Tecno

Cómo puede afectar la inteligencia artificial a los empleos de entrada

La automatización de tareas iniciales puede modificar la contratación de jóvenes, aunque los datos disponibles no muestran un efecto uniforme

Ilustración de una mujer frente a una computadora con iconos interactivos, un robot virtual flotante y una tableta en su escritorio.
La inteligencia artificial afecta los puestos de trabajo iniciales en áreas como la atención al cliente y el apoyo administrativo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El ifo Institute de Alemania publicó el 9 de noviembre de este año un indicador que detectó una caída del 14% en el empleo a tiempo completo de jóvenes de entre 20 y 24 años en ocupaciones altamente expuestas a la inteligencia artificial. El resultado, registrado desde el tercer trimestre de 2022, apunta a posibles dificultades en el acceso a los primeros puestos laborales, aunque no demuestra que la tecnología haya provocado directamente esa reducción.

El número de trabajadores de ese grupo pasó de aproximadamente 279.000 a 239.000. En contraste, el empleo total en las ocupaciones más expuestas a la IA creció un 1,8% durante el período analizado, mientras que en las menos expuestas disminuyó un 6,4%. Estas diferencias sugieren que los cambios podrían afectar de manera desigual a los trabajadores según su edad y las tareas que desempeñan.

PUBLICIDAD

El indicador compara la evolución del empleo y las contrataciones en 140 ocupaciones del mercado laboral alemán. La exposición a la IA mide el potencial de esta tecnología para intervenir en determinadas tareas, pero no equivale a una medición directa de puestos eliminados o reemplazados.

Los empleos de entrada muestran las primeras señales de ajuste

El presidente del ifo Institute, Clemens Fuest, señaló que todavía no se observa una pérdida generalizada de puestos atribuible a la inteligencia artificial, aunque quienes comienzan su trayectoria profesional podrían estar entre los primeros afectados. El organismo considera que las ocupaciones de apoyo administrativo y asistencia informática merecen especial atención por la posibilidad de automatizar algunas de sus funciones.

PUBLICIDAD

Jóvenes sentados en mesas de trabajo frente a computadoras portátiles y monitores dentro de una sala con amplios ventanales.
El empleo juvenil a tiempo completo en ocupaciones alemanas con alta exposición tecnológica disminuyó 14% desde 2022 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El economista Yuchen Guo, integrante del instituto, explicó que el resultado depende de si la IA complementa las actividades humanas o las automatiza. En los sectores donde sustituye determinadas tareas, el indicador detecta menores niveles relativos de contratación juvenil.

Sin embargo, los investigadores advierten que también deben examinarse factores como los cambios demográficos, la prolongación de los períodos de formación y las dificultades de incorporación a empleos remotos.

Eurofound no encuentra un desplazamiento generalizado de trabajadores jóvenes

Un análisis de Eurofound, publicado el 16 de septiembre de 2026, ofrece un contrapunto importante. La agencia de la Unión Europea examinó el empleo y las contrataciones en los 27 países del bloque entre 2011 y 2025 y concluyó que la evidencia disponible no confirma un impacto laboral desproporcionado de la IA sobre los jóvenes.

A diferencia del indicador alemán, Eurofound estudió principalmente a personas de entre 15 y 29 años y distinguió las ocupaciones según el uso efectivo de herramientas de inteligencia artificial, no solo por su exposición potencial. Entre los jóvenes recientemente contratados, la proporción que ingresó a ocupaciones de alto uso de IA pasó del 23,1% en 2011 al 27,7% en 2019 y al 30,3% en 2025.

El organismo también registró una desaceleración de las contrataciones después del repunte laboral que siguió a la pandemia. La tasa de incorporación de jóvenes pasó del 17,9% en 2022 al 15,9% en 2025, mientras que entre las personas de 30 a 49 años descendió del 10,2% al 8,9%.

Eurofound señaló que este enfriamiento afectó a ambos grupos y que, en las ocupaciones con mayor uso de IA, la desaceleración posterior a 2022 se produjo en proporciones similares.

Cinco personas jóvenes sentadas y de pie junto a un escritorio con computadoras y una pizarra con la frase Bienvenidos al equipo.
Los investigadores del ifo Institute señalan que la demografía y la extensión de los estudios también influyen en el acceso al primer trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos europeos revelan diferencias por edad y sector

La Comisión Europea identificó otra diferencia en su análisis del empleo entre 2022 y 2025. En sectores especialmente expuestos a los avances de la IA, como información y comunicación, finanzas, seguros y servicios profesionales, la ocupación aumentó un 2,4% entre las personas de 20 a 29 años, frente al 6,2% registrado entre los trabajadores de 30 a 54 años.

En Estados Unidos, un estudio de Stanford, actualizado en agosto de 2026, analizó registros de nóminas de millones de trabajadores. La investigación encontró que el empleo de personas de 22 a 25 años en ocupaciones muy expuestas a la IA se ubicaba un 19% por debajo del nivel que habría alcanzado si hubiera seguido la evolución de sus pares en actividades menos expuestas. La cifra representa una diferencia respecto de una trayectoria comparativa, no una caída directa del 19% en la cantidad de puestos.

Los investigadores de Stanford observaron que esa divergencia estaba relacionada principalmente con una menor contratación de jóvenes, más que con un aumento de las desvinculaciones. También identificaron diferencias entre ocupaciones donde la tecnología automatiza tareas y aquellas donde complementa el trabajo humano. No obstante, aclararon que sus resultados son descriptivos y no constituyen una prueba causal definitiva.

La capacitación y las trayectorias laborales entran en el centro del debate

El ifo Institute propone orientar la formación hacia habilidades que permitan complementar las herramientas de inteligencia artificial. Esta recomendación parte de la posibilidad de que determinadas tareas iniciales cambien con la incorporación tecnológica, aunque todavía no se conoce la magnitud de sus efectos sobre las trayectorias profesionales a largo plazo.

La evidencia disponible permite identificar señales tempranas y sectoriales de cambios en las oportunidades laborales de los jóvenes, especialmente en ocupaciones con mayor potencial de automatización. Sin embargo, los resultados de Alemania, Estados Unidos y la Unión Europea no ofrecen pruebas suficientes para afirmar que la inteligencia artificial esté sustituyendo de manera generalizada a los trabajadores de menor edad.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialAlemaniaJóvenesAutomatizaciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El exdirector de Nvidia, Jensen Huang, aceptó declarar a puertas cerradas ante tres comisiones del Congreso

El legislador republicano John Moolenaar dijo que así no hará falta una citación judicial; la fecha sigue sin fijarse y la comparecencia buscaría saber si hubo acceso a información privilegiada

El exdirector de Nvidia, Jensen Huang, aceptó declarar a puertas cerradas ante tres comisiones del Congreso

El cohete Vulcan falló y destruyó 40 satélites de internet de Amazon, rival de Starlink

Es el primer fracaso total de la empresa United Launch Alliance desde su fundación en 2006 y obliga a esperar una investigación antes de volver a lanzar

El cohete Vulcan falló y destruyó 40 satélites de internet de Amazon, rival de Starlink

Xania Monet, cantante creada con IA, ganó tres premios en la primera gala de música hecha con IA

La entrega tuvo fallas técnicas, casi 40 minutos de retraso y artistas que imitaron con los labios canciones generadas por computadora

Xania Monet, cantante creada con IA, ganó tres premios en la primera gala de música hecha con IA

De 480p a la distorsión: el polémico reescalado con supuesta IA que alteró el rostro de Gustavo Cerati

La familia del músico celebró el nuevo sonido del disco ‘Ahí vamos’, pero no vio la imagen antes que el público

De 480p a la distorsión: el polémico reescalado con supuesta IA que alteró el rostro de Gustavo Cerati

El creador de Claude Code prevé que los empleos de ingeniero de software empiecen a desaparecer este año

Boris Cherny dirige las aplicaciones de Anthropic y su herramienta de programación sostiene el crecimiento de la compañía

El creador de Claude Code prevé que los empleos de ingeniero de software empiecen a desaparecer este año

DEPORTES

Miami Heat llevará Vice City a la NBA con camisetas inspiradas en "GTA VI"

Miami Heat llevará Vice City a la NBA con camisetas inspiradas en "GTA VI"

La histórica dificultad de los argentinos para brillar en la Bundesliga: la cultura, el “estilo diferente” y la lista de 53 representantes

Exclusivo: cómo es el plan de financiación para que Argentina recupere la Fórmula 1

“Una herida que no saben con qué se produjo”: el insólito fallo en Uruguay que dejó a dos boxeadoras sin título y desató la polémica

"Doble mano": el escandaloso gol que dejó a Ferro sin chance de volver a Primera División

TELESHOW

Lizy Tagliani mandó al frente a una compañera de MasterChef: “Nos usa para armar su carrera”

Lizy Tagliani mandó al frente a una compañera de MasterChef: “Nos usa para armar su carrera”

La sensual postal de Wanda Nara y Martín Migueles bajo el sol, en respuesta a Mauro Icardi y la China Suárez

La furia de Yanina Latorre en un partido de su hijo Dieguito: “Estoy endiablada con el árbitro”

El renovado cambio de look de Flor Vigna: “Para mi primer proyecto en Estados Unidos”

La ola de ataques de Alex Caniggia contra Wanda Nara: “Dignidad es lo que nunca tuviste”

INFOBAE AMÉRICA

La vez que Bob Dylan eligió a la mejor banda de rock de la historia: “Siempre lo serán”

La vez que Bob Dylan eligió a la mejor banda de rock de la historia: “Siempre lo serán”

Trump parte hacia Asia para reunirse con Xi y Putin en una cumbre nuclear y avanzar en acuerdos comerciales con países de la región

El Tesoro de Estados Unidos avanza contra la financiación del terrorismo

La UE prevé aprobar nuevas sanciones contra la flota fantasma rusa y debatirá cómo reforzar el financiamiento a Ucrania

La ONU debatirá una regulación internacional de las armas autónomas ante el avance de la inteligencia artificial en las guerras