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La vez que Bob Dylan eligió a la mejor banda de rock de la historia: “Siempre lo serán”

El artista estadounidense fundamentó su elección durante una charla con Bill Flanagan y destacó la influencia del conjunto sobre otros estilos musicales

El artista expresó su admiración por un conjunto que, según su mirada, nadie logró superar (REUTERS/Ki Price)
El artista expresó su admiración por un conjunto que, según su mirada, nadie logró superar (REUTERS/Ki Price)
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A lo largo de su carrera, Bob Dylan compartió escenarios y protagonizó momentos históricos junto a grandes figuras del rock. Sin embargo, cuando le pidieron que eligiera a la mejor banda del género, su respuesta fue contundente: The Rolling Stones.

En una entrevista concedida en 2009 al crítico y productor estadounidense Bill Flanagan, durante la promoción de Together Through Life, el músico calificó al grupo británico como “la mejor banda de rock and roll del mundo” y sostuvo que buena parte de la música posterior encontraba sus raíces en su legado.

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Aquella conversación, recuperada años después, dejó una de las valoraciones más contundentes de Dylan sobre sus contemporáneos. El intercambio combinó admiración, ironía y una mirada personal sobre la historia de la música popular. Cuando Flanagan le preguntó por la vigencia de los Stones, el cantante respondió primero con una provocación: “Están prácticamente terminados, ¿no?”. El entrevistador le recordó que la banda había realizado una gira multitudinaria y le consultó si realmente consideraba que su recorrido estaba concluido.

“Por supuesto que no. Están lejos de terminarse”, respondió Dylan, quien luego formuló el elogio que se volvió una de sus declaraciones más citadas sobre el grupo: “The Rolling Stones son verdaderamente la mejor banda de rock and roll del mundo y siempre lo serán”.

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El músico amplió esa definición con una lectura sobre la influencia de la banda. “Todo lo que vino después —metal, rap, punk, new wave, pop-rock, lo que sea— puede remontarse a los Rolling Stones”, señaló. Para Dylan, el grupo fue “el primero y el último”, y nadie consiguió hacerlo mejor.

Dylan ubicó a los Stones como referencia para distintos géneros

La observación de Bob Dylan situó al grupo británico en un lugar que excede su repertorio de blues, rock y rhythm and blues. Su enumeración incluyó estilos con orígenes, públicos y estéticas diferentes, desde el punk y el heavy metal hasta el rap y la new wave.

La afirmación no presentó una explicación histórica detallada sobre las conexiones entre esos géneros. Fue, en cambio, una valoración expresada en una conversación que alternó comentarios sobre el presente de la banda, referencias a su formación y recuerdos de etapas anteriores de su carrera.

El diálogo también dejó una crítica de Dylan a la ausencia de Bill Wyman, bajista original de los Rolling Stones entre 1962 y 1993. “Sin él son una banda de funk. Serán los verdaderos Rolling Stones cuando Bill vuelva”, sostuvo. Flanagan le respondió que parecía detenido en los años 80, y el cantante contestó: “Lo sé. Estoy intentando liberarme”.

Ese contrapunto permite entender el tono de la entrevista. Según NME, Dylan cuestionó la ausencia de Wyman, bromeó con que el conjunto estaba acabado y, poco después, descartó esa posibilidad.

Para Bob Dylan, los Rolling Stones influyeron sobre géneros como el punk, el metal, el rap y la new wave (REUTERS/ Stringer)
Para Bob Dylan, los Rolling Stones influyeron sobre géneros como el punk, el metal, el rap y la new wave (REUTERS/ Stringer)

La charla se difundió durante la promoción de Together Through Life

La conversación con Flanagan se publicó en abril de 2009, cuando Dylan promocionaba Together Through Life, su trigésimo tercer álbum de estudio. El disco llegó después de Modern Times, editado en 2006, e incluyó canciones escritas junto a Robert Hunter, reconocido por su trabajo como letrista de Grateful Dead.

En ese contexto, Dylan habló sobre política, instrumentos, su trayectoria y músicos centrales del rock. Sus comentarios sobre los Stones se inscribieron en una relación artística marcada por el diálogo entre intérpretes británicos y estadounidenses durante la década de 1960.

Mientras Dylan amplió las posibilidades de la canción de autor con composiciones de fuerte peso narrativo, Mick Jagger, Keith Richards y sus compañeros llevaron referencias del blues estadounidense a un público internacional. Los Rolling Stones construyeron buena parte de su identidad a partir de ese repertorio y de sus reinterpretaciones del género.

El nombre de The Rolling Stones remite también a esa tradición. La banda tomó su denominación de “Rollin’ Stone”, una canción de Muddy Waters, una de las figuras centrales del blues de Chicago. Años más tarde, Dylan tituló “Like a Rolling Stone” a uno de sus temas más conocidos, publicado en 1965.

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