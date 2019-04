¿Cómo era tener un padre famoso? "Era normal, pero siempre me gustó actuar, me gustaba acompañarlo a sus giras. Iba a Mar del Plata o a Necochea, me probaba las pelucas de las actrices, me sabía las letras de las obras y pensaba que a una actriz le iba a pasar algo e iba a tener que subir yo a reemplazarla", recordó y por eso hoy es un sueño hecho realidad poder vivir del arte: "Es algo que todo el tiempo me remite a mis padres".