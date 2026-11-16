“Chiqui” Tapia habló por primera vez de las investigaciones en EEUU y contestó las críticas por los arbitrajes

Claudio "El Chiqui" Tapia habló sobre las causas en EEUU aunque evitó responder sobre una posible retención de su teléfono celular

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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se refirió por primera vez a las versiones y actuaciones judiciales que lo vincularon con una investigación en Estados Unidos sobre los negocios internacionales de la entidad. “Si tienen que investigar, que investiguen. ¿Cuál es el problema?”, sostuvo.

El dirigente rechazó las versiones que circularon durante el Mundial acerca de una posible detención, impedimentos para entrar o salir de territorio estadounidense y una supuesta búsqueda del FBI durante la final. Tapia afirmó que esas informaciones se sucedieron durante varios meses sin que tuvieran consecuencias sobre su situación.

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“Decían que en marzo terminábamos en cana. Cuando se acercaba el Mundial, decían que no íbamos a poder entrar a Estados Unidos. Si entrábamos, nos iban a meter presos. Después, cuando ya estábamos por viajar, dijeron que iba a entrar, pero no me iban a dejar salir”, recordó en diálogo con Tomás Rebord en América TV.

En ese sentido, continuó cuestionando la información que trascendió al asegurar: “Después dijeron que el FBI me estaba buscando en el palco el día de la final. Yo estaba en la final, lo más bien. Dijeron un montón de cosas y van a seguir diciendo”.

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A Tapia le preguntaron dos veces si, durante su estadía en la Copa del Mundo, integrantes del FBI le retuvieron su teléfono celular. El presidente de la AFA evitó dar una respuesta concreta: “¿A vos te parece que si el FBI te va a investigar le va a decir a un periodista? Yo no creo que te vayan a decir”.

La investigación judicial en Estados Unidos se conoció en julio de 2026, cuando el Tribunal del Distrito Sur de Florida emitió citaciones para reunir documentos y comunicaciones vinculadas con Tourprodenter LLC, la firma que administraba acuerdos comerciales internacionales de la AFA.

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Las medidas no implicaban, por sí solas, una acusación contra Tapia. Buscaban reunir información sobre el recorrido de los fondos y las sociedades que participaron de esas operaciones.

El requerimiento incluyó referencias a Tapia, al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; al empresario Javier Faroni y a Diego Lucero. La información disponible indicó que las citaciones estaban dirigidas a terceros y que no equivalían a una imputación contra el titular de la AFA ni contra Toviggino.

La pesquisa apunta a la sociedad Tourprodenter, que administra contratos comerciales internacionales de la AFA. Entre las operaciones que forman parte de ese esquema figuran patrocinios, amistosos, derechos de televisión y otros acuerdos vinculados con la Selección argentina fuera del país.

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La investigación en Estados Unidos revisa contratos y movimientos de dinero vinculados con la AFA en el exterior por más de USD 300 millones. Parte de la documentación analizada surgió de la disputa judicial con el empresario Guillermo Tofoni por los derechos comerciales de la Selección.

Tapia vinculó las denuncias con ese conflicto y defendió los cambios que, según afirmó, impulsó al asumir. “Cuando me tocó asumir, la AFA estaba quebrada. Había recibido por adelantado 5 millones de euros de Adidas, 16 millones y medio de los dueños de los derechos de televisación, se les debía plata a todos los clubes y había más de 350 juicios”, sostuvo.

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El presidente de la AFA afirmó que modificó la distribución de los ingresos comerciales. “A partir de ahí, los ingresos de la AFA son 70% para la AFA y 30% para quien vende los derechos. Cuando ese tipo estaba, era al revés”, señaló.

Sobre la investigación, consideró que el eje debe estar puesto en comprobar si esos recursos llegaron a la entidad. “Si denuncian a quien vende, a Tourprodenter, tienen que auditar si el 70% de lo vendido ingresó a la Asociación del Fútbol Argentino”, dijo. “Si no ingresó el 70%, entonces sí hay una responsabilidad de quien conduce la AFA o de su Comité Ejecutivo. Pero, si eso no pasa, no la hay”.

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La AFA y las críticas por los arbitrajes

Tapia defendió su administración frente a cuestionamientos por el formato de los torneos y por el funcionamiento general del fútbol argentino. “La gestión no se discute. Si se discutiera la gestión, no me votarían”, afirmó.

“Hace nueve años y medio que soy presidente de la AFA y la Selección es la que más títulos ha ganado. A mí me votan los dirigentes del fútbol argentino”, sostuvo. Sobre las críticas, señaló que “cada uno puede decir lo que quiera” y remarcó que su función exige defender a todos los clubes.

Tapia también atribuyó parte de los cuestionamientos a sectores empresarios y dirigentes que, según su mirada, hubieran querido conducir la entidad. “Seguramente, al círculo rojo le hubiera gustado ser presidente de la AFA y salir campeón del mundo, de la Finalissima y tener la época del mejor jugador del mundo levantando todos los títulos”, afirmó.

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La expulsión a Martínez Quarta en el último superclásico que provocó la reacción de River

Consultado por el arbitraje de Nicolás Ramírez en el último superclásico, muy cuestionado por la dirigencia de River, el presidente de la AFA contestó irónicamente sobre la estrategia del “Millonario” en la Bombonera: “Yo no me puedo meter a opinar sobre el planteo de un equipo, cómo saliste a jugarlo, los cambios que hiciste, si el central salió bien o mal y produjo el agujero que generó...”.

“Vos me decís que Ramírez lo perjudicó a River y yo te puedo decir que no cobró la falta”, acotó, en relación con la jugada que derivó en la primera expulsión de River, la de Lucas Martínez Quarta, al inicio del partido. En un principio, el árbitro no había advertido la acción y recién a instancias del VAR se cobró la infracción.

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“Yo no debo hablar, yo no fui el árbitro ni nada. ¿Vos me decís que lo perjudicaron? Yo te puedo decir todo lo otro que vi futbolísticamente y por lo cual también podés perder un partido. La semana anterior, Estudiantes se quedó con 10 jugadores, perdía 3 a 0 y lo empató 3 a 3. Y Marcos Rojo hizo el cuarto gol en posición adelantada. Si vamos a hablar de fútbol, tenemos que hablar de todo: de los planteos, de los errores propios. No puede ser que nunca pierda un partido el técnico o los jugadores. ¡Siempre lo pierden por los árbitros o por el presidente de la AFA! Cuando te errás un gol abajo del arco, no es mi culpa. Yo te puedo decir cosas que vi y que te pueden hacer perder el partido”, completó.

Durante una entrevista en el programa Dominbord, Claudio Tapia se refirió a las decisiones arbitrales y la intervención del VAR en el fútbol argentino, con mención al último Superclásico y a las responsabilidades tácticas de los planteles.

Tapia recordó que en el clásico jugó un “chico que sacaron a los 45 minutos”, en relación con Lucas Silva, mediocampista millonario. “¿A ese pibe cómo le queda la cabeza?”, preguntó. “Si yo voy a jugar sin delanteros, ¿cómo hago un gol?”, prosiguió, en relación con la salida de Lucas Beltrán a los 15 minutos del primer tiempo por decisión del entrenador Leonardo Ponzio.

“¿Eso es culpa mía también? Están equivocados, cada uno tiene que hacerse cargo de sus cosas. Si vos dirigís 10 partidos, ganaste 7, empataste 1 y perdiste 2, no podés decir que te perjudicó la AFA”, completó.

En el caso de River, las críticas al arbitraje no se centraron únicamente en la expulsión de Martínez Quarta, sino que hubo otras jugadas que marcaron el pulso del clásico como una falta que debería haber derivado en la expulsión del capitán xeneize, Leandro Paredes, y la polémica tarjeta roja a Gonzalo Montiel por una infracción similar a una realizada por Lautaro Blanco en la que solamente fue amonestado.

River es además uno de los clubes más críticos de la gestión de Tapia y acumula quejas por varios partidos con arbitrajes cuestionados.