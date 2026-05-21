Colegio de Médicos de Costa Rica pide reforzar vigilancia sanitaria ante llegada de personas deportadas desde Estados Unidos

Costa Rica ha recibido al menos tres vuelos de deportados durante el 2026. (Ezequiel BECERRA / AFP)

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica hizo un llamado al Gobierno y a las autoridades sanitarias para fortalecer los controles epidemiológicos y la coordinación interinstitucional ante el flujo constante de personas deportadas desde Estados Unidos hacia territorio costarricense.

La advertencia surge en medio de un contexto internacional marcado por brotes y reaparición de enfermedades transmisibles en distintas regiones del mundo, situación que mantiene en alerta a sistemas de salud y organismos internacionales.

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Según el Colegio de Médicos, el movimiento de población entre países obliga a reforzar los mecanismos de monitoreo, prevención y atención sanitaria, especialmente mientras persisten casos de enfermedades como el sarampión y otros padecimientos infecciosos que continúan bajo vigilancia epidemiológica.

Costa Rica ha recibido al menos 72 deportados en 2026

La solicitud del gremio médico se da en momentos en que Costa Rica mantiene un acuerdo bilateral con Estados Unidos para recibir personas deportadas de distintas nacionalidades.

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El país ha recibido al menos tres vuelos de deportados durante el 2026, con un total aproximado de 72 personas trasladadas desde territorio estadounidense hacia Costa Rica.

Los vuelos forman parte de un mecanismo firmado entre ambos gobiernos en marzo de este año, el cual contempla la llegada semanal de grupos reducidos de migrantes deportados.

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Entre las personas trasladadas figuran ciudadanos de países como China, India, Honduras, Guatemala, Brasil, Albania, Marruecos, Camerún, Turquía y Uzbekistán, además de algunos costarricenses deportados desde Estados Unidos.

En 2025, Costa Rica ya había recibido otros 200 migrantes deportados bajo acuerdos similares, según antecedentes recopilados por agencias internacionales.

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El Colegio de Médicos pidió reforzar la vigilancia sanitaria ante la llegada de personas deportadas desde Estados Unidos. Fuente: Colegio de Médicos Costa Rica

“Debe verse como una acción preventiva”

El presidente del Colegio de Médicos, Elliott Garita Jiménez, insistió en que el país debe mantener protocolos rigurosos de vigilancia sin que esto se interprete como una medida de alarma o estigmatización.

“Costa Rica debe mantener una vigilancia epidemiológica rigurosa y oportuna, especialmente en momentos donde existen brotes activos y reaparición de enfermedades en distintas partes del mundo. Esto no debe verse desde una óptica de alarma, sino como una acción preventiva y responsable de salud pública”, manifestó.

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El especialista explicó que el abordaje institucional debe enfocarse tanto en la protección de la población nacional como en garantizar atención médica adecuada para las personas deportadas que ingresan al país.

Según indicó, muchos migrantes atraviesan largos procesos de traslado y permanencia en distintos puntos migratorios antes de llegar a Costa Rica, situación que podría aumentar riesgos sanitarios si no existen controles oportunos.

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Preocupan brotes de sarampión

Entre los escenarios que mantienen bajo vigilancia al gremio médico destacan los recientes brotes de sarampión reportados en varios países, incluidos casos detectados en Estados Unidos.

Costa Rica registró recientemente casos importados de esta enfermedad, situación que encendió nuevamente las alertas sanitarias sobre la necesidad de mantener actualizados los esquemas de vacunación y protocolos epidemiológicos.

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“El fortalecimiento de los mecanismos de detección temprana resulta fundamental para evitar riesgos de transmisión”, señaló Garita.

El Colegio de Médicos recordó que durante los procesos de deportación y tránsito internacional ingresan al país personas provenientes de distintas partes del mundo, por lo que consideran indispensable aplicar lineamientos sanitarios acordes con las recomendaciones internacionales vigentes.

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El sarampión figura entre las principales preocupaciones epidemiológicas actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piden coordinación entre Migración y Salud

La organización médica también insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades migratorias y sanitarias para responder de forma más eficiente ante posibles riesgos de salud pública.

Según explicaron, el monitoreo epidemiológico debe sustentarse en criterios científicos y técnicos, evitando mensajes que puedan generar desinformación o discriminación hacia las poblaciones migrantes.

“Las acciones institucionales deben desarrollarse con base en información técnica y coordinación interinstitucional”, indicó el Colegio.

Vigilancia sanitaria y atención humanitaria

El Colegio de Médicos subrayó que las medidas de control epidemiológico no deben desvincularse del respeto a los derechos humanos y la atención digna de las personas migrantes.

Por ello, consideran clave que las autoridades garanticen condiciones adecuadas de atención médica, valoración clínica y seguimiento sanitario para quienes ingresan bajo procesos de deportación.

Además, insistieron en que fortalecer la vigilancia epidemiológica permitirá actuar con rapidez ante eventuales brotes y proteger tanto a la población costarricense como a las personas migrantes.