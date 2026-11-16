Exclusivo: cómo es el plan de financiación para que Argentina recupere la Fórmula 1

Stefano Domenicali y Jorge Macri se reunieron 40 minutos en Brasil (Crédito: Prensa GCBA)

Guardar

Crece el sueño argentino por recuperar la Fórmula 1. El motor que impulsó todo fue el furor generado por Franco Colapinto y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) aceleró a fondo para intentar repatriar el evento, ausente en nuestro país desde el 12 de abril de 1998, cuando ganó Michael Schumacher con Ferrari. El primer paso clave que se está dando es la mega obra en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que fue inaugurado el 9 de marzo de 1952 y sufre su reforma estructural más grande en casi 75 años de historia. Se trata de 200 millones de dólares de inversión estatal. Aunque para tener la carrera, se apunta a un plan de financiación público-privado para cubrir los 40 millones de dólares de canon anual que serían necesarios para tener a la Máxima en un contrato por cinco años.

Para avanzar en las gestiones el jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri, se reunió con Stefano Domenicali, el CEO de Formula One Management (FOM), la empresa que es dueña de los derechos comerciales de la F1. El encuentro fue en el marco del Gran Premio de San Pablo de F1 e Infobae accedió a detalles exclusivos. Domenicali hace un tiempo le mandó una carta a Macri invitándolo para conversar en alguna carrera. El responsable del ejecutivo porteño no pudo asistir antes por sus obligaciones, pero la cercanía con Brasil permitió concretar el cónclave en las oficinas de FOM en los boxes del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos.

PUBLICIDAD

Ambos comenzaron hablando en italiano, pero como también formaron parte otros integrantes de FOM, debieron seguir en inglés. El clima fue muy ameno y si bien -en principio- se habían estipulado unos 30 minutos, la reunión superó los 40 minutos y hubo buena predisposición de Domenicali para escuchar y ver las cartas que el GCBA puso sobre la mesa. El italiano que fue jefe del equipo Ferrari tiene un cariño especial por Argentina y más allá del negocio valora la historia, tradición y pasión de nuestro país por el automovilismo.

Junto a Macri viajaron el Secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, y Orlando Terranova, el responsable de Grupo OSD, la empresa que es promotora local del MotoGP y de la F1. Orly, ex piloto del Rally Dakar (mejor argentino clasificado en autos con un cuarto puesto en 2022) tiene una gran experiencia en las negociaciones para eventos del deporte motor de primer nivel internacional, ya que logró traer al MotoGP a Termas de Río Hondo de 2014 a 2025 y al Mundial de Superbikes, en El Villicum, San Juan, de 2018 a 2022. En ambos casos fueron en autódromos nuevos, aunque el santiagueño se inauguró en 2008 y luego se adaptó a los estándares necesarios.

PUBLICIDAD

Los sectores corporativos y áreas del paddock en el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1

Este medio pudo hablar con Macri, quien se refirió al impulso estatal, pero también a la intervención de empresas privadas para el operativo retorno de la F1. “Siempre creemos en una articulación público-privada. La obra que está haciendo la ciudad de Buenos Aires es muy relevante porque es muy difícil invitar a privados a que participen de algo que todavía no existe”. Debido a que el GCBA se puso al hombro la negociación la carrera se denominará Gran Premio Ciudad de Buenos Aires de F1. Lo propio pasará con el MotoGP.

De la reunión con Domenicali, afirma que “fue muy seria, muy profesional, como corresponde y muy positiva. Cada paso que estamos dando en nuestra relación con Fórmula 1 es concreta y eso se verifica en algo que él fue muy claro: que los equipos sigan trabajando como vienen trabajando. Fue uno de los puntos que cubrimos. Así que eso demuestra el camino recorrido”. Cuando se refiere a “equipos” se trata de los grupos técnicos y legales de ambas partes que intercambian los detalles para poder avanzar en la negociación.

PUBLICIDAD

“Que alguien como Stefano Domenicali te dedique el rato que nos dedicó, una reunión importante, larga con su equipo es porque ven que esto va en serio. Hay anuncios y renders, que hoy en día con la IA los hacés rapidísimo. Ahora, una obra en serio, con los estándares para MotoGP, para la Fórmula 1, que se cumple en tiempo y forma, es lo que marca la diferencia y es lo que la Ciudad de Buenos Aires está haciendo”, subraya.

Sobre el contrato cuenta que “la Fórmula 1 toma decisiones estratégicas y a mediano y largo plazo. Sería un convenio mínimo por cinco años, que vamos a intentar que comience lo antes posible”. Ante la consulta de si el año indicado es 2029, responde que “puede ser esa fecha”. Cabe aclarar que en 2028 vencerán los primeros contratos de sedes presentes en el calendario como México, Singapur y Portugal.

PUBLICIDAD

Recorrido por el paddock y las instalaciones del GP de San Pablo de Fórmula 1

En caso de que el contexto en Medio Oriente continúe, fue tajante sobre una posibilidad de ser sede el año próximo: “Nosotros vamos a estar listos. Tomamos una decisión hace algunos meses, que fue la decisión correcta, que es ampliar la obra directamente a los requerimientos de Fórmula 1. Entonces, cuando tomamos esa decisión, eso nos abrió la puerta de si aparece una oportunidad, tomarla”. Este año se canceló la carrera en Arabia Saudita (19/4), la de Bahréin se hizo en Malasia (11/04) y se confirmó que se correrá en Qatar (29/11) y Abu Dhabi (06/12).

El desarrollo del predio que pasará a llamarse Parque Deportivo Motor Hermanos Gálvez apuntará a categorías internacionales, nacionales y zonales. El circuito para F1 será de 4,9 kilómetros y se llamará Juan Manuel Fangio. “El objetivo no es solo con Fórmula 1, con MotoGP y con otras carreras que pueden aparecer, porque nos detenemos mucho en el valor del Autódromo para Fórmula 1, que es infinito. Pero lo importante es que esta inversión en el autódromo va a permitir que un montón de categorías corran en un autódromo de primer nivel. Hasta vamos a tener un Kartódromo nuevo que es donde se generan los Kimi Antonelli o los Franco Colapinto del futuro”. El futuro Kartódromo estará en las 50 hectáreas que forman parte que Parque Ribera Sur, que se incorporaron a las 189 que ya tenía el Autódromo y que lo convierten en el predio más grande de la Ciudad.

PUBLICIDAD

Acerca de la posibilidad de sumar categorías internacionales como el Campeonato Mundial de Endurance (WEC), el primer mandatario porteño afirma que “hoy tenemos el foco en terminar el autódromo, cumplir con nuestro compromiso con el MotoGP y seguir profundizando la relación con la Fórmula 1 para tener certeza de si podemos tener una fecha de un calendario definido con ellos lo antes posible. Esos son los grandes objetivos”.

El mes de marzo será clave en las negociaciones de F1 ya que se confirmará si el ida y vuelta entre los equipos técnicos y legales del GCBA y FOM llegaron a buen término. Será el momento de presentar avales para poder plasmar el evento. En la Ciudad son optimistas para poder conseguir las bases presupuestarias para poder avanzar en función de lo que genera un Gran Premio de la Máxima, donde por ejemplo en Brasil se genera por año un impacto económico de 2,9 billones de reales, que equivalen a 522 millones de dólares. Además, se generaron para la última edición 25.000 puestos de trabajo.

PUBLICIDAD

Franco Colapinto fue el motor del operativo retorno (Jaime Olivos)

Los tiempos cambiaron y la globalización entrega nuevas posibilidades. Atrás quedaron los tiempos en los que la petrolera estatal se hizo cargo de la mayor parte del presupuesto en las primeras carreras de F1 en los años setenta, al punto que en 1973 todos los autos llevaron el logo de dicha firma. En los años noventa la brújula fue otra y las cuatro carreras entre 1995 y 1998 se pagaron con patrocinio privado. Fueron pilares la famosa tabacalera que auspiciaba a McLaren y Ferrari, junto con una conocida tarjeta de crédito.

Hoy el espectro es más amplio. No se trataría solo de importantes empresas del sector privado argentino quienes podrían sumarse. Las carreras de F1 tienen un efecto tan grande que por ejemplo una compañía internacional -de cualquier rubro- podría tener presencia publicitaria como ocurrió este año en San Pablo con una famosa firma de cruceros cuya sede central está en Suiza, pero no tiene que ver con el canon que paga cada sede.

PUBLICIDAD

¿Cómo funciona el negocio? Los ingresos de FOM son principalmente por los derechos televisivos. Además, tiene contratos multimillonarios con diez empresas que son sus patrocinantes anuales. Ellos elijen en qué carrera mostrarse por cuestiones estratégicas (el ejemplo de San Pablo con la firma de los cruceros). El GCBA deberá poner una parte de la financiación de la carrera y la otra será mediante empresas privadas. ¿Cuál es la ganancia a nivel local? La venta de las entradas y de los VIP que de las empresas que se involucren, que no estarán en los boxes sino en otros lugares del circuito. Sí estarán en el paddock los VIP de las compañías que son sponsors de FOM. Ante el furor generado por Colapinto y la ansiedad por volver a ver a la F1 de local, se descarta un lleno total en el autódromo porteño.

De izquierda a derecha: Gastón Parisier (clave para ayudar en la campaña de Franco Colapinto), Orly Terranova, Felipe Mc Gough (uno de los responsables en traer la F1 en los '90) y Stefano Domenicali. Se reunieron en Austin en el marco del GP de los Estados Unidos (Crédito: Orly Terranova)

Para conseguir la intervención privada el Grupo OSD trabaja desde hace meses para articular la presencia de empresas privadas que decidan intervenir en la carrera en Buenos Aires. El efecto que genera Colapinto, quien convocó a 600 mil personas en su exhibición en Buenos Aires, puede ser un imán que atraiga a empresarios internacionales. Cabe recordar que el road show en Palermo fue solventando en gran parte por empresas privadas, como el principal sponsor del piloto bonaerense que es la conocida empresa de venta electrónica. El evento estuvo a cargo de la productora Dale Play de Bizarrap, amigo de Colapinto y clave a la hora de sumar sponsors para Fórmula 2 y en su debut en la F1 con Williams. La organización fue impecable. Se apuntaba a que fuese un mini Gran Premio de F1, la sectorización de los VIP, seguridad privada, y accesos a cada zona se asemejó a lo que es una carrera de F1. Salvando las distancias, ese antecedente puede servir en la gestión de la carrera en Buenos Aires.

PUBLICIDAD

¿Qué beneficios tienen las empresas privadas? Primero la exposición de su marca amplificada en tiempos de redes sociales. Luego potenciar su imagen en un evento que es visto por millones de telespectadores en todo el mundo. Se suma la fidelización con sus clientes y potenciales inversores ya que en las carreras de F1 tienen sus espacios corporativos en los que tienen invitados especiales. No se trata solo de catering o disfrutar de un trago, es un marco para la propia unidad de negocios de la compañía que decida involucrarse. Esto crece año a año en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos con los sectores que tienen las marcas que están involucradas en el evento, ya sea con sus VIP o tribunas. En la semana previa suelen haber eventos con pilotos y esas empresas podrían organizarlos y tener visibilidad en los medios.

El Gobierno de la Ciudad reveló detalles sobre cuándo finalizarán las obras

En el sector donde se ubiquen los VIP o tribunas de dichas empresas en el Autódromo porteño se verían sus marcas. Al no ubicarse dentro de los boxes podrían ser visibles para la televisación, por ejemplo la zona del Talud que da a la Avenida 27 de Febrero. Poder poner sus stands en la fan zone y que las 150.000 personas que se esperan como aforo máximo puedan conocer o profundizar el conocimiento de dichas firmas y sus rubros. O incluso en la previa al evento tener entradas disponibles para efectuar sorteos mediante la comercialización de sus productos.

En tanto que, para el GCBA, la parte que le corresponda de los 40 millones de dólares no debe verse como un gasto si no como una inversión en función de todo el movimiento que se genera. Hoteles, comercios, medios de transportes, locales gastronómicos, aplicaciones de alquiler temporario o de traslados en vehículos. El IVA que dejaría cada operación sería un reintegro al desembolso para poder pagar la carrera. Durante una semana la Ciudad de Buenos Aires será el centro del mundo. Esa es una exposición que no tiene precio y cuando se compara el costo del evento con el beneficio es lo que invita a tener F1.

Tener el gran circo cuesta. Es cierto. Pero el negocio es tan grande que gobiernos y empresas quieran involucrarse. Si se plasma la vuelta en 2029 habrán pasado 31 años desde la última vez. Se trata del período más largo de ausencia en un país que tiene ansias por volver a estar en el calendario. Hay una generación que no vio en vivo y en directo una carrera de la Fórmula 1. La historia y tradición argentinas con el automovilismo merecen una chance. Los próximos meses serán claves y lo importante es que ya hay un plan para poder financiar el operativo retorno de la Máxima.