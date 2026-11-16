La furia de Yanina Latorre en un partido de su hijo Dieguito: “Estoy endiablada con el árbitro”

Yanina Latorre acompañó a su hijo Dieguito Latorre durante los partidos del equipo La Jaula en la Copa Potrero (Video: ESPN, Instagram)

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Yanina Latorre estuvo presente en la Copa Potrero para alentar a su hijo Dieguito Latorre, quien integra el equipo La Jaula en el torneo de fútbol 7 organizado por Sergio “Kun” Agüero. La conductora no pasó inadvertida: la cámara la captó gesticulando, insultando al árbitro y comiendo papas fritas desde la tribuna, en una postales que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La jornada del domingo 15 de noviembre en Ciudad Universitaria, sede del torneo, deparó uno de los partidos más intensos de la primera fase: La Jaula enfrentó a El Guayo, el equipo campeón de la edición anterior y presidido por el mediapunta de River Thiago Almada. El encuentro terminó 1-1 en el tiempo regular y se definió por penales, con victoria para El Guayo por 3-2. La derrota encendió la indignación de Latorre, que descargó su bronca contra el referí a través de sus historias de Instagram: “Estoy endiablada con el árbitro”, escribió la conductora sin rodeos.

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La conductora manifestó su disgusto con la actuación del árbitro a través de sus publicaciones en redes sociales

La conductora fue vista gritando en las tribunas de la cancha

En el video que publicó ESPN en Instagram, se ve a Yanina de pie detrás del cartel de la Copa Potrero, con anteojos de sol y gesticulando con energía mientras su hijo disputaba el partido. Un posteo de la propia conductora completó el cuadro con humor: “Puteaba y comía papas fritas”, acompañado de una catarata de emojis de risa. La imagen, entre la pasión futbolera y la informalidad de tribuna, generó miles de comentarios y “me gusta”.

Yanina asistió a la Copa Potrero para acompañar a Dieguito Latorre

La presentadora aprovechó para comer durante el partido de fútbol

Diego Latorre, el exfutbolista y padre de Dieguito, también estuvo presente en la cancha. El nacido el 11 de agosto de 2003 (hijo menor de Yanina y el exjugador de Boca Juniors) heredó la pasión por el fútbol de su padre, aunque su vínculo con el deporte tuvo marchas y contramarchas. De chico jugó en las inferiores de un club desde los 13 años, pero durante la pandemia decidió abandonar el fútbol profesional. “Perdió la ilusión”, explicó Yanina en su momento. Con el tiempo, Dieguito viró hacia la música bajo el nombre artístico “Jumpman”, lanzó temas con su hermana Lola Latorre y también emprendió en la moda con su propia marca de ropa. Sin embargo, el fútbol nunca dejó de ser parte de su vida cotidiana.

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La Copa Potrero es el torneo de fútbol amateur más grande de la Argentina. En su tercera edición, creada y organizada por el Kun Agüero, reúne a 40 equipos de distintos barrios del país y del exterior que compiten en Ciudad Universitaria del 14 al 23 de noviembre. El formato es de siete contra siete, con dos tiempos de 20 minutos y goles válidos desde cualquier sector del campo.

El hijo menor de Diego Latorre incursionó en la música bajo el seudónimo Jumpman y desarrolló su propia marca de indumentaria

La jornada inaugural, el sábado 14, ya había tenido a Dieguito como protagonista. En el primer partido de La Jaula, el equipo se impuso 2-1 ante La Banda de Yoba (presidida por el jugador Lucas Janson) y el joven marcó uno de los goles del triunfo, aunque también desperdició una ocasión clara que provocó que Yanina, Diego y Lola se tomaran la cabeza en la tribuna. La revancha llegaría minutos después con el tanto que cerró el marcador.

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El cruce del domingo ante El Guayo fue de mayor exigencia. El equipo de Almada, que llegó al torneo como campeón vigente, igualó el resultado en el tiempo regular y luego se impuso en los penales. ESPN Argentina describió la secuencia con una leyenda que se volvió viral: “¡Bajo la atenta mirada de Thiago y Yanina!”, en referencia a la presencia simultánea del futbolista de la selección y la conductora en las tribunas. El Guayo ganó la definición 3-2 y se quedó con los puntos, mientras La Jaula sumó un punto por haber llegado a la definición.