Teleshow

La furia de Yanina Latorre en un partido de su hijo Dieguito: “Estoy endiablada con el árbitro”

La conductora siguió el partido de La Jaula desde la tribuna mientras su hijo disputaba un partido clave del torneo organizado por el Kun Agüero. El video del momento

Yanina Latorre acompañó a su hijo Dieguito Latorre durante los partidos del equipo La Jaula en la Copa Potrero (Video: ESPN, Instagram)

Guardar

Yanina Latorre estuvo presente en la Copa Potrero para alentar a su hijo Dieguito Latorre, quien integra el equipo La Jaula en el torneo de fútbol 7 organizado por Sergio “Kun” Agüero. La conductora no pasó inadvertida: la cámara la captó gesticulando, insultando al árbitro y comiendo papas fritas desde la tribuna, en una postales que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La jornada del domingo 15 de noviembre en Ciudad Universitaria, sede del torneo, deparó uno de los partidos más intensos de la primera fase: La Jaula enfrentó a El Guayo, el equipo campeón de la edición anterior y presidido por el mediapunta de River Thiago Almada. El encuentro terminó 1-1 en el tiempo regular y se definió por penales, con victoria para El Guayo por 3-2. La derrota encendió la indignación de Latorre, que descargó su bronca contra el referí a través de sus historias de Instagram: “Estoy endiablada con el árbitro”, escribió la conductora sin rodeos.

PUBLICIDAD

La conductora manifestó su disgusto con la actuación del árbitro a través de sus publicaciones en redes sociales
La conductora manifestó su disgusto con la actuación del árbitro a través de sus publicaciones en redes sociales
La conductora fue vista gritando en las tribunas de la cancha
La conductora fue vista gritando en las tribunas de la cancha

En el video que publicó ESPN en Instagram, se ve a Yanina de pie detrás del cartel de la Copa Potrero, con anteojos de sol y gesticulando con energía mientras su hijo disputaba el partido. Un posteo de la propia conductora completó el cuadro con humor: “Puteaba y comía papas fritas”, acompañado de una catarata de emojis de risa. La imagen, entre la pasión futbolera y la informalidad de tribuna, generó miles de comentarios y “me gusta”.

Yanina asistió a la Copa Potrero para acompañar a Dieguito Latorre
Yanina asistió a la Copa Potrero para acompañar a Dieguito Latorre
La presentadora aprovechó para comer durante el partido de fútbol
La presentadora aprovechó para comer durante el partido de fútbol

Diego Latorre, el exfutbolista y padre de Dieguito, también estuvo presente en la cancha. El nacido el 11 de agosto de 2003 (hijo menor de Yanina y el exjugador de Boca Juniors) heredó la pasión por el fútbol de su padre, aunque su vínculo con el deporte tuvo marchas y contramarchas. De chico jugó en las inferiores de un club desde los 13 años, pero durante la pandemia decidió abandonar el fútbol profesional. “Perdió la ilusión”, explicó Yanina en su momento. Con el tiempo, Dieguito viró hacia la música bajo el nombre artístico “Jumpman”, lanzó temas con su hermana Lola Latorre y también emprendió en la moda con su propia marca de ropa. Sin embargo, el fútbol nunca dejó de ser parte de su vida cotidiana.

PUBLICIDAD

La Copa Potrero es el torneo de fútbol amateur más grande de la Argentina. En su tercera edición, creada y organizada por el Kun Agüero, reúne a 40 equipos de distintos barrios del país y del exterior que compiten en Ciudad Universitaria del 14 al 23 de noviembre. El formato es de siete contra siete, con dos tiempos de 20 minutos y goles válidos desde cualquier sector del campo.

Dieguito Latorre
El hijo menor de Diego Latorre incursionó en la música bajo el seudónimo Jumpman y desarrolló su propia marca de indumentaria

La jornada inaugural, el sábado 14, ya había tenido a Dieguito como protagonista. En el primer partido de La Jaula, el equipo se impuso 2-1 ante La Banda de Yoba (presidida por el jugador Lucas Janson) y el joven marcó uno de los goles del triunfo, aunque también desperdició una ocasión clara que provocó que Yanina, Diego y Lola se tomaran la cabeza en la tribuna. La revancha llegaría minutos después con el tanto que cerró el marcador.

El cruce del domingo ante El Guayo fue de mayor exigencia. El equipo de Almada, que llegó al torneo como campeón vigente, igualó el resultado en el tiempo regular y luego se impuso en los penales. ESPN Argentina describió la secuencia con una leyenda que se volvió viral: “¡Bajo la atenta mirada de Thiago y Yanina!”, en referencia a la presencia simultánea del futbolista de la selección y la conductora en las tribunas. El Guayo ganó la definición 3-2 y se quedó con los puntos, mientras La Jaula sumó un punto por haber llegado a la definición.

Temas Relacionados

Yanina LatorreCopa PotreroDieguito Latorre

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Julieta Prandi habló de los rumores con Guido Sardelli de Airbag después de su separación de Emanuel Ortega

La conductora se refirió a las versiones que la vinculan con el músico, con quien tuvo un breve romance en el pasado, a poco más de un mes de su escandalosa ruptura

Julieta Prandi habló de los rumores con Guido Sardelli de Airbag después de su separación de Emanuel Ortega

La Hermana Verónica cuestionó el lugar de las mujeres en la Iglesia: “¿Son los hombres más santos que nosotras? No”

La religiosa, quien ganó popularidad como influencer y por su programa de cocina en El Gourmet, cuestionó la exclusión femenina de los espacios de decisión dentro del clero y sostuvo que los varones no tienen más conocimientos ni inteligencia

La Hermana Verónica cuestionó el lugar de las mujeres en la Iglesia: “¿Son los hombres más santos que nosotras? No”

Carmen Barbieri, tras su internación, deslumbró cantando tango y adelantó cuándo regresa a la TV

La conductora recibió el alta hace menos de una semana luego de pasar unos días hospitalizada por Covid-19 y el fin de semana celebró cantando una emblemática canción de su abuelo

Carmen Barbieri, tras su internación, deslumbró cantando tango y adelantó cuándo regresa a la TV

Guerra de fotos provocativas entre Wanda y Zaira Nara contra la China Suárez y Mauro Icardi: bikinis, pileta y polémica

Este domingo, el futbolista reaccionó en minutos con un posteo que sus seguidores no dejaron pasar luego de una selfie de la conductora disfrutando de una tarde de sol. Los posteos

Guerra de fotos provocativas entre Wanda y Zaira Nara contra la China Suárez y Mauro Icardi: bikinis, pileta y polémica

Martín Cirio anunció en Huracán su lanzamiento político y luego aclaró sus dichos: “Me voy a postular a diputado”

La declaración del influencer generó desconcierto en su show en el estadio de Parque Patricios y se viralizó en redes. Qué dijo un día después

Martín Cirio anunció en Huracán su lanzamiento político y luego aclaró sus dichos: “Me voy a postular a diputado”

AMÉRICA

La pesadilla de un morador que lo vio como un demonio marcó el destino de un indígena en Panamá

La pesadilla de un morador que lo vio como un demonio marcó el destino de un indígena en Panamá

“Es ilusorio pensar que Ortega se moverá con gestiones diplomáticas”: dudan que la OEA logre una apertura democrática en Nicaragua

Policía de Panamá detiene al primer sospechoso del ataque contra la vivienda de Rolando Rodríguez

Honduras: Estados Unidos mantiene sus restricciones migratorias tras las elecciones

La Segunda Enmienda, las milicias esclavistas y un derecho que el mundo no comprende: radiografía del uso de las armas en EE.UU.

MALDITOS NERDS

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Attack on Titan 3′ permitirá crear bases y estrechar lazos con Eren y Mikasa

‘Gatto’ lleva a Pixar a la mafia felina de Italia bajo la dirección de Enrico Casarosa

Nintendo Switch suma ‘KuloNiku: Bowl Up!’, un simulador de cocina con duelos

‘Dome Keeper’ llevará su minería y defensa a PlayStation 5 y Nintendo Switch

DEPORTES

“Una herida que no saben con qué se produjo”: el insólito fallo en Uruguay que dejó a dos boxeadoras sin título y desató la polémica

“Una herida que no saben con qué se produjo”: el insólito fallo en Uruguay que dejó a dos boxeadoras sin título y desató la polémica

"Doble mano": el escandaloso gol que dejó a Ferro sin chance de volver a Primera División

El exabrupto contra Maravilla Martínez del ex campeón mundial que le quitó el invicto: la grave acusación que lo enfureció

"Me estaban dando una paliza": una ex figura de la Fórmula 1 habló de la "humillación" que lo llevó a retirarse

La lluvia de goles que cerró la fase de grupos de la Nations League: Inglaterra derrotó 3-2 a España y cortó un invicto de 44 partidos