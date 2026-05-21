Florencia Peña mostró la espectacular vista que tiene desde su casa de Salta: "Llegar al lugar que te hace bien"

La casa de Florencia Peña en Salta en el barrio San Lorenzo Chico y sus imponentes vistas

Florencia Peña deslumbró a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una serie de videos que muestran la espectacular vista desde su casa en Salta, junto a detalles de su vida privada y familiar en el exclusivo barrio cerrado San Lorenzo Chico, de la localidad de San Lorenzo.

Los videos publicados por la actriz exhiben un paisaje de montañas y vegetación que rodean su hogar, situado a minutos del centro de Salta y a 1.400 kilómetros de Buenos Aires. En estas imágenes, Florencia Peña invita a sus seguidores a descubrir su refugio: una propiedad con galería panorámica, piscina y una decoración rústica, que adquirió junto a su esposo, el salteño Ramiro Ponce de León y donde destaca sus momentos de intimidad y bienestar en plena naturaleza.

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Vistas de la casa de Florencia Peña en Salta

De acuerdo con las publicaciones de Florencia Peña, el entorno de la casa permite una convivencia personal y familiar alejada del ritmo porteño. La actriz recorre con su celular las calles empedradas del barrio y se detiene a mostrar la vista única de las sierras, acompañada por frases como “Vista, casita Salta” y “Llegar al lugar que te hace bien”.

Los detalles de la casa de Florencia Peña en Salta

La vivienda es una propiedad de una sola planta con cinco habitaciones, según los videos de Peña y datos publicados por Infobae. Cuenta con una amplia galería que da al lago, una piscina y mobiliario que sigue un estilo rústico, lo que aporta un ambiente cálido y natural.

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Florencia Peña en Salta: "Llegar al lugar que te hace bien"

La casa fue adquirida por la pareja hace varios años como refugio familiar. Tanto Peña como Ramiro Ponce de León han enfocado el espacio para sus hijos y para disfrutar de tiempos de descanso, manteniendo un entorno hogareño e integrado con el paisaje serrano.

El interior rústico de la casa de Florencia Peña en Salta

La familia ensamblada de Florencia Peña

La relación entre Florencia Peña y el abogado salteño Ramiro Ponce de León comenzó en 2013, cuando se conocieron durante la boda de Freddie Ponce de León, hermano de Ramiro. En 2017 ampliaron la familia con el nacimiento de Felipe, sumando a Juan y Tomás, hijos de Peña con el músico Mariano Otero.

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Florencia Peña y Ramiro Ponce de León

En 2022, la pareja formalizó su matrimonio primero en Cafayate, Salta, y luego celebró una segunda ceremonia en Buenos Aires. La convivencia gira en torno a esta familia ensamblada, en la que cada integrante aporta su historia y sus afectos a la dinámica cotidiana.

La actriz ha resaltado en varias ocasiones la importancia de estos vínculos y cómo la vida en Salta favorece las reuniones familiares, proporcionando un espacio de intimidad fuera del centro mediático de la capital.

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La piscina de la propiedad de Florencia Peña

Un desayuno de complicidad y risas en la familia Peña

En los últimos días de abril, Florencia Peña publicó un video en el que comparte un desayuno con su madre, Norma, y su hermana, María Belén Peña. La escena, marcada por el humor y la espontaneidad, permitió a la audiencia acercarse a la intimidad de su círculo más íntimo.

Durante la grabación, la actriz invitó: “Acá estamos las tres, vení acercate”, desatando risas al bautizar el momento como el de “las tres locas”. La complicidad familiar se reflejó en las bromas y en los gestos cotidianos, mientras la hermana, habitualmente menos expuesta a los medios, cobró protagonismo compartiendo este espacio junto a sus hijos y sobrinos, bajo la mirada y energía de Norma Finoli.

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Las imágenes que Florencia Peña difunde sobre su vida en Salta no solo exhiben la belleza del entorno, sino que también resaltan el valor de la compañía familiar en los pequeños momentos del día a día. Esta convivencia, entre paisajes serranos y encuentros espontáneos, refuerza la cercanía y el afecto que caracterizan la vida cotidiana de la actriz lejos del bullicio porteño.