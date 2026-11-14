Códigos de Free Fire para canjear hoy sábado 14 de noviembre 2026: gratis diamantes, skins, oro y más

Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

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A diario, el juego Free Fire ofrece a los usuarios una serie de códigos para que pueden acceder gratis a ventajas como skins, oro, diamantes, entre otras herramientas.

Los códigos disponibles para hoy sábado 14 de noviembre de 2026 son:

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FCZ76NT3PDSH

TX4SC2VUNPKF

J3ZKQ57Z2P2P

Q8M4K7L2VR9J

FFPLUFBVSLOT

N7QK5L3MRP9J

MCPW3D28VZD6

FFWCTKX2P5NQ

WD2ATK3ZEA55

P3LX6V9TM2QH

V427K98RUCHZ

S5PL7M2LRV8K

RD3TZK7WME65

E9QH6K4LNP7V

TFX9J3Z2RP64

J2QP8M1KVL6V

RHTG9VOLTDWP

ZRW3J4N8VX56

Los jugadores pueden acceder a aspectos, oro, diamantes y otros objetos mediante estas claves. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Cómo canjear los códigos de Free Fire

Para canjear los códigos de Free Fire, los jugadores deben ingresar al sitio oficial de recompensas de Garena desde el navegador de un celular o una computadora. Allí deberán iniciar sesión con la cuenta vinculada al juego y escribir el código en el campo habilitado.

El procedimiento es sencillo: primero hay que abrir la página de canje, seleccionar el método de acceso asociado a la cuenta, copiar el código sin modificarlo y confirmar la operación. La plataforma mostrará un aviso si el canje se realizó correctamente o si el código no es válido.

Los códigos de recompensa tienen entre 12 y 16 caracteres, combinan letras mayúsculas y números, y cuentan con una fecha de vencimiento.

Para canjear una clave, es necesario ingresar al sitio oficial de recompensas de Garena. (Garena)

Por eso, es importante ingresarlos tal como fueron publicados y utilizarlos antes de que expiren. Cada código puede canjearse una sola vez por cuenta.

Las recompensas, como aspectos, cajas, personajes, oro o diamantes, se acreditan en el inventario o en el correo interno del juego. En el caso de las monedas virtuales, la acreditación puede ser automática.

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Las cuentas de invitado no pueden recibir premios mediante este sistema. Antes de intentar el canje, es necesario vincular el perfil a una cuenta compatible. Si aparece un error, Garena recomienda revisar la vigencia del código y volver a intentarlo más tarde.

Para qué sirven los códigos de Free Fire

Los códigos de Free Fire sirven para obtener recompensas dentro del juego sin comprarlas. Al canjearlos en el portal de Garena, los usuarios pueden incorporar objetos a su cuenta, como elementos cosméticos y premios que aparecen en el inventario o correo interno.

Para recibir los premios, el perfil debe estar vinculado a una cuenta compatible. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

No sustituyen las compras dentro de la aplicación ni garantizan una ventaja en las partidas.

Su función es ampliar las opciones de personalización y entregar premios a quienes cumplan las condiciones del canje.

Juego gratis de Epic Games por tiempo limitado

Knightica puede obtenerse gratis en Epic Games Store hasta el 19 de noviembre de 2026 a las 16.00 UTC.

El juego, cuyo precio habitual es de USD 14,99, quedará vinculado de forma permanente a la biblioteca de quienes lo reclamen antes de que finalice la promoción.

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Para hacerlo, es necesario ingresar a la página del título, iniciar sesión con una cuenta de Epic y confirmar la incorporación. Las cuentas deben contar con una Epic ID para completar el proceso.

Knightica puede reclamarse sin costo en Epic Games Store hasta el 19 de noviembre de 2026. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Desarrollado por Mad Mango Games y publicado por Goblinz Publishing, Knightica es un título de estrategia por turnos que mezcla elementos de roguelike con combates automáticos.

La dinámica consiste en reclutar unidades, ubicarlas en el campo de batalla y combinar sus habilidades para formar un ejército capaz de superar distintos desafíos.

En cada partida, los usuarios pueden elegir un comandante, tropas y objetos, además de tomar decisiones sobre el camino que seguirán.

El juego propone enfrentamientos contra demonios de élite, enemigos y jefes finales en mundos de dificultad creciente.

Knightica combina estrategia por turnos, elementos de roguelike y combates automáticos. (Epic Games)

Asimismo, permite mejorar tropas, utilizar encantamientos y reunir almas demoníacas para avanzar en la campaña.

Está disponible para PC, incluye logros, guardado en la nube, compatibilidad con mando y modo para un jugador. Entre los requisitos mínimos figuran Windows 10, 4 GB de memoria y 4 GB de almacenamiento.

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La promoción coincide con nuevos cuestionamientos de Tim Sweeney, CEO de Epic Games, a Valve y Steam. El ejecutivo sostuvo que el modelo de distribución de esa plataforma limita la competencia y dificulta la conexión entre jugadores de consolas, computadoras y dispositivos móviles.