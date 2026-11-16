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Megaspeed, la empresa ligada al caso Nvidia, dijo que Alice Huang renunció en 2025 y abrió una investigación

Las autoridades de Singapur investigan desde febrero de 2025 a la firma por declaraciones falsas en la compra de servidores con chips avanzados

El gobierno de Singapur prohibió el reingreso de Alice Huang a su territorio tras emitir una advertencia en su contra (CTI vía REUTERS / Foto de archivo)
El gobierno de Singapur prohibió el reingreso de Alice Huang a su territorio tras emitir una advertencia en su contra (CTI vía REUTERS / Foto de archivo)
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Megaspeed International, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur, afirmó el 15 de noviembre que la empresaria Alice Huang dejó la compañía el 30 de agosto de 2025 y que contrató abogados externos para una investigación interna sobre su negocio y su cadena de suministro.

La empresa está bajo la lupa por la sospecha de que desvió a China chips avanzados de Nvidia, algo que las normas de exportación de Estados Unidos limitan. La compañía respondió así a las consultas de CNBC y de la agencia AFP.

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“La señora Alice Huang dejó oficialmente Megaspeed el 30 de agosto de 2025 y actualmente no tiene ningún cargo en la compañía”, dijo la firma en un comunicado. Agregó que no comenta “asuntos personales y privados” de Huang.

Una defensa sin respuestas a las acusaciones

Área de recepción con puertas de vidrio, dos sillones grises, una mesa redonda pequeña y un letrero en la pared con el logotipo de Megaspeed
Megaspeed contrató abogados externos para auditar sus operaciones tras la renuncia de Alice Huang (X)

Megaspeed sostuvo que realiza “un negocio legítimo y legal” y que conoce informes de prensa con afirmaciones sobre su negocio y su cadena de suministro “que no están respaldadas por pruebas verificables”. No respondió a ninguna acusación concreta, según la agencia AP.

La empresa aseguró que sus sistemas de control cumplen las leyes aplicables, incluidas las normas de exportación de Estados Unidos y las reglas de cada país donde opera. También dijo que revisará lo publicado y que informará a sus interesados “según corresponda”.

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Megaspeed se presenta como un “socio comercial clave” de la nube de Nvidia en la región: sus clientes alquilan capacidad de cálculo de procesadores gráficos de la fabricante. Tiene oficinas en Singapur e Indonesia, según CNBC.

Singapur investiga a la empresa desde febrero de 2025

El Ministerio del Interior de Singapur informó el 12 de noviembre que la policía y la aduana investigan desde febrero de 2025 a varias empresas, entre ellas Megaspeed, y a sus directivos clave. La sospecha es de declaraciones falsas en la compra de servidores y otros delitos, según Lianhe Zaobao.

Según las autoridades, servidores con chips avanzados se exportaron a Malasia y se sospecha que terminaron en otros destinos, contrario a lo declarado en Singapur. La policía dijo que las investigaciones continúan.

El ministerio identificó a Alice Huang, residente de Hong Kong, como directora ejecutiva y presidenta de Megaspeed, y una de sus controladoras, cuando fue investigada en 2025. La policía comprobó que dio información falsa para minimizar su papel, recibió una advertencia severa el 26 de febrero de 2026 y tiene prohibido volver a entrar al país. Según AFP, no fue investigada por espionaje.

Las autoridades sospechan que la firma desvió procesadores avanzados de Nvidia hacia China en infracción a las restricciones comerciales (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Las autoridades sospechan que la firma desvió procesadores avanzados de Nvidia hacia China en infracción a las restricciones comerciales (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Según informes citados por Zaobao, Megaspeed importó al menos USD 4.600 millones en equipos de Nvidia a través de filiales en Malasia e Indonesia entre 2023 y noviembre de 2025. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo antes que las autoridades apoyaban desde hacía meses incluir a la empresa en una lista comercial de restricciones.

Jensen Huang renunció el 12 de noviembre como director ejecutivo de Nvidia tras admitir una infidelidad en una carta a los empleados del 8 de noviembre. Según The New York Times, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que Alice Huang es un activo de inteligencia de China; Beijing negó las acusaciones de espionaje. Las dos personas no son parientes.

El directorio de Nvidia dijo que investigará el caso. Tres presidentes de comisiones del Congreso de Estados Unidos pidieron a Jensen Huang que asista a una reunión a puertas cerradas el 18 de noviembre, según AFP.

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