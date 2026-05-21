El laberinto en el que la directiva del Galatasaray dejó atrapado a Mauro Icardi: la teoría de la “salida controlada”

Icardi, en los festejos por el título del Galatasaray en la Superlig turca: ya recibió sondeos de clubes como el Fluminense y el América de México (REUTERS/Dilara Senkaya)

El futuro de Mauro Icardi sigue siendo una incógnita y mantiene en vilo al campeón de Turquía. Es que el contrato del delantero, de 33 años, con el Galatasaray, finaliza el 30 de junio. Y, si bien hubo una reunión preliminar entre la dirigencia del club y el agente Elio Letterio Pino, de momento no hay acuerdo para una renovación.

En el primer encuentro, la institución le ofreció al atacante, que sumó seis títulos desde su llegada, un vínculo de cuatro millones de euros (que alcanzan los cinco si se incluyen las bonificaciones) por un año, con opción a otro. El ofrecimiento representa la mitad de los diez millones que percibe en la actualidad —de los cuales cuatro corresponden a derechos de imagen—.

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“Hay algunos obstáculos con respecto a la extensión del contrato. Las conversaciones continúan”, señaló el representante del ex PSG e Inter, que además desestimó un acercamiento con River Plate. Más allá de las cuestiones económicas, el punta habría puesto dos condiciones para evaluar seguir: un vínculo por dos temporadas y la garantía de actuar como dupla ofensiva junto a Victor Osimhen, dado que el último año perdió rodaje, más allá de que nunca encontró su mejor nivel luego de la grave lesión que sufrió a fines de 2024.

Las dudas en los medios de Estambul radican en si la propuesta del presidente Dursun Özbek plantea el deseo del Galatasaray de retenerlo o es un movimiento de ajedrez ante la presión de los fanáticos, que tienen a Icardi como ídolo. Según Fanatik, la oferta “es un gesto de lealtad”, lo que sugiere que asoma como una actitud de agradecimiento que la idea de que el atacante sea una figura determinante en el proyecto de cara a la próxima temporada.

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En un artículo publicado en el portal Sabah, el periodista Murat Ozbostan profundizó en la coyuntura. “Hoy la pregunta ante la directiva del Galatasaray es muy clara: ¿seguir con la leyenda o despedirse en el momento adecuado? ¿Por qué debería quedarse Icardi y por qué debería irse?“, introdujo el citado medio.

Ozbostan señaló que podría ser una “alternativa de lujo como suplente de un delantero centro de élite como Osimhen”, es decir, como plan B del entrenador Okan Buruk, con el que “la sintonía ya no es tan fuerte como antes. Cuando esta clase de relaciones se deterioran en el fútbol, el proceso suele volverse irreversible”.

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El delantero y la actriz María Eugenia Suárez, en el campo de juego del Galatasaray. ¿Seguirán viviendo enTurquía?

Sobre el final del artículo, Sabah termina revelando la verdadera naturaleza de la estrategia de la directiva: “Despedir directamente a una figura como Icardi provocaría la reacción de los aficionados. Se ha puesto sobre la mesa una oferta con salario bajo y un rol más limitado. Es decir, Galatasaray quiere que la decisión sea tomada en parte por el propio jugador. Así, no se enfrentarán a la grada ni darán la imagen de ser la directiva que ‘echa a su leyenda’. La situación actual muestra lo siguiente: entre el Galatasaray e Icardi no parece probable una mala separación, sino que la posibilidad de una salida controlada y emotiva gana cada vez más fuerza. O bien acepta la oferta de un año presentada y sigue en el equipo".

Con 77 goles y el rótulo de máximo anotador extranjero de la historia del elenco amarillo y rojo, Icardi quedó atrapado en un laberinto. ¿Aceptará la oferta aun sabiendo que tendrá un rol secundario? ¿O se marchará en busca de mayor protagonismo, a riesgo de que la táctica de los dirigentes de transferirle el costo político resulte exitosa?

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En Estambul aseguran que, si se va, ya hay un nuevo dueño asignado de la cinta de capitán: Victor Osimhen.