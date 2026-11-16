El Tesoro de Estados Unidos avanza contra la financiación del terrorismo

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos (REUTERS/Kylie Cooper)

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El viernes pasado autoridades estadounidenses sancionaron a ocho proveedores de servicios de activos digitales que colaboran con el régimen iraní para evadir sanciones y de esa manera, brindan soporte a la financiación del terrorismo. El Departamento del Tesoro designó a varias empresas por intercambiar riales iraníes y otras monedas por activos digitales para evitar que el régimen, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC por sus siglas en ingles) y otros sancionados puedan transferir y sostener el flujo de dinero dentro y fuera de Irán.

Las empresas sancionadas enviaron fondos a cuentas digitales vinculadas a la IRCG y a otras organizaciones terroristas. Muchas también operaban con plataformas de intercambio de criptomonedas iraníes que Washington ya había sancionado en el pasado. Actualmente, algunas cambiaron sus nombres y direcciones para evitar ser detectadas, y todas continuaron operando a pesar de los informes públicos sobre los riesgos que representaban. Desde el viernes pasado ya no lo harán más.

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Como parte de la Operación Bloqueo Económico, Estados Unidos también informó que continuará cortando los canales financieros que el régimen iraní utiliza para financiar acciones terroristas, sistemas de armas y organizaciones aliadas en todo Oriente Medio y el mundo, de esta manera Washington busca debilitar el régimen en un nuevo intento por evitar acciones militares a gran escala que afecten a civiles iraníes. Esta acción se suma a las sanciones estadounidenses impuestas a principios de año sobre las plataformas de intercambio de activos digitales iraníes que movían dinero para el régimen y la Guardia Revolucionaria como también para cualquier persona, en cualquier parte del mundo que ayude a Teherán a evadir las sanciones quedará expuesto y se arriesga a rendir cuentas y a graves sanciones.

Estados Unidos coordinó esta acción estrechamente con Canadá, incluyendo su unidad de inteligencia financiera, FINTRAC. Esto refleja el trabajo en conjunto de ambos países para proteger el sistema financiero norteamericano y canadiense contra los que se manejan en la financiación del terrorismo. Varias de las empresas designadas también lavaban dinero procedente del narcotráfico, lo que demuestra la convergencia de redes criminales y cómo esas mismas redes ilícitas sirven tanto a Irán como a organizaciones delictivas que amenazan la seguridad de América del norte e incluso de América Latina.

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Desde agosto pasado el Tesoro y la OFAC están informando la ampliación de un trabajo en conjunto con Canadá, y con sus socios latinoamericanos como Argentina, Colombia y El Salvador entre sus aliados estratégicos para neutralizar estas redes, desmantelarlas y garantizar que ningún país se convierta en refugio para quienes financian el terrorismo y evaden las sanciones. Las designaciones del viernes pasado fueron impuestas de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 13902, que tiene como objetivo el sector de activos digitales iraní, entre otros sectores clave de la economía de Irán.

Las empresas sancionadas enviaron fondos a cuentas digitales vinculadas a la Guardia Revolucionaria y a otras organizaciones terroristas (AP Foto/Vahid Salemi)

El secretario del Tesoro, Scott Bessent declaró que serán perseguidos e interrumpidos los canales financieros del régimen iraní en cualquier parte del mundo.

Las últimas designaciones son la continuidad de la campaña del Departamento del Tesoro para interrumpir la explotación de activos digitales por parte del régimen para financiar el terrorismo, abusos contra los derechos humanos y ataques contra personal estadounidense y sus aliados. También se suman a las sanciones previas de la OFAC sobre plataformas de intercambio que han transferido activos digitales en favor del régimen de Irán, incluyendo las designaciones de junio de este año de plataformas iraníes como Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex y las designaciones de agosto pasado de Aban Tether Exchange y SHPS Shelbit, que operaban la plataforma Shelbit Exchange, la cual ha transferido millones de dólares en favor de la Guardia Revolucionaria.

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Varias de las entidades designadas en esta acción han colaborado con el narcotraficante canadiense Ryan Wedding, sancionado por la OFAC. Wedding utilizó casas de cambio de Vancouver y Toronto para blanquear cientos de millones de dólares provenientes del narcotráfico para grupos terroristas de Teherán, también condujo un equipo de correos humanos para transportar grandes cantidades de efectivo a estas empresas que convertían los fondos en activos digitales para enviarlos al extranjero, fue detenido en enero de este año por colaborar ​​con varias de empresas de servicios financieros sancionadas por transferir millones de dólares en activos digitales al régimen iraní. Actualmente, Wedding está bajo arresto en territorio estadounidense.

El Departamento del Tesoro ha informado que continuará sancionando no solo el ecosistema de activos digitales iraníes, sino también a las entidades y actores internacionales que ayudan a que esas redes funcionen. Entre las empresas sancionadas figuran Diverse Trade Inc., que opera bajo el nombre comercial Million Exchange, una empresa de servicios financieros con sede en Ontario que anunciaba la posibilidad de intercambiar riales iraníes por otras divisas y ha enviado cientos de miles de dólares a direcciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y otras organizaciones relacionadas con el terrorismo. Million Exchange también ha blanqueado dinero procedente del narcotráfico utilizando efectivo generado por la venta de drogas para comprar activos digitales y enviarlos de regreso a los narcotraficantes. Wedding ha blanqueado dinero procedente del narcotráfico a través de Million Exchange utilizando este método, y también ha ordenado el envío al extranjero de ciertos activos digitales que Million Exchange adquirió con dinero procedente del narcotráfico.

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También la empresa de servicios financieros 1380079 BC Limited con sede en Columbia Británica y que opera bajo el nombre de Amin Exchange es facilitadora de transferencias de divisas entre Irán y Canadá, así como la compraventa de activos digitales Top PC Technician Inc., filial de BC Limited, opera en Ontario como empresa de servicios financieros bajo el nombre de Amin Exchange y recibió cientos de miles de dólares de Shelbit Amin Exchange que lavó millones de dólares procedentes del narcotráfico en Canadá y blanqueó dinero procedente del narcotráfico para Wedding. El producto del lavado fue convertido en activos digitales que Wedding ordenó enviar a Irán.

Otra de las empresas bloqueadas es NIA Nations Currency Ltd. (NIA es una empresa de servicios financieros en la Columbia Británica que ofrece servicios de intercambio de activos digitales y la posibilidad de transferir dinero hacia y desde Irán a Canadá. Las direcciones digitales asociadas con NIA Nations han realizado transacciones con direcciones vinculadas con la IRGC y plataformas de intercambio de criptomonedas iraníes sancionadas, como Nobitex, Wallex, Ramzinex y Bitpin.

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Por último, Farah Exchange, se detectó como una plataforma de intercambio iraní que opera en Canadá ofreciendo divisas y activos digitales. Una dirección de activos digitales asociada a Farah Exchange ha realizado transacciones por valor de cientos de miles de dólares con las plataformas de intercambio Shelbit y Wallex, ambas vinculadas a Irán y sujetas a sanciones. Farah Exchange también ha enviado miles de dólares en activos digitales a direcciones vinculadas al terrorismo y millones de dólares en activos digitales a direcciones vinculadas al narcotraficante Wedding.

Como resultado de la profundización de la que se conoce como “Operación de Bloqueo Económico”, todos los bienes y activos patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas mencionadas arriba que se encuentren en Estados Unidos en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedaran bloqueados y han sido notificados a la OFAC. Del mismo modo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas sancionadas también quedara bloqueada.

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Ha sido precisamente la OFAC quien comunicó que cualquier infracción a las sanciones vigentes tendrá graves consecuencias y dará lugar a la imposición de sanciones que derivaran en procesos penales ante tribunales de los Estados Unidos para quienes las violen, sean ciudadanos estadounidenses o extranjeros todos serán sometidos a procesos.