el 18 de mayo a representantes de la comunidad, quienes describieron el impacto humano de vivir sin certeza legal sobre sus viviendas. El dictamen reconoce que, tras la inspección técnica y jurídica realizada en el terreno por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Vivienda, se determinó que la parcela no afecta proyectos viales y carece de utilidad para la red vial nacional, lo que permitió avanzar en la desafectación.

El informe técnico confirmó que la parcela identificada en el distrito Italia, ya no cumple funciones viales. “El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte determinó la factibilidad de declarar en desuso la parcela donde se asienta la comunidad”, detalla el documento legislativo leído en la sesión plenaria de este día.

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Durante la sesión, Castro agradeció a los equipos técnicos y legales del Ejecutivo y destacó la coordinación entre el gobierno, la Asamblea y los líderes comunales. Dirigiéndose a los habitantes de la comunidad 2 de Noviembre, el presidente de la Asamblea afirmó que “esta es ya la parte final de esa lucha” que “han mantenido durante veinticinco años, donde generaciones pasaron y nunca fueron escuchados” hasta hoy.

El dictamen favorable fue emitido por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial esta semana, para brindar seguridad jurídica y territorial a los habitantes de esta zona./ (Asamblea Legislativa)

El decreto aprobado establece que FONAVIPO gestionará la entrega de los títulos de propiedad a las 174 familias, regularizando así su situación legal.

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Historia de la comunidad

La comunidad 2 de Noviembre se formó a comienzos de la década del 2000, cuando familias adquirieron lotes en el sector bajo la promesa de legalización, que se retrasó por años debido a problemas legales y fraudes. El proceso de desafectación, aprobado ahora por la Asamblea Legislativa, representa el cierre de un ciclo de incertidumbre para los habitantes, quienes podrán acceder a la seguridad jurídica sobre sus viviendas.

La reforma fue presentada como un acto de justicia social, en línea con la política estatal de protección de los derechos fundamentales y la vivienda digna, según remarcaron los legisladores en la sesión plenaria. La medida también recibió el respaldo de los titulares del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda, quienes participaron en el proceso de verificación técnica y legal del inmueble.

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“El Ministerio de Vivienda continuará con el proceso de desafectación del inmueble, con el propósito de que las familias puedan legalizar a su favor el área del inmueble que habitan”, concluye el dictamen. Con esta reforma, la Asamblea Legislativa de El Salvador busca resolver una deuda histórica con familias vulnerables del distrito Italia, garantizando la titularidad de sus hogares tras más de veinte años de espera.