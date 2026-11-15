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Ver España vs Inglaterra en Fútbol Libre o Roja Directa llena el celular de publicidad invasiva y virus

Las emisiones sin licencia de partidos de la UEFA Nations League suelen incluir enlaces, ventanas emergentes y archivos que comprometen contraseñas y códigos de verificación

Fotocomposición con un jugador de la selección española, dos futbolistas de Inglaterra, el dibujo de un balón y un logotipo circular
Las páginas ilegales ofertan transmisiones sin costo para atraer la atención de miles de fanáticos. (Fotocomposición Infobae)
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Buscar una transmisión de un partido de la UEFA Nations League, como España vs Inglaterra, en páginas piratas puede tener consecuencias que van más allá de los cortes de señal. Las páginas que prometen ver fútbol gratis pueden redirigir el celular a publicidad invasiva, descargas de virus o aplicaciones maliciosas.

Plataformas como Fútbol Libre o Roja Directa suelen ser buscadas para ver partidos gratis. Estas opciones son peligrosas porque exigen instalar una aplicación, descargar un archivo, aceptar permisos o pulsar repetidamente anuncios para acceder al contenido, según advierte el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe).

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Por qué los anuncios pueden convertirse en una puerta de entrada a virus

La publicidad invasiva no siempre se limita a abrir una ventana adicional. Algunos avisos imitan botones de reproducción, alertas del sistema o mensajes que anuncian un supuesto virus en el teléfono.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
Las ventanas emergentes alertan supuestos riesgos o actualizaciones pendientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo puede ser que el usuario descargue una aplicación, complete un formulario o acceda a otra web que recopile información personal.

En ocasiones, el navegador abre varias pestañas de forma automática o muestra anuncios incluso después de cerrar la página original. Esto puede ocurrir si se aceptaron notificaciones de un sitio desconocido o si se instaló una aplicación con funciones publicitarias ocultas.

Qué pasa si se descarga una app pirata para ver partidos sin costo

Una aplicación descargada fuera de Google Play o App Store puede ocultar funciones distintas a las que promete. Puede mostrar publicidad, redirigir el tráfico a otras páginas o recopilar datos del dispositivo.

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Una persona sostiene un smartphone horizontalmente, mostrando en su pantalla un partido de fútbol virtual con jugadores en un campo y un estadio.
Las apps piratas ocultan riesgos que exponen la información del usuario a extraños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incibe advierte que las aplicaciones maliciosas pueden exponer datos personales y facilitar actividades fraudulentas. Antes de instalar cualquier programa, conviene comprobar quién lo desarrolla, consultar valoraciones de otros usuarios y revisar si solicita permisos que no guardan relación con su función.

Se debe considerar que una app para reproducir video no debería necesitar acceso a los contactos, los SMS o la ubicación precisa.

Cómo un virus descargado puede secuestrar datos del dispositivo

Entre las amenazas está el ransomware, un tipo de programa malicioso que bloquea archivos o impide el acceso al dispositivo y después exige un pago. Una persona puede descubrir el problema cuando intenta abrir las fotos, documentos o copias almacenadas en el teléfono y aparece un mensaje que reclama dinero para recuperarlos.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Un programa malicioso puede secuestrar datos, pedir dinero por un rescate y provocar errores en el teléfono. (Imagen ilustrativa Infobae)

Pagar no garantiza que los archivos vuelvan a estar disponibles. Por eso, las copias de seguridad resultan una medida de protección útil. Los respaldos en servicios de almacenamiento en la nube o en dispositivos externos permiten recuperar información si el celular sufre una infección, un robo o un desperfecto.

De qué forma un ciberdelincuente puede robar contraseñas

No todos los robos de contraseñas comienzan con un mensaje fraudulento. Algunas apps incluyen un keylogger, una herramienta capaz de registrar las pulsaciones que realiza el usuario en la pantalla. De ese modo, podría capturar contraseñas, códigos de acceso y datos introducidos en aplicaciones bancarias o redes sociales.

El peligro crece cuando la app pide permisos de accesibilidad o la posibilidad de superponerse sobre otras aplicaciones. Esas autorizaciones pueden permitir que un programa observe la actividad en pantalla o muestre formularios falsos sobre servicios legítimos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las claves de acceso están desprotegidas al instalar programas desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una aplicación instalada para ver fútbol gratis solicita accesos de ese tipo, lo más prudente es denegar el permiso y considerar su desinstalación.

Qué sucede si una app pirata recopila mensajes de texto

Si una aplicación maliciosa obtiene permiso para leer los SMS, podría ver códigos de verificación enviados por bancos, billeteras virtuales o redes sociales.

La revisión de permisos debe hacerse de forma periódica. Hay que retirar el acceso a los SMS, la cámara, el micrófono, los contactos o la ubicación cuando no resulte necesario. Actualizar el sistema operativo, usar una solución de seguridad confiable y descargar apps solo desde tiendas oficiales ayuda a limitar estos riesgos.

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