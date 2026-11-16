Tecno

La cadena australiana Coles investiga un ciberataque en plena serie de hackeos a supermercados

Las tiendas y las compras en línea funcionan, pero la firma pidió renovar contraseñas y desconfiar de mensajes sospechosos, y revisa fallas en pedidos de su marca de licores

Coles trabaja con el Centro Australiano de Ciberseguridad y especialistas externos para asegurar su infraestructura informática (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)
Coles trabaja con el Centro Australiano de Ciberseguridad y especialistas externos para asegurar su infraestructura informática (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)
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Coles, la segunda cadena de supermercados de Australia, informó que investiga un ciberataque a sus sistemas informáticos. La empresa dijo que no encontró pruebas de que se hayan robado o extraído datos de clientes, empleados o proveedores, y que las tiendas y las compras en línea funcionan con normalidad.

La compañía lo comunicó el lunes 16 de noviembre mediante un aviso a la Bolsa de Australia y una página de actualizaciones en su sitio web. Según ese texto, la empresa trabaja con el Centro Australiano de Ciberseguridad, un organismo del gobierno, y con expertos internacionales para “contener y asegurar” su infraestructura informática.

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El comunicado no explica qué tipo de ataque sufrió la empresa ni qué parte de sus sistemas fue alcanzada. La cobertura en vivo de la cadena pública ABC lo describió como un primer anuncio vago, sin precisiones sobre el área afectada.

Lo que funciona y lo que falla

Coles aclaró que las tarjetas de regalo siguen operativas y que no tiene indicios de que las cuentas de su programa de fidelidad Flybuys hayan sido afectadas. Tampoco detectó problemas en sus suscripciones de entrega a domicilio.

La empresa recomendó a los usuarios renovar sus contraseñas y desconfiar de mensajes sospechosos (REUTERS/Hollie Adams)
La empresa recomendó a los usuarios renovar sus contraseñas y desconfiar de mensajes sospechosos (REUTERS/Hollie Adams)

Hay una excepción. La empresa reconoció que una “pequeña cantidad” de clientes tiene problemas con el retiro de pedidos en Liquorland, su marca de tiendas de licores, y dijo que lo investiga.

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A los consumidores les recomendó actualizar sus contraseñas, usar una distinta en cada servicio y desconfiar de correos o mensajes de texto inesperados. Coles afirmó que nunca pedirá contraseñas ni datos sensibles por esos medios, y pidió disculpas por la preocupación que el episodio pueda causar.

Una serie de ataques a supermercados

El aviso de Coles se suma a una racha de ataques contra cadenas de alimentación. El 12 de octubre, hackers tomaron el control del software que regula la temperatura de los refrigeradores de supermercados franceses y la subieron hasta 50°C. Según The Associated Press, el ataque alcanzó a unos 700 de los 10.000 supermercados del país.

La fiscalía de París atribuyó el ataque a un grupo vinculado a la Guardia Revolucionaria de Irán. El gobierno iraní calificó la acusación de “infundada y hostil”, según la BBC. A principios de noviembre, otra oleada afectó a más de 100 tiendas en al menos 10 países europeos, entre ellos Bélgica, Irlanda, Suecia y Alemania.

Una serie de incidentes informáticos afectó a más de 100 tiendas en al menos diez países de Europa a principios de noviembre (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)
Una serie de incidentes informáticos afectó a más de 100 tiendas en al menos diez países de Europa a principios de noviembre (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)

Ningún medio consultado vincula esos ataques con el de Coles, que no informó si se trata de un robo de datos, de un secuestro de archivos o de otro tipo de intrusión. La empresa tampoco dijo cuándo detectó el incidente. El diario The Guardian, citando a la agencia australiana AAP, indicó que la cadena de supermercados recomendó cambiar contraseñas aun sin haber hallado datos comprometidos.

Los ataques informáticos se acumulan en Australia. Según AAP, la aerolínea Qantas debió avisar a sus clientes en noviembre sobre un ataque contra Amadeus, un proveedor externo de tecnología para viajes. El 10 de noviembre, el gobierno del primer ministro Anthony Albanese aceptó las 18 recomendaciones de una revisión sobre ciberseguridad y riesgos de la inteligencia artificial, según el medio especializado Inside Retail. Coles dijo que publicará nuevas actualizaciones en su página oficial a medida que avance la investigación.

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